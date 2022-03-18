ຣັດເຊຍໄດ້ທຳການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟໃສ່ບໍລິເວນໃກ້ໆສະໜາມບິນລີວິບທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດຢູເຄຣນໃນວັນສຸກມື້ນີ້. ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບລາຍງານກ່ຽວກັບຈຳນວນຜູ້ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍໃນເວລານີ້ເທື່ອ.
ສະໜາມບິນ ແນວໃດກໍຕາມ ບໍ່ໄດ້ຖືກໂຈມຕີ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ທີ່ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າເມືອງລີວິບ ທ່ານແອນດຣີ ຊາໂດວີ.
ແປວຄວັນຂະໜາດໃຫຍ່ສາມາດແນມເຫັນໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມສະໜາມບິນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ທີ່ເມືອງມາຣີອູໂປລ ພວກທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ ຈາກການຍິງໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍ ໃສ່ໂຮງລະຄອນໃນເມືອງມາຣີອູໂປລໃນວັນພຸດແລ້ວ ເລີ້ມພາກັນອອກມາປາກົດໂຕ.
ຫລາຍຮ້ອຍຄົນ ຮວມທັງເດັກນ້ອຍຈຳນວນນຶ່ງ ເຊື່ອວ່າໄດ້ພາກັນເຂົ້າໄປຫຼົບໄພໃນໂຮງລະຄອນດັ່ງກ່າວ.
ຮູບພາບຈາກດາວທຽມ ຂອງໂຮງລະຄອນ ທີ່ຖືກນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໂດຍບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີອະວະກາດ ແມັກຊາ (Maxar) ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳເວົ້າທີ່ຂຽນເປັນພາສາຣັດເຊຍວ່າ “ເດັກນ້ອຍ” ໃສ່ທາງຍ່າງຢູ່ນອກໂຮງລະຄອນ ຊຶ່ງຫຼ້າສຸດແມ່ນໃນມື້ວັນຈັນທີ່ຜ່ານມານີ້.
ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ມີຜູ້ລອດຊີວິດມາໄດ້ ຈາກການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວນີ້ ຈັກຄົນ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີກຳນົດທີ່ຈະໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບແບບບໍ່ຄ່ອຍເຫັນກັນ ກັບປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໃນວັນສຸກ ມື້ນີ້, ໃນການສົນທະນາຫາລືໃນລະດັບສູງ ຂະນະທີ່ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ໂລກຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຕໍ່ສູ້ຕ້ານການຮຸກຮານເປັນເວລາ 3 ອາທິດຂອງຣັດເຊຍນັ້ນ.
ຈີນມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວ ທ່າມກາງທີ່ມີລາຍງານວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານທະຫານຈາກຈີນ. ສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານທະຫານແກ່ຢູເຄຣນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງໃນອາທິດນີ້ ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນກໍໄດ້ອະນຸມັດການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມຕື່ມໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ 800 ລ້ານໂດລາແກ່ຢູເຄຣນ.
ທ່ານນາງເຈັນ ຊາກີ ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ການເປັນພັນທະຂອງຈີນກັບຣັດເຊຍ ແລະອາດມີຄວາມຄຸມເຄືອແລະຜົນທີ່ຕິດຕາມມາກັບເລື້ອງ
ດັ່ງກ່າວ.”
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