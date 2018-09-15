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ສຫລ ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດ ການລົງໂທດ ແມ່ນກະແຈ ໄປສູ່ ການປົດອາວຸດນິວເຄລຍ ຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ຖະແຫຼງຕໍ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ທີ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ. (ວັນທີ 14 ກັນຍາ 2018)

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້
ວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການລົງໂທດ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນມີ
ຄວາມສຳຄັນ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີເປັນເຂດປອດອາວຸດນິວເຄລຍ.

ການໃຫ້ຄວາມເຫັນ ຂອງທ່ານພອມພຽວ ມີຂຶ້ນ ຫລັງຈາກສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຫາຣັດ
ເຊຍວ່າຫາທາງປ່ຽນແປງລາຍງານທີ່ເປັນອິດສະຫຼະຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອປິດບັງການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ລະເມີດ ການລົງໂທດຂອງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ.

ທ່ານພອມພຽວກ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນຕອນບ່າຍວັນສຸກວານ
ນີ້ວ່າ “ຣັດເຊຍໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢ່ອນທີ່ຈະບ່ອນທຳລາຍມະຕິຕ່າງໆຂອງສະ
ພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍພະຍາຍາມຫາທາງທີ່ຈະປ່ຽນແປງ
ຄຳເວົ້າ ຢູ່ໃນລາຍງານ ທີ່ໄດ້ຊັ່ງຊາເບິ່ງການປະຕິບັດ ການລົງໂທດຕໍ່ພຽງຢາງ.”

ທ່ານພອມພຽວໄດ້ກ່າວຊ້ອງໜ້າ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳອົງການສະ
ຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງນິກກີ ເຮລີ ໃນວັນສຸກວານນີ້. ນຶ່ງມື້ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ທ່ານນາງ
ເຮລີກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ກົດດັນ ໃຫ້ຄະນະສິ້ງຊອມເບິ່ງ ການລົງໂທດ ທີ່ເປັນອິດສະ
ຫຼະ ປ່ຽນແປງລາຍງານ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດ ກໍໄດ້ຖືກນຳສະເໜີຕໍ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບ
ການລົງໂທດຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງໃນເດືອນແລ້ວນີ້.

ທ່ານພອມພຽວກ່າວຕື່ມວ່າ “ສະຫະລັດແມ່ນມີຄວາມໝາຍໝັ້ນ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ ການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າມັນເປັນໃຈກາງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະທານາ ທິບໍດີທຣຳ ທີ່
ຈະຊັກຊວນ ໃຫ້ຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ປະທານກິມ ຈົງ ອຶນ ຮັບຮູ້ວ່າ ການປົດອາວຸດ
ນິວເຄລຍຂັ້ນສຸດທ້າຍ ຢູ່ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ.”

ທັງຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ແມ່ນເບິ່ງກັນວ່າ ຕ່າງກໍໄດ້ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຊຸກຍູ້ ໃຫ້ສະພາ
ຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ຜ່ອນຜັນການລົງໂທດ ຕໍ່ພຽງຢາງຫລັງຈາກການ
ພົບປະສຸດຍອດລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ ໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ.

ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ ວໍຊິງຕັນກໍໄດ້ທຳການລົງໂທດຕໍ່ບໍລິສັດຂໍ້ມູນເທັກໂນໂລຈີ
ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ 2 ບໍລິສັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດຈີນແລະຣັດເຊຍຍ້ອນໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜຸນຕໍ່ໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍແລະລູກສອນໄຟຂອງພຽງຢາງ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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