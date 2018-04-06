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ລູກສາວ ອະດີດ​ ນັກ​ສືບຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ ​ຢູ່​ອັງກິດ ເວົ້າວ່າ ສຸຂະພາບລາວ​ ດີຂຶ້ນຢ່າງໄວ

ພະນັກງານການບິນຂົນເຄື່ອງຂຶ້ນເຮືອບິນຂອງຣັດເຊຍທີ່ສົ່ງໄປຮັບເອົາຄອບຄົວຂອງພວກນັກການທູດຣັດເຊຍທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກນະຄອນລອນດອນ ໂດຍລັດ ຖະບານອັງກິດ ຢູ່ສະໜາມບິນ Stansted ຂອງອັງກິດ ໃນວັນທີ 20 ມີນາ, 2018 ພາຍຫລັງທີ່ອະດີດ​ນັກ​ສືບ​ຣັດ​ເຊຍ, ທ່ານ​ເຊີ​ເກ ສກຣີປາລ ແລະລູກສາວລາວ ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍ​ສານພິດ.

ລູກສາວຂອງອະດີດ​ນັກ​ສືບ​ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ສານ​ພິດ​ທໍາລາຍ​ລະບົບປະສາ​ດ
ຢູ່​ອັງກິດນັ້ນ​ເວົ້າວ່າ ສຸຂະພາບຂອງ​ລາວໄດ້​ຟື້ນຟູຄືນ​ຢ່າງ​ໄວວາ.

ຮູບນາງຢູເລຍ ສກຣີປາລ (Yulia Skripal) ຢູ່ເຟັສບຸກ
ຮູບນາງຢູເລຍ ສກຣີປາລ (Yulia Skripal) ຢູ່ເຟັສບຸກ

ນາງ ຢູ​ເລຍ ສກຣີປາລ (Yulia Skripal) ເວົ້າຢູ່
​ໃ​ນຖະ​ແຫລ​ງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງ​ທີ່​ນໍາ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​
ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ວ່າ "ຂ້ອຍ​ຮູ້​ເມື່ອ​ຄີງ​ໄດ້​ອາ
ທິດກວ່າ​ແລ້ວ ​ແລະ​ດຽວນີ້ ຂ້ອຍຍິນດີທີ່​ຈະ​ເວົ້າ​
ໄດ້ວ່າຂ້ອຍ​ນັບ​ມື້ ນັບມີຄວາມ​ແຂງ​ແຮງເພີ້ມຂຶ້ນ."

ທ່ານ​ເຊີ​ເກ ສກຣີປາລ (Sergei Skripal) ພໍ່
ຂອງ​ນາງ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ 66 ປີ ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ອາການສາ
ຫັດຢູ່​ໃນ​ໂຮງໝໍອັງກິດ ​ພາຍຫລັງ​ທີ່ຖືກ
ສານພິດໃນ​ວັນ​ທີ 4 ມີນາ ທີ່​ອັງກິດເວົ້າວ່າ
ຣັດ​ເຊຍ​ເປັນ​ຜູ້​ເຮັດ​ນັ້ນ. ການ​ໂຈມ​ຕີຕໍ່ຄອບຄົວ
ສກຣີປາລ ​ໄດ້​ເຮັດມີ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ທາງ
​ການ​ທູດ​ກັນ ລະຫວ່າງ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ​ແລະ​ມົສກູທີ່​ເຕືອນ​ໃຫ້ຫວນ​ຄືນເຖິງ
ການປະເຊີນໜ້າ​ກັນ​ໃນສະ​ໄໝ​ສົງຄາມ​ເຢັນ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ 1950.

ອັງກິດ, ສະຫະລັດ ​ແລະ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ກຸ່ມ​ເນ​ໂຕ້ (NATO) ​ອື່ນໆ ​ໄດ້​ຂັບ​ໄລ່​ນັກ​ການ​
ທູດຣັດ​ເຊຍ​ອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ຕົນຫລາຍ​ກວ່າ 150 ຄົນ ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​
ເຫັນ​ພ້ອມພຽງ​ສາມັກຄີ​ກັນ ​ກ່ຽວກັບການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ສ່ວນຣັດ​ເຊຍກໍ​ຢືນຢັດປະຕິ
​ເສດ ຕະຫລອດ​ມາ​ວ່າ ​ຕົນ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ໃນເລື່ອງ​ດັ່ງກ່າວ ​ແລະ​ກໍ​ໄດ້​ຂັບ​ໄລ່
​ພວກ​ນັກ​ການ​ທູດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນຕົກອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ ໃນ​ຈໍານວນ​ເທົ່າ​ກັນ.

ລົດເມທີ່ເຊື່ອກັນວ່າໄດ້ຮັບເອົາພວກນັກການທູດຣັດເຊຍ ທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກ ສຫລ
ລົດເມທີ່ເຊື່ອກັນວ່າໄດ້ຮັບເອົາພວກນັກການທູດຣັດເຊຍ ທີ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກ ສຫລ

​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ​ເຊື່ອ​ກັນ​ວ່າ ມີ​ລົດ​ເມ 3 ຄັນ ໄປ​ຮັບ​ເອົາ​ພວກ​ນັກ​ການ​ທູດອາ​ເມ
ຣິກັນ​ອອກ​ຈາກ​ສະຖານທູດ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ມົສກູ ພາຍຫລັງ​ທີ່​ເອົາ​ຫີບ​
ເຄື່ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ​ຂົນ​ໃສ່​ລົດ​ກະບະ​ໄປ​ແລ້ວ.

ຢູ່ໃ​ນຖະ​ແຫລ​ງຂອງ​ນາງ​ນັ້ນ ນາງຢູ​ເລຍ ສກຣີປາລ (Yulia Skripal) ອາຍຸ 33 ປີ​ເວົ້າ
ວ່າ ລາວ “ຮູ້ສຶກ​ເຖິງ​ບຸນຄຸນ​ຂອງ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈໃສ່​ຕໍ່ຂ້ອຍແລະ​ຂອບ​ໃຈ​ສໍາ​ລັບ​ຄໍາ​
ອວຍພອນ​ໃຫ້​ຂ້ອຍ​ຫາຍ​ໄວໆ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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