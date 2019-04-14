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ຜູ້​ນຳ​ສະ​ພາ​ກອງ​ທັບ​ໃໝ່ ຂອງ ຊູ​ດານ ສັນ​ຍາ​ຈະ​ຄື​ນ ການ​ປົກ​ຄອງ ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ ພາຍ​ໃນ 2 ປີ

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຊາວ ຊູ​ດານ ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ ລັງ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕ​ີປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ລົງ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ. ນະ​ຄອນຫຼວງ ຄາ​ທູມ, ປະ​ເທດ ຊູ​ດານ. 13 ເມ​ສາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຜູ້​ນຳ​ຄົນ​ໃໝ່​ຂອງ​ສະ​ພາ​ກອງ​ທັບ​ໃໝ່​ຂອງ ຊູ​ດານ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້​ວ່າ ທ່ານ
ມີຄວາມໝາຍໝັ້ນທີ່ຈະສົ່ງອຳນາດໃຫ້ລັດຖະບານພົນລະເຮືອນພາຍໃນສອງປີ ແລະ
ວ່າການກັກບໍລິເວນໃນຕອນກາງຄືນແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກເລີກແລ້ວ.

ນາຍ​ພົນ​ໂທ ອັບ​ແດ​ລ ຟັດ​ທາ ເບີ​ຮານ ໄດ້​ທຳ​ການ​ປະ​ກາດ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​
ປາໄສທາງໂທລະພາບຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ, ເມື່ອທ່ານຍັງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປ່ອຍຕົວນັກໂທດ
ທີ່ຖືກຈັບພາຍໃນກົດໝາຍສຸກເສີນ ເຊິ່ງອອກຄຳສັ່ງໂດຍປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກຂັບໄລ່
ອອກຈາກຕຳແໜ່ງທ່ານ ໂອມາ ອາລ-ບາເຊຍ.

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ສັນ​ຍານ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດ​ວ່າ ການ​ປະ​ທ້ວງ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ປະ​
ຊາທິປະໄຕ ໄດ້ຫຼຸດອິດທິພົນຂອງກອງທັບ ໃນປະເທດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍນ້ຳ
ມັນນັ້ນ.

ການ​ປະ​ກາດ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນຫຼັງ​ຈາກ​ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການ​ສືບ​ລັບ ຊູ​ດານ ທ່ານ ຊາ​ລາ ອັບ​ດາ​ລ​ລາ
ໂມຮາເມັດ ຊາເລ ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນວັນເສົາວານນີ້, ນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກລັດຖະ
ມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ລາອອກ ຫຼຸນຫຼັງການໂຄ່ນລົ້ມປະທານາທິບໍດີຂອງກອງທັບ
ດັ່ງກ່າວ.

ສະ​ພາ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ເວົ້າ​ວ່າ ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ທ່ານ ອັບ​
ແດລ ຟັດທາ ອາລ-ເບີຮານ, ໄດ້ຮັບເອົາການລາອອກຂອງທ່ານ ຊາເລ, ເຊິ່ງຮູ້ຈັກກັນ
ໂດຍທົ່ວໄປວ່າ ຊາລາ ກອສ.

ທ່ານ ກອ​ສ ໄດ້​ນຳ​ພາ​ອົງ​ການ​ສືບ​ລັບ​ ແລະ ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ
ໄດ້ຄວບຄຸມການປາບປາບຜູ້ປະທ້ວງຢ່າງໂຫດຮ້າຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະທ້ວງດົນ
ສີ່ເດືອນ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງຮຸນແຮງເຖິງຊີວິດ ທີ່ໄດ້ນຳໄປສູ່ການຂັບໄລ່ທ່ານ ອາລ-ບາເຊຍ
ຈາກກອງທັບດັ່ງກ່າວອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ ພົນ​ຕີ ອາ​ວັດ ໂມ​ຮ​າ​ເມັດ ອິ​ບິນ ໂອ​ຟ ໄດ້​ລົ​ງ​ຈາກ​ຕຳ​
ແໜ່ງຫົວໜ້າຂອງສະພາກອງທັບໃໝ່ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງມາ
ພຽງນຶ່ງວັນ. ທ່ານ ອິບິນ ໂອຟ ໄດ້ທຳການປະກາດ ໃນຂະນະທີ່ພວກປະທ້ວງໄດ້ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ສິ້ນສຸດການປົກຄອງແບບຜະເດັດການໄວຂຶ້ນ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ສະພາບ
ທາງເສດຖະກິດຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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