ກະສັດຂອງໄທໄດ້ປົດເອກອັກຄະມະເຫສີຂອງພະອົງອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ຄູ່ຄອງຂອງພະອົງບໍ່ໄດ້ຮອດ 3 ເດືອນ.
ຄຳປະກາດສະບັບນຶ່ງຢູ່ໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະບານຂອງຣາດຊະອານາຈັກໄທເວົ້າວ່າ ພະນາງສີນີນາດ ພິລາສກັລຢານີ (Sineenat Bilaskalayani) ອາຍຸ 34 ປີໄດ້ຖືກປົດຈາກທຸກຕຳແໜ່ງແລະຊັ້ນທະຫານອອກຍ້ອນ "ມີຄວາມໄຝ່ຝັນສູງເກີນໄປ" ແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະ "ຍົກຕົນເອງຂຶ້ນໃຫ້ມີສະຖານະພາບ ເທົ່າກັບພະຣາຊີນີ."
ຄຳປະກາດດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ການກະທຳຂອງພະນາງ "ຖືວ່າບໍ່ຊື່ສັດ, ຂາດຄວາມກະຕັນຍູ, ບໍ່ຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຄວາມເມດຕາກາລຸນາຂອງກະສັດ ແລະພັກດັນໃຫ້ມີຄວາມແຕກແຍກກັນລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ຮັບໃຊ້ກະສັດ, ເຮັດໃຫ້ຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກັນ ແລະບ່ອນທຳລາຍປະເທດຊາດແລະການປົກຄອງຂອງກະສັດ.''
ກະສັດມະຫາວະຈິຣາລົງກອນ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນຄອງຣາດຊະບັນລັງ ໃນປີ 2016 ໄດ້ຊົງແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ພະນາງສີນີນາດ (Sineenat) ເປັນເອກອັກຄະມະເຫສີຂອງພະອົງຫລັງຈາກພະອົງໄດ້ອະພິເສກສົມລົດກັບພັນລະຍາຜູ້ທີ 4 ຂອງພະອົງ, ມະເຫສີສຸດທິດາ ໄດ້ພຽງສອງເດືອນ.
ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ກະສັດໄທໄດ້ປົດຕຳແໜ່ງເອກອັກຄະມະເຫສີອອກໃນເວລາໄດ້ເກືອບນຶ່ງສັດຕະວັດຜ່ານມາ.
ທັງພະນາງສີນີນາດ ແລະພະນາງສຸດທິດາ ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຢູ່ໃນໜ່ວຍອາລັກຂາຂອງພະລາດຊະວັງ. ພະນາງສຸດທິດາ ແຕ່ກ່ອນເປັນນາງສາວອາກາດ ຂອງສາຍການບິນ Thai Airways ສ່ວນພະນາງສີນີນາດ ເປັນນາງພະຍາບານທະຫານ.
ໂຊກຊາຕາກຳຂອງພະນາງສີນີນາດຢູ່ໃນພະຣາດຊະວັງແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບຊາຕາກຳຂອງມະເຫສີອົງທີສອງ ແລະທີສາມຂອງກະສັດ.
ມະເຫສີອົງທີສອງຂອງກະສັດໄດ້ຫລົບໜີມາຢູ່ໃນສະຫະລັດ ພາຍຫລັງທີ່ພະອົງ ໄດ້ປະກາດຢ່າຮ້າງກັບພະນາງ. ກະສັດອົງນີ້ຍັງໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຮັບເອົາລູກຊາຍ 4 ຄົນ ທີ່ພະນາງມີນຳກັນກັບພະອົງນັ້ນອີກດ້ວຍ.
ມະເຫສີອົງທີສາມ ກໍໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງເຊັ່ນກັນ ແລະກໍຖືກເນລະເທດອອກຈາກພະລາດຊະວັງ. ລູກຊາຍທີ່ຢູ່ໃນໄວໜຸ່ມຂອງພະອົງແມ່ນໄດ້ອາໄສຢູ່ນຳພະບິດາຂອງຕົນ.
ການອະພິເສກສົມຂອງກະສັດຄັ້ງທຳອິດ ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ມີການຢ່າຮ້າງເຊັ່ນກັນ ແຕ່ວ່າມະເຫສີຂອງພະອົງ ຄົນນັ້ນ ກໍເປັນຄະນະຍາດກັບພະອົງເຊັ່ນກັນ ແລະກໍເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຣາດຊະວົງ ສະນັ້ນ ພະນາງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຊາຕາກຳ ແບບດຽວກັນກັບມະເຫສີຄົນອື່ນໆ.