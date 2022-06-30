ບັນດາຜູ້ນຳແມ່ນກຳລັງປະຊຸມກັນໃນນະຄອນຫຼວງ ມາດຣິດ ປະເທດ ສເປນ, ເປັນວັນສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ລວມມີການຮັບຮອງການດຳເນີນການແນວຄວາມຄິດດ້ານຍຸດທະສາດສຳລັບພັນທະມິດ, ໄດ້ແກ່ “ການຮຸກຮານຂອງ ຣັດເຊຍ,” ສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງເປັນລະບົບຈາກສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ” ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ” ລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ວ່ານັ້ນ ເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນເອກະສານນີ້, ພັນທະມິດທາງທະຫານຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນຫຼັງຈາກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ ໄດ້ອະທິບາຍ ຣັດເຊຍ ວ່າເປັນ “ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ ແລະ ໂດຍກົງ” ແລະ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ ຈີນ ໄດ້ມີຕໍ່ຄວາມປອດໄພ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງອົງການ NATO.
ພັນທະມິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຂະຫຍາຍການສະໜັບສະໜູນສຳລັບ ຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງຕອນນີ້ ແມ່ນເດືອນທີ 5 ແລ້ວ. ເລຂາທິການໃຫຍ່ທ່ານ ເຈັນ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ວ່າ ອົງການ NATO ຈະຂະຫຍາຍການຕຽມຄວາມພ້ອມສູງຂອງກອງທະຫານເປັນ 7 ເທົ່າ ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 300,000 ຄົນ ທ່າມກາງສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍດັ່ງກັບ “ວິກິດດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ” ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ.
ໃນວັນພຸດວານນີ້, ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ປະກາດວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ຂະຫຍາຍການມີໜ້າທາງທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ ຢູໂຣບ, ລວມທັງການສົ່ງກຳປັ່ນພິຄາດເພີ່ມເຕີມໄປ ສເປນ ແລະ ຈັດກອງທະຫານຕື່ມອີກຢູ່ບ່ອນອື່ນ, ໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ “ສິ່ງແວດລ້ອມດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ໄດ້ປ່ຽນແປງ” ແລະ ເພື່ອຂະຫຍາຍ “ຄວາມປອດໄພໂດຍລວມ.”
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຈະສ້າງຕັ້ງກອງບັນຊາການໃຫຍ່ຖາວອນສຳລັບກອງທັບບົກທີ 5 ຂອງ ສະຫະລັດ ໃນປະເທດ ໂປແລນ, ເພີ່ມ ກອງພົນທີ່ມີທະຫານໝູນວຽນ 3,000 ຄົນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອື່ນໆອີກ 2,000 ຄົນໄປຢູ່ໃນສຳນັກງານໃຫຍ່ໃນປະເທດ ໂຣເມເນຍ, ພ້ອມກັບສົ່ງຝູງເຮືອບິນລົບ F-35 ສອງຈຸໄປປະເທດ ອັງກິດ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຕົ້ນປີນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ 20,000 ຄົນໃນຢູໂຣບ ເພື່ອຂະຫຍາຍຖັນແຖວຂອງພວກເຮົາ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຮຸກຮານຂອງ ຣັດເຊຍ, ເປັນການນຳເອົາກອງກຳລັງຂອງພວກເຮົາໄປໃນຢູໂຣບທັງໝົດ 100,000 ຄົນ,” ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ສະຫະລັດ ຈະສືບຕໍ່ປັບປ່ຽນທ່າທີການປ້ອງກັນຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍ “ອີງໃສ່ໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ວຍການປຶກສາຫາລືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ.”
ພ້ອມກັນນັ້ນໃນວັນພຸດວານນີ້, ໃນການກ່າວຄຳປາໄສທາງໄກຕໍ່ອົງການ NATO, ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າປະເທດຂອງທ່ານຕ້ອງການອາວຸດທີ່ທັນສະໄໝເພີ່ມເຕີມ ແລະ ເງິນປະມານ 5 ພັນລ້ານໂດລາຕໍ່ເດືອນເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງ.