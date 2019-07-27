ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ກະທົບປະຊາຊົນ 4,411 ຄອບຄົວຢູ່ໃນເຂດ
13 ເມືອງໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ ຈາກບາງກອກ ມີລາບງານມາ
ສະເໝີທ່ານ.
ທ່ານ ຄຳພັນ ເຜີຍຍະວົງ ເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າທາງການແຂວງ
ອຸດົມໄຊໄດ້ຕົກລົງອະນຸມັດ 3 ໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໃຫ້ກັບ 3 ບໍລິສັດເອ
ກະຊົນຈາກ ຈີນ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອດຳເນີນການພັດທະນາ
ເຂດເມືອງໃໝ່ ເຂດເມືອງທັນສະໄໝ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດກະສິກຳ
ສະອາດໃນແລວທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໃນເຂດແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ມີໄລຍະທາງ
ຍາວກວ່າ 126 ກິໂລແມັດ ໂດຍແນໃສ່ການພັດທະນາແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫ້ເປັນໃຈ
ກາງຂອງແຂວງພາກເໜືອໃຫ້ໄດ້ທັງໃນດ້ານຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍ ການພັດທະ
ນາເສດຖະກິດ ການບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.
ທັງນີ້ 3 ບໍລິສັດ ຈີນ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນ 3 ໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນ
ເຂດແຂວງອຸດົມໄຊຄັ້ງນີ້ ກໍຄືບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳ, ບໍລິສັດບໍ່ເຕັນແດນຄຳ ແລະ ບໍລິ
ສັດອາມາຕ້າ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນທັງສາມບໍລິສັດກໍກຳລັງດຳເນີນການສຶກສາສຳຫຼວດ
ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນພື້ນທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໂດຍຄາດວ່າ ຈະແລ້ວສຳເລັດ
ແລະ ສາມາດນຳສະເໜີແຜນການພັດທະນາລະອຽດຕໍ່ທາງການແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້
ໃນໄວໆນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ຄຳພັນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
"ພວກເຮົາກໍໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳ ໃນການສຶກສາສຳຫຼວດຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາຕາມແລວທາງລົດໄຟນີ້ ອັນທີ 2 ມາລະພວກເຮົາກໍໄດ້
ເຊັນສັນຍາກັບບໍລິສັດ ອາມາຕ້າ ໃນການສ້າງຕົວເມືອງໃໝ່ຢູ່ເມືອງນາໝໍ້ ແລ້ວກະ
ຢູ່ເມືອງໄຊ ແລ້ວກະເມືອງຮຸນ ນີ້ເຮັດຈັ່ງໃດໃຫ້ມັນເປັນເມືອງທີ່ທັນສະໄໝ, ອັນທີ 3
ມານີ້ພວກເຮົາກໍໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບບໍລິສັດບໍ່ເຕັມແດນຄຳໃນການສຶກສາສຳຫຼວດ
ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ພູຫຼັກຄຳ ຕິດກັບຊາຍແດນ ຈີນ."
ໃນສ່ວນຂອງສັນຍາທີ່ທາງການແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ເຊັນກັບບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳນັ້ນ
ຈະເປັນການລົງທຶນພັດທະນາຕົວເມືອງໃໝ່ທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັບສະຖານີລົດໄຟໃນແຂວງ
ອຸດົມໄຊທີ່ມີ 9 ສະຖານີດ້ວຍກັນ ສ່ວນສັນຍາຂອງບໍລິສັດບໍ່ເຕັນແດນຄຳນັ້ນ ຈະ
ເປັນການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີ່ພູຫຼັກຄຳໃນເຂດເມືອງນາໝໍ້ ແລະ
ການພັດທະນາຕົວເມືອງໃໝ່ທີ່ເຂດອ່າງນ້ຳຫີນຢູ່ເຂດເມືອງ ໄຊ ມີພື້ນທີ່ສຳປະທານ
ລວມກວ້າງກວ່າ 3,000 ເຮັກຕາ ສ່ວນສັນຍາຂອງບໍລິສັດ ອາມາຕ້າ ນັ້ນຈະເປັນ
ການພັດທະນາຕົວເມືອງໃໝ່ທັນສະໄໝ ແລະ ເຂດພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ທີ່ມີ
ພື້ນທີ່ສຳປະທານກວ່າ 5,000 ເຮັກຕາ ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີບໍລິສັດ ຈີນ ອີກເຖິງ 10
ລາຍທີ່ໄດ້ເຊັນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກ່ຽວກັບ ການລົງທຶນພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງ
ທ່ຽວ ໂຮງແຮມ-ບ້ານພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ໂຮງໝໍ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ຕ່າງໆຢ່າງຄົບຊຸດຢູ່ໃນບັນດາເຂດພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້ອີກດ້ວຍ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄະນະໄກ່ເກ່ຍຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຍັງຄົງ
ສືບຕໍ່ການເຈລະຈາກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່
ດິນ ແລະ ສິ່ງປູກສ້າງຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ເພື່ອຈະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ
ຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບ ອັດຕາຄ່າເວນຄືນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສົມບູນຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ຍັງເຫຼືອ
242 ລາຍທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ໂດຍໃນປັດຈຸບັນຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່
ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ສົ່ງມອບທີ່ດິນໃຫ້ກັບບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາຈາກ ຈີນ ໄດ້
ແລ້ວ 84 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດຈຶ່ງຍັງເຫຼືອພຽງ 16 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເຈລະ
ຈາຕົກລົງກັບປະຊາຊົນ ແລະ ສົ່ງມອບທີ່ດິນໃຫ້ບໍລິສັດ ຈີນ ຢ່າງຄົບຖ້ວນໃຫ້ໄວທີ່
ສຸດ.
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ກະທົບປະຊາຊົນ 4,411 ຄອບຄົວຢູ່ໃນເຂດ
13 ເມືອງໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ຊຶ່ງມີທີ່ດິນທີ່ຖືກກະທົບ 3,832 ເຮັກຕາ ສິ່ງປູກສ້າງ 3,346 ຫຼັງ, ຕົ້ນໄມ້ຕ່າງໆ
ແລະ ໄມ້ກິນໝາກລວມກັນ 9 ແສນກວ່າຕົ້ນ ຊຶ່ງກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານທີ່ດິນ ອົງ
ການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃນ ລາວ ລະບຸວ່າຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປູກສ້າງໃຫ້
ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເປັນການປະເມີນລາຄາ
ທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງ ເຊັ່ນທີ່ດິນຢູ່ເຂດເມືອງນາຊາຍທອງ ມີລາຄາທີ່ສະເລ່ຍສູງ
ກວ່າ 1 ລ້ານ 3 ແສນກີບຕໍ່ຕາແມັດ ແຕ່ມີການຈ່າຍຈິງພຽງແຕ່ 137,000 ກີບຕໍ່ຕາ
ແມັດ ຊຶ່ງຕ່ຳກວ່າລາຄາທີ່ດິນເປັນຈິງເຖິງ 10 ເທົ່ານັ້ນເອງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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