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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣໍາ ຈະພົບປະ ກັບຜູ້ຜະລິດລົດ ເພື່ອຫາລື ເລື້ອງ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ​ ອາຍ​ເສຍ

ພວກພະນັກງານລົດ ໂວກສວາເກີນ ກຳລັງທາສີລົດ ຢູ່ເມືອງຈາຕານຸກາ ລັດເທັນເນັສຊີ ວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2013.

ປະທານາທິບໍດີ​ດໍໂນ​ລ ທຣໍາ ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ພົບ​ປະໃນອາທິດໜ້າ​ກັບ​ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ໃນການ
ຜະລິດລົດ ຈາກ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ຕ່າງປະ​ເທດ ເພື່ອຫາລືກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ​ປ່ຽນ
ມາດຕະຖານ ໃນການປ່ອຍອາຍ​ເສຍ.

ທ່ານ​ນາງຄລໍ​ເດຍ ​ເບີ​ກິ​ສ ​ໂຄສົກພັນທະ​ມິດ​ບໍລິສັດຜະລິດ​ລົດ​ອາ​ເມຣີກັນ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ
​ພຸດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “​ເວລາ​ທຳນຽບຂາວ​ຕ້ອງ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ ກ່ຽວ​ກັບພາກສ່ວນ
ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ແລະ​ນະ​ໂຍບາຍ ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ໂອກາດ​ດັ່ງ​ກ່າ​ວ.”

​ວັນເວລາ ​ແລະ​ລາຍການ​ສົນທະນາຫາລື ​ຍັງ​ຈະ​ປະກາດໃຫ້ຊາບ​ຕາມ​ພາຍຫຼັງ. ​ແຕ່ບັນ
ດາ​ບໍລິສັດຜະລິດ​ລົດ​ຕ້ອງການ​ເຮັດໃຫ້​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງທີ່ອາດມີຂຶ້ນ​ຕໍ່ຂໍ້​ຕົກລົງການ​ຄ້າ​ເສລີ​ໃນທະວີບອາເມຣິກາເໜືອ ໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ​ແກ່​ປະທານາທິບໍດີ.

​ນອກນັ້ນຍັງຄາດວ່າ ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສົນທະນາຫາລື ​ກ່ຽວ​ກັບແຜນການຂອງ ລັດຖະ
ບານ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ທີ່ຈະປ່ຽນແປງມາດຕະຖານໃນການປ່ອຍອາຍ ເສຍ ທີ່ເຄັ່ງ
ຄັດ ໃນ​ສະ​ໄໝ​ປະທານາທິບໍດີ​ໂອ​ບາມາ ​ສຳລັບ​ລົດ ​ແລະ​ລົດ​ກະບະ ສະຫະລັດ.

ສິບ​ເຈັດ​ລັດ ​ແລະ​ນະຄອນຫຼວງ​ວໍ​ງຕັນ ກຳລັງ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ​ລັດຖະບານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນການ​
ດັ່ງກ່າວ ໂດຍກ່າວ​ຫາ​ອົງການ​ປ້ອງ​ກັນ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ຫຼື EPA ​ວ່າ​ເຮັດ​ຜິດ​ກົດໝາຍ.

ຜູ້​ປົກຄອງ​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ທ່ານ​ແຈຣີ ບຣາວນ໌ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ທີ່​ຜ່າ​ນມາ​ນີ້​ວ່າ “ນີ້​
ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສຸຂະພາບ. ນີ້​ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ເປັນ ​ແລະ​ເລື່ອງ​ຕາຍ. ຄວາ​ມ​ເປິະ​ເປື້ອນ
ທີ່​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ທໍ່​ອາຍເສຍ ​ແມ່ນສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ​ຢ່າງ​ຖາ ວອນ​ແກ່​ພວກ​ເດັກນ້ອຍ.
ມີ​ທາງ​ດຽວ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຜ່ານ​ເລື່ອງ​ນີ້​ກໍ​ຄື​ຫລຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍ​ເສຍລົງ.”

ທ່ານ​ບຣາວນ໌ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາວ່າ ​ຢາກ​ໃຫ້ຜູ້​ຄົນ​ຊື້​ນໍ້າ​ມັນ​ເພີ້​ມ ຂຶ້ນ ​ແລະ
​ສ້າງ​ຄວາມ​ເປື້ອນ​ເປີະ​ຂຶຶ້ນ​ຕື່ມ.

ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ໄດ້​ໂຕ້​ຖຽງ​ວ່າ ອົງການ EPA ​ໄດ້​ປະພຶດຕາມ​ອຳ​ເພີ​ໃຈ ​ແລະ​ລະເມີດ​ກົດ
ໝາຍ​ອາກາດ​ທີ່ສະອາດ ​ເວລາ​ຕັດສິນ​ໃຈກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການ ​ປ່ອຍອາຍ​ເສຍທີ່​
ໄດ້​ສູງ​ເກີນໄປ.

ຜູ້​ປົກຄອງ​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ທ່ານ​ແຈຣີ ບຣາວນ໌ ສົນທະນາການຟ້ອງຮ້ອງໂດຍ 17 ລັດ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ທີ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ວັນທີ 1, 2018 ທີ່ນະຄອນຊາກຣາເມັນໂຕ ລັດຄາລີຟໍເນຍ.
ຜູ້​ປົກຄອງ​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ທ່ານ​ແຈຣີ ບຣາວນ໌ ສົນທະນາການຟ້ອງຮ້ອງໂດຍ 17 ລັດ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ທີ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ວັນທີ 1, 2018 ທີ່ນະຄອນຊາກຣາເມັນໂຕ ລັດຄາລີຟໍເນຍ.

ໃນປີ 2012 ອະດີດ​ປະທານາທິບໍດີ​ບາຣັກ ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້ເພີ້ມ ມາດຕະຖານການ”
ປ່ອຍ​ອາຍ​ເສຍຂຶ້ນ​ປະມານ 21 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ ຕໍ່​ນຶ່ງ​ລິດ​ຂອງ​ນໍ້າມັນພາຍໃນ​ປີ 2025. ເປົ້າ​
ໝາຍ​ກໍ​ຄື​ຕັດ​ຄວາມ​ເປີະເປື້ອນ ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລົດ​ ​ແລະ​ລົດກະບະ​ມີປະສິດທິຜົນໃນດ້ານ
​ພະລັງ​ງານ.

ອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຊອກຫາທາງທີ່ຈະໂຈະ ການບັງຄັບກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນ
ໃນດ້ານພະລັງງານ ໃນລະດັບປີ 2020 ໄປຈົນຮອດປີ 2026.

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