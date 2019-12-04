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ການ​ສືບ​ສວນ ເພື່ອ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ຍ້າຍ​​ໄປ​ຫາ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ຕຸ​ລາ​ການ ສະ​ພາ​ຕ່ຳ

ລາຍ​ງານ​ການ​ສືບ​ສວນ ເພື່ອ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ຍາວ 300 ໜ້າ, ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໂດຍ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບ ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ສະ​ຫະ​ລັດ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ. 3 ທັນ​ວາ, 2019.

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຕຸ​ລາ​ການ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຈະ​ຈັດ​ການ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ວັນ​ພຸດມື້ນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ​ໃນ​ການ​ຟ້ອ​ງ​ຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ, ເມື່ອ​ນັກ​ວິ​ຊາ​ການ​ສີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ປາ​ກົດ​ຕົວ​ຕໍ່​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ເພື່ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ນັ້ນ.

ການຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ຈະ​ຖືກ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ພຽງ​ນຶ່​ງວັນຫຼັງ​ຈາກ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບສະ​ພາ​ຕ່ຳ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ລາຍ​ງານ ​ຍາວ 300 ໜ້າ ​ທີ່​ກ່າວ​ຫາ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ກ່ຽວ​ກັບ “ການ​ປະ​ພຶດ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຜິດ” ໃນ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂໍ​ໃຫ້ ຢູ​ເຄ​ຣນ ເຂົ້າ​ແຊກ​ແຊງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ປີ 2020 ແລະ ຕໍ່​ມາ​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຢ່າງບໍ່​ລົດ​ລະເພື່ອ “ຂັດ​ຂວາງ” ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຕໍ່​ລອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ນັ້ນ. ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັນ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ຂອງວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້ ເພື່ອ​ຮັບ​ຮອງເອົາ​ລາ​ຍ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງໄປ​ໃຫ້​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຕຸ​ລາ​ການ. ລາຍ​ງານ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ ​ໄດ້​ຖືກ​ຮັບ​ຮອງ 13 ຕໍ່ 9 ຄະ​ແນນ, ຕາມ​ການ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຂອງ​ກຳ​ມະການ.

ລາຍ​ງານ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ “ການ​ສືບ​ສວນ​ເພື່ອ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ດົນ​ເກືອບ​ສາມ​ເດືອນ “ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ​ວ່າ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ, ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເປັນ​ການ​ສ່ວນ​ຕົວ ຜ່ານ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ແລະ ພາຍນອກ​ລັດ​ຖະ​ບານ ສະ​ຫະ​ລັດ, ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດເຊັ່ນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ເຂົ້າ​ແຊກ​ແຊງ, ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ການ​ຖືກ​ເລືອກ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ອີກ.”

ລາຍ​ງານ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ “ໃນ​ການ​ເຮັດ​ແນວ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ສ່ວນ​ຕົວຂອງ​ທ່ານເອງ ແລະ ການ​ເມືອງ ​ຢູ່​ເໜືອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ ສະ​ຫະ​ລັດ, ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ທຳ​ລາຍ​ຄວາມ​ຊື່​ສັດ​ຂອງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ, ແລະ ໄດ້​ສ້າງ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຕໍ່​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ.”

​ຈຸດ​ສູນ​ກາງ​ຂອງ​ກໍ​ລະ​ນີ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຂອ​ງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ການ​ລົມ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ໃນ​ວັນ​ທີ 25 ກໍ​ລະ​ກົດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ລະ​ຫວ່າງ ທ່ານ ທ​ຣຳ ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ ໂວ​ໂລ​ດິ​ເມຍ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ເຊິ່ງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຂໍ​ໃຫ້​ທ່ານ ເຊ​ເລັ​ນ​ສ​ກີ “ຊ່ວຍເຫຼືອ.” ທ່ານ​ໄດ້​ແນະ​ນຳ​ວ່າໃຫ້​ຜູ້​ນຳ ຢູ​ເຄ​ຣນ ສັ່ງ​ການ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ​ບໍ​ລິ​ສັດ ບູ​ຣິ​ສ​ມາ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ແກັ​ສ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທີ່​ໄດ້​ຈ້າງ​ທ່ານ ຮັ້ນ​ເຕີ ໄບ​ເດັນ, ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ອະ​ດີດ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ່ານ ໂຈ​ ໄບ​ເດັນ, ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ທີ່​ມີ​ເງິນ​ເດືອນ​ສູງ. ທ່ານ ທ​ຣຳ ຍັງ​ໄດ້​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ທ່ານ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ສືບ​ສວນ​ທິດ​ສ​ະ​ດີ​ສົມ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ ​ທີ່ບໍ່​ເປັນ​ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ວ່າ ຢູ​ເຄ​ຣນ ບໍ່​ແມ່ນ ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ໄດ້​ແຊກ​ແຊງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ສະ​ຫະ​ລັດ ປີ 2016.

ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ທຳ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ໄດ້​ກັກ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ສຳລັບ ຢູ​ເຄ​ຣນ ເກືອບ 400 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ແລະ ທ່ານ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ທີ່​ຫາ​ກໍ​ຖືກ​ເລືອກ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃໝ່​ນັ້ນ ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຢູ່​ຫ້ອງ​ການ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ກັບ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ເພື່ອ​ຮັກ​ສາສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄວ້.

ການ​ລົມ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສືບ​ລັບ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ລະ​ບຸ​ຕົວ​ນັ້ນ ຮ່າງ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ແຈ້ງ​ຄວາມ​ຜິດ​ວ່າ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້ “ໃຊ້​ອຳ​ນາດ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ ​ເພື່ອ​ຂໍ​ໃຫ້​ມີການ​ແຊກ​ແຊງ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປີ 2020. ການ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ປະ​ກາດ​ການ​ສືບ​ສວນ​ເພື່ອ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ລາຍ​ງານ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ກົນ​ໄກ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ ຢູ​ເຄ​ຣນ ດຳ​ເນີນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ເໜື​ອ​ອອ​ກ​ໄປ​ຈາກ​ການ​ລົ​ມ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 25 ກໍ​ລະ​ກົດ​ນັ້ນ. ມັນ​ປະ​ກອບ​ມີ​ການ​ປຸກ​ລະ​ດົມໂດຍ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ, ທ່ານ ຣູ​ດີ ຈູ​ລີ​ອາ​ນີ, ເພື່ອ​ຂັບ​ໄລ່​ທ່ານ​ນາງ ມາ​ຣີ ໂຢ​ວາ​ໂນ​ວິ​ຈ໌ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ສະ​ຫະ​ລັດ ປະ​ຈຳ ຢູ​ເຄ​ຣນ ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ, ຜູ້​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ເປັນ​ຄົນ​ໃນ​ກຸ່ມ. ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ທາງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ສອງ​ຄົນ ແລະ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ ສະ​ຫະ​ລັດ ສາມ​ຄົນ​ນັ້ນ, ທ່ານ ຈູ​ລີ​ອາ​ນີ ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ບັງ​ຄັບ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ເພື່ອ​ສືບ​ສວນ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃຫ້​ເກີ​ດ​ຂຶ້ນ​ໃຫ້​ໄດ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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