ທ່ານ ທຣຳ ອ້າງວ່າທ່ານ ມີຄະແນນນຳໜ້າ ໃນລັດທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງ ສະຫະລັດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານຕາມຫຼັງ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຕົວເລກການຢັ່ງຫາງສຽງຂອງທ່ານໃນລັດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນບາງແຫ່ງແມ່ນດີກວ່າສິ່ງທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທີ່ສຳຄັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ເຊິ່ງ ແມ່ນທ່ານຕາມຫຼັງອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໂຮງແຮມ ລາສ ເວກັສ ຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະມຸ່ງໜ້າໄປ ລັດ ອາຣິໂຊນາ ສຳ ລັບການຊຸມນຸມໂຄສະນາຫາສຽງສອງແຫ່ງວ່າ “ຕົວເລກການຢັ່ງຫາງສຽງແມ່ນດີຫຼາຍ. ເຈົ້າບໍ່ເຫັນຕົວເລກການຢັ່ງຫາງສຽງທີ່ແທ້ຈິງ.”
ການຢັ່ງຫາງສຽງແຫ່ງຊາດປົກກະຕິໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່ານ ໄບເດັນ ມີ 7 ຫຼື 8 ເປີເຊັນນຳໜ້າທ່ານ ທຣຳ, ແຕ່ປະມານເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຕົວເລກດັ່ງກ່າວໃນລັດການແຂ່ງຂັນທີ່ສຳຄັນນັ້ນແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະຕັດສິນຜົນທີ່ອອກມາ ໃນກຸ່ມບັນດາສະມາຊິກທີ່ເລືອກປະທານາທິບໍດີຢ່າງເປັນທາງການ.
“ພວກເຮົາມີຄະແນນເພີ່ມຂຶ້ນໃນເກືອບທຸກລັດທີ່ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງ,” ອີງຕາມ ທ່ານປະທານາທິບໍ ດີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເວົ້າວ່າທ່ານແມ່ນ “ກຳລັງເຮັດໄດ້ດີຫຼາຍ” ໃນລັດ ຟລໍຣິດາ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ແລະ ເພັນຊິລເວເນຍ, ແລະ ວ່າທ່ານຍັງນຳໜ້າໃນລັດ ມິຊິແກນ ແລະ ວິສຄອນຊິນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ການສຳຫຼວດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານຕາມຫຼັງ, ແມ່ນ “ການປິດບັງການຢັ່ງຫາງສຽງ” ທີ່ “ເກືອບວ່າເປັນການໂຄສະນາຫາສຽງປະກອບສ່ວນ” ໃຫ້ຄະນະກຳມະການພັກເດໂມແຄຣັດແຫ່ງຊາດ.
ອີງຕາມຄະແນນໂດຍສະເລ່ຍຂອງການຢັ່ງຫາງສຽງທີ່ສຳຄັນທີ່ຖືກເກັບກຳໂດຍເວັບໄຊ້ຂ່າວ Real Clear Politics ແລ້ວ, ທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນຕາມຫຼັງທ່ານ ໄບເດັນ ໃນລັດ ມິຊິແກນ, ເພັນຊິລເວເນຍ ແລະ ວິສຄອນຊິນ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນທັງສອງທ່ານໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນມີຄະແນນເທົ່າກັນໃນລັດ ຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໃນວັນພຸດວານນີ້, ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສາທາລະນະສຸກນັ້ນ, ອີກຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ຕຳໜິວິຈານທ່ານປະທານາທິບໍດີສຳລັບການຈັດ ການຊຸມຊຸມກາງແຈ້ງຂະໜາດໃຫຍ່ ທ່າມກາງໂຮກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ, ໂດຍກ່າວເນັ້ນວ່າການຊຸມຊຸມໃນຄືນກ່ອນໜ້ານີ້ ທີ່ເມືອງ ໂອມາຮາ ລັດ ເນບຣາສກາ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ “ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ, ລວມທັງຜູ້ເຖົ້າ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ອາເມຣິກັນ, ຢືນຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ໜາວຈັດເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ, ເຊິ່ງຫຼາຍ ຄົນໄດ້ຖືກນຳສົ່ງໄປໂຮງ ໝໍ.