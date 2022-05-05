ການເຮັດທຸລະກິດຂາຍສົ່ງຫຼືຂາຍຍົກ ກໍເປັນລາຍໄດ້ທີ່ດີອັນນຶ່ງ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ພຽງແຕ່ເຂົ້າໃຈການດໍາເນີນງານແລະຂັ້ນຕອນ ກໍສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ດ້ານນີ້ໄດ້, ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາ ສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທຸລະກິດຂາຍສົ່ງ ເປັນການຂາຍເຄື່ອງໃນລາຄາຍົກ ຫຼືທີ່ຮ້ອງກັນທົ່ວໄປວ່າ Wholesale, ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ການເຮັດທຸລະກິດຂາຍສົ່ງເປັນການດໍາເນີນງານທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ດີສົມຄວນ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແມ່ນບໍລິສັດໃຫຍ່ ພຽງແຕ່ເປັນບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍແບບຄອບຄົວ, ມີພະນັກງານປະຈໍາສໍາລັບຈັດສັນ ແລະສົ່ງເຄື່ອງເທົ່ານັ້ນ.
ຂັ້ນຕອນໃນການເປີດທຸລະກິດດ້ານນີ້ ກໍເໝືອນກັບຂັ້ນຕອນໃນການເປີດບໍລິສັດທົ່ວໄປ ແຕ່ບໍ່ມີຂັ້ນຕ້ອນຫຍັງຫຼາຍ. ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງມີສໍາລັບການຈັດຈໍາໜ່າຍກໍ່ຄື ສາງເກັບເຄື່ອງທີ່ເປັນຫ້ອງເຢັນ ສໍາລັບເກັບມ້ຽນເຄື່ອງທີ່ສັ່ງມາຈາກບໍລິສັດໃຫຍ່ ເພື່ອຈະນໍາສົ່ງໄປໃຫ້ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍ ຫຼື ຮ້ານອາຫານທີ່ເປັນລູກຄ້າປະຈໍາຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະຕ່າງລັດ.
ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດສົ່ງອາຫານ Sang Food Service ກ່າວວ່າ ເຫດຜົນທີ່ເພິ່ນມາເປີດບໍລິສັດຂາຍເຄື່ອງສົ່ງ ກໍຍ້ອນເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ດັ່ງນັ້ນ ເພິ່ນຈຶ່ງປ່ຽນອາຊີບຈາກການເປີດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທົ່ວໄປ ແລະມາດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານນີ້ແບບສົມບູນໃນປີ 2013.
ການດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານນີ້ ຕ້ອງມີບໍລິສັດໃຫຍ່ທີ່ຈະສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ເຮົາເປັນປະຈໍາ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ. ທັງນີ້ ທາງບໍລິສັດ Sang Food Service ໄດ້ສັ່ງສິນຄ້າ ປະເພດຜັກສົດ ຈາກບໍລິສັດໃຫຍ່ຢູ່ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ, ໂດຍຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ສ່ວນຈໍານວນໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບການສັ່ງຈາກລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍຂອງບໍລິສັດເອງ. ເວົ້າລວມແລ້ວ ການດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານນີ້ ກໍລັກແມ່ນລັກສະນະຂອງພໍ່ຄ້າຄົນກາງ.
ການເປັນຄູ່ຮ່ວມຄ້າກັບບໍລິສັດໃຫຍ່, ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ພໍ່ຄ້າຄົນກາງຈະຕ້ອງມີໃບໜັງສືຕົກລົງສັນຍາກັບບໍລິສັດໃຫຍ່ ຈາກນັ້ນກໍ່ຈະສົ່ງເງິນໝັດຈໍາ ປະມານ 5,000 ໂດລາໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໃຫຍ່, ຫຼັງຈາກສາມປີ ກໍຈະໄດ້ເງິນໝັດຈໍາຄືນທັງໝົດຈາກທາງບໍລິສັດໃຫຍ່ນັ້ນ.
“ເຮົາຕ້ອງກວດສອບເຄຣດິດຢູ່ແລ້ວ ເລື້ອງເຄຣດິດເຮົາຕ້ອງສວດສອບຢູ່ແລ້ວ, ແຕ່ວ່າ ເຖິງຊິປະກອບຈັງໃດ ເຮົາກໍຕ້ອງເອົາເງິນໝັດຈໍາຢູ່ກ່ອນ ເພາະບໍລິສັດໃຫຍ່ເດ້ ບາງເທື່ອເຮົາສັ່ງມາຫຼາຍ ບໍລິສັດໃຫຍ່ເຂົາຕ້ອງໃຫ້ມີເງິນໝັດຈໍາ, ເຂົາເບິ່ງວ່າ ເຮົາຊິສັ່ງເຄື່ອງນໍາເຂົາຫຼາຍປານໃດຫັ້ນນະ ໃນຕອນທໍາອິດທີ່ເຮົາ8ຍນໃບປະກອບເອກະສານນໍາເຂົາ, ຄືເຮົາປະກອບເອກະສານວ່າ ອາທິດນຶ່ງເຮົາຊິສັ່ງເຄື່ອງນໍາເຂົາປະມານ 5 ພັນຈັງຊິ ເຂົາກໍໃຫ້ໝັດຈໍາ 5 ພັນ. ແຕ່ມັນກໍແລ້ວແຕ່ ເຮົາຊິສັ່ງ 10 ພັນກະໄດ້ ແຕ່ວ່າເງິນໝັດຈໍານັ້ນຢູ່ນໍາເຂົາຢູ່ແລ້ວ, ໂຕໝວດທີ່ເຮົາສັ່ງ 10 ພັນເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ເຂົາພາຍໃນ 7 ມື້. ຕອນທີ່ເຮົາປະກອບເອກະສານນໍາເຂົາເນາະ ເຂົາຊິໃຫ້ເຮົາປະກອບທາງອີເມລ ເພາະວ່າປັດຈຸບັນເຮົາໃຊ້ແຕ່ອີເມລ, ໂຕອີເມລເຮົາປະກອບເອກະສານນໍາເຂົາທຸກຢ່າງແລ້ວ ເຂົາກໍກວດເບິ່ງເຄຣດິດຂອງເຮົາ ກວດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວເຂົາກໍບອກວ່າ ເຂົາຕ້ອງການເງິນໝັດຈໍາ 5 ພັນຈັງຊີ້ນະ, ດຽວນີ້ເງິນໝັດຈໍາເຮົາໄດ້ຄືນໝົດແລ້ວ.”
ໃນການສັ່ງເຄື່ອງຈາກບໍລິສັດໃຫຍ່ ຈະມີລົດບັນທຸກມາສົ່ງເທື່ອລະຫຼາຍ ເພລເລັດທ໌ (Pallet), ເຊິ່ງແຕ່ລະ ເພລເລັດທ໌ ທາງຜູ້ຂົນສົ່ງຈະຄິດໄລ່ລາຄາ 300 ໂດລາ, ສ່ວນລາຄາຂອງເຄື່ອງ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຊະນິດຂອງຜັກທີ່ສັ່ງ ຫຼືເຄື່ອງທີ່ສັ່ງຈາກທາງບໍລິສັດຕ່າງຫາກ, ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ທາງບໍລິສັດຄົນກາງຈະສັ່ງເຄື່ອງສົດປະເພດຜັກ 90 ເປີເຊັນ, ອີກ 10 ເປີເຊັນແມ່ນເຄື່ອງທົ່ວໄປ ແລ້ວແຕ່ລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍຈະສັ່ງມາ.
ການສັ່ງເຄື່ອງແຕ່ລະຄັ້ງ ຕ້ອງໄດ້ສັ່ງລ່ວງໜ້າປະມານນຶ່ງອາທິດ, ດັ່ງນັ້ນ ລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍຜູ້ໃດສົນໃຈ ກໍຈະຕ້ອງສັ່ງມາລ່ວງໜ້ານຶ່ງອາທິດເຊັ່ນດຽວກັນ. ສ່ວນການຊໍາລະເງິນໃຫ້ທາງບໍລິສັດໃຫຍ່ ກໍເປັນຊ່ວງເວລາ 7 ມື້, ເຊັ່ນດຽວກັບລູກຄ້າຍ່ອຍຂອງບໍລິສັດຄົນກາງ ທາງພວກເພິ່ນກໍຈະເກັບເງິນຈາກລູກຄ້າ ລະ ຫວ່າງ 1 ອາທິດ, ສ່ວນເຄື່ອງທີ່ສັ່ງຕ້ອງມີຈໍານວນຢ່າງນ້ອຍ 500 ໂດລາຢູ່ໃນຂົງເຂດໃກ້ຄຽງ ແລະ 1,500 ໂດລາສໍາລັບນອກເມືອງ ຫຼືຕ່າງລັດ ໂດຍທາງບໍລິສັດຈະໃຫ້ພະນັກງານຈັດສົ່ງເຄື່ອງຕາມຮ້ານຕ່າງໆທີ່ສັ່ງເຂົ້າມາ. ແຕ່ເຄື່ອງທັງໝົດ ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າຊິໄດ້ຕາມທີ່ລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍສັ່ງເຂົ້າມາ ເພາະມັນຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບການ.
“ເນື່ອງຈາກມັນເສຍໄວ ແລະມີການເສຍຫາຍຫັ້ນນະ ເພາະສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ລະວັງໃນການສັ່ງຜັກ, ຄືລູກຄ້າເຂົາຕ້ອງສົ່ງລາຍການສັ່ງເຄື່ອງໃຫ້ເຮົາວັນເສົາຈັງຊີ້ ແລະເຮົາກໍຕ້ອງສັ່ງເຄື່ອງເປັນອາທິດ ເພາະວ່າເຮົາຮູ້ລະເດວັນເສົາ ລາຍການສັ່ງເຄື່ອງຂອງເຮົາມັນຫຼາຍປານໃດ, ລັງຈາກເຮົາຮວມ ເຮົາຕ້ອງຕ້ອງສົ່ງລາຍການເຄື່ອງໃຫ້ເຂົາເປັນວັນອາທິດ ທາງອີເມລ ຫຼືທາງແຟັກກໍແລ້ວແຕ່ ແລ້ວແຕ່ຄາມຖະໜັດ. ແຕ່ກີ້ເລີ້ມຕົ້ນກໍມີລູກຄ້າຢູ່ 10 ຄົນ, ດຽວນີ້ເຮົາກໍ່ມີຢູ່ປະມານ 70 ລູກຄ້າ, ເຮົາສົ່ງອອກລັດເຄັນທັກກີ້ນໍາ.”
ພະນັກງານປະຈໍາຂອງບໍລິສັດກໍສໍາຄັນ ເພາະພວກເຂົາເຈົ້າຈະຊ່ວຍຈັດການເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆຢູ່ໃນບໍລິສັດ, ເຊິ່ງທາງບໍລິສັດເອງ ຈະຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານຕາມມາດຕະຖານທົ່ວໄປ.
ການຄິດໄລ່ບັນຊີ ແລະລາຍງານລາຍຮັບປະຈໍາປີ, ທາງບໍລິສັດ Sang Food Service ໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ເຊິ່ງຈະເສຍຄ່າວຽກງານດ້ານນີ້ຢູ່ລະຫວ່າງ 500 ໂດລາ ໃນແຕ່ລະປີ.
ເວົ້າລວມແລ້ວ ການເຮັດບໍລິສັດເປັນຜູ້ຄ້າຂາຍສົ່ງຄົນກາງກໍແມ່ນທາງເລືອກນຶ່ງທີ່ດີ ເພາະວ່າເຄື່ອງຂອງທີ່ສັ່ງມາໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ແມ່ນລາຍການທີ່ລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍສັ່ງລ່ວງໜ້າ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບສິນຄ້າທີ່ຈະຕົກຄ້າງ ຫຼືເສຍຫາຍ. ອີກຢ່າງ ສິນຄ້າປະເພດອາຫານສົດ ກໍເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງປະຫຼາດໃນທຸກໆມື້ ເພາະຄົນເຮົາແມ່ນຍັງຕ້ອງການກິນອາຫານໃນແຕ່ລະວັນ.
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