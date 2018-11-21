ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳເວົ້າວ່າ ການຫັນຫຼັງໃຫ້ແກ່ຊາອຸດີ ອາ
ຣາເບຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສັງຫານນັກຂ່າວທີ່ອາໄສ
ຢູ່ສະຫະລັດນັ້ນກໍຕາມ "ຈະເປັນຄວາມຜິດອັນຮ້າຍແຮງ."
ກ່ອນຈະອອກໄປສະຫລອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າເປັນເວລານຶ່ງມື້ນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳໄດ້
ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວຢູ່ທຳນຽບຂາວວ່າ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ແລະ
ເສດຖະກິດແມ່ນຫລາຍກວ່າ ຄວາມເປັນຫ່ວງໃນດ້ານສິດທິມະນຸດໃດໆທັງໝົດ.
ທ່ານ ທຣຳປະກາດອອກມາວ່າ "ພວກເຮົາຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບຊາອຸດີ." ທ່ານໄດ້ຊີ້ໃຫ້
ເຫັນເຖິງການຕໍ່ຕ້ານຂອງຣາດຊະອານາຈັກດັ່ງກ່າວຕໍ່ອີຣ່ານ ແລະການຊື້ອາວຸດຍຸດ
ໂທປະກອນທາງທະຫານຂອງອາເມຣິກັນ, ຊຶ່ງອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ນັ້ນ ແມ່ນ
ມັນເຮັດໃຫ້ມີ "ວຽກງານໃຫ້ແກ່ແສນໆຄົນ ແລະເງິນລົງທຶນຫລາຍຕື້ໂດລາ."
ຣັດເຊຍ ແລະຈີນ "ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຂອງຂວັນອັນນັ້ນ”, ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ແລະ
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ລາຄານ້ຳມັນຈະພຸ້ງສູງຂຶ້ນ ຖ້າຫາກສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສະ
ຫະລັດ ກັບຊາອຸດີ ແຕກຫັກໄປ.ທ່ານເວົ້າອີກວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ທຳລາຍເສດຖະກິດ
ຂອງໂລກ ແລະຈະບໍ່ທຳລາຍເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາໂດຍການເຮັດເລື້ອງໂງ່ໆ
ກັບຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ."
ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບເລື້ອງທີ່ບົດສະຫລຸບຂອງອົງການສືບລັບຊີໄອເອ (CIA) ທີ່ລາຍ
ງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອົງມົງກຸດຣາດຊະກຸມມານຂອງຊາອຸດີ ເຈົ້າຟ້າຊາຍໂມຮຳເມດ ບິນ ຊາລ
ມານເບິ່ງຄືວ່າຮູ້ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຫລືວ່າເປັນຜູ້ສັ່ງໃຫ້ວາງແຜນຂ້ານັກຂ່າວທີ່ຕໍ່ຕ້ານ
ລັດຖະບານ, ທ່ານ ຈາມາລ ຄາຊອກກີ, ຢູ່ໃນສະຖານກົງສູນຂອງຣິຢາດ ໃນນະຄອນ
ອິສຕັນບູລນັ້ນທ່ານທຣຳຕອບວ່າ "ບາງເທື່ອອາດ ຈະແມ່ນເຈົ້າຊາຍເປັນຜູ້ເຮັດ, ບາງ
ເທື່ອອາດຈະບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຊາຍ" ແລະທ່ານກ່າວກ່ຽວກັບການສະຫລຸບຂອງອົງການສືບ
ລັບຊີໄອເອນັ້ນວ່າ "ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີອັນໃດສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນທີ່ແນ່ນອນເລີຍ."
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ປະຕິເສດວ່າການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ ທີ່ຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດ
ຢ່າງໜັກຕໍ່ຊາອຸດີ ຍ້ອນການສັງຫານທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ຕຸລາຜ່ານມານັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້
ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງ ກັບຜົນປະໂຫຍດ ດ້ານທຸລະກິດຂອງສ່ວນຕົວເລີຍ.
"ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດການຄ້າກັບຊາອຸດີ ອາຣາເບຍເລີຍ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຫາເງິນນຳ
ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ. "ການເປັນປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເສຍເງິນເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ."
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ທ່ານ ທຣຳເວົ້າວ່າ ທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າ ສະມາຊິກໃນລັດຖະສະພາບາງທ່ານ
ຢາກຈະດຳເນີນການລົງໂທດຕໍ່ຣິຢາດ ທີ່ໄດ້ສັງຫານຊີວິດຄົນ "ຍ້ອນເຫດຜົນທາງການ
ເມືອງຫລືເຫດຜົນອື່ນໆ" ແລະເວົ້າວ່າ, "ໃຫ້ພວກເພິ່ນພາກັນເຮັດຈັ່ງຊັ້ນຕາມໃຈໂລດ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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