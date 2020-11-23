ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສຕໍ່ປະສິດທິພາບ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງໜ່ວຍງານລັດ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍງານລັດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບການກວດສອບການນຳໃຊ້ງົບປະມານໃນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ຍັງມີການທຸຈະລິດ.
ທ່ານນາງວຽງທອງ ສີພັນດອນ ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໄດ້ຖະແຫລງຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ວ່າ ໃນປີ 2021 ຈະດຳເນີນການກວດສອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີ່ລົງທຶນໂດຍລັດຖະບານລາວ ໃຫ້ໄດ້ 137 ໂຄງການໃນທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງໃນນີ້ແບ່ງເປັນ 90 ໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນສ່ວນກາງ ແລະ 47 ໂຄງການຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໂດຍການກວດສອບຈະເນັ້ນໜັກໃນ 5 ດ້ານດ້ວຍກັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງວຽງທອງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ໃນປີ 2021 ໄດ້ກໍານົດແຜນກວດສອບຈຳນວນ 173 ເປົ້າໝາຍ ເນື້ອໃນການກວດສອບນີ້ ຈະລົງເລິກການກວດສອບການລົງທຶນຂອງລັດ ເປັນຕົ້ນອັນທີ ນຶ່ງແມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ສອງໂຄງການກໍ່ສ້າງຕາຝັ້ງເຈື່ອນແຄມແມ່ນ້ຳງື່ມ ສາມໂຄງການເຊົ່າສຳປະທານທີ່ດິນລັດ ສີ່ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ຂະໜາດກາງ (SME) ແລະຫ້າການກວດສອບຕົວຊີ້ວັດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.”
ສ່ວນທ່ານສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຈາກເຂດນະຄອນວຽງຈັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້ ວ່າ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ຍັງບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ຈະປ້ອງກັນການທຸຈະລິດໃນການນຳໃຊ້ງົບປະມານໃນບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ສ່ວນໃນແຜນການປີ 2021 ກໍບໍ່ໄດ້ມີການກຳນົດເປົ້າໝາຍໂຄງການທີ່ຈະກວດສອບໃນແຕ່ລະພາກຢ່າງເໝາະສົມອີກດ້ວຍ ເພາະວ່າ ໄດ້ມີການກຳນົດເປົ້າໝາຍໂຄງການໃນເຂດພາກໃຕ້ຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ດັ່ງທີ່ ທ່ານສາຍທອງ ຢືນຢັນວ່າ:
“ແຜນການປີ 2021 ມີຢູ່ 137 ເປົ້າໝາຍ ກວດຢູ່ສາມເນື້ອໃນ ເນື້ອໃນເສດຖະກິດ ເນື້ອໃນດ້ານແຜນການ ແລະການເງິນ ໃນນີ້ ສູນກາງ 90 ເປົ້າໝາຍ ປະຈຳພາກ 47 ເປົ້າໝາຍ ພາກເໜືອ 23 ເປົ້າໝາຍ ພາກກາງ 14 ເປົ້າໝາຍ ພາກໃຕ້ 10 ເປົ້າໝາຍ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງກວດຢູ່ພາກໃຕ້ໜ້ອຍເປົ້າໝາຍແທ້ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໄປວາງເປົ້າໝາຍກວດຢູ່ພາກເໜືອເຖິງ 23 ເປົ້າໝາຍດ້ວຍເຫດຜົນໃດໃນກວດສາມເນື້ອໃນນີ້.”
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ໃນລາວເປີດເຜີຍວ່າ ການຮົ່ວໄຫລຂອງງົບປະມານໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານລາວຍັງເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍໃນປີ 2020 ທີ່ໄດ້ມີການກວດສອບເປົ້າໝາຍ 672 ໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າການລົງທຶນລວມ 43,538 ຕື້ກີບນັ້ນ ກໍພົບວ່າ ມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ໄດ້ປະເມີນລາຍຈ່າຍສູງເກີນຈິງ ແລະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ເສຍຫາຍດ້ານງົບປະມານລາຍຈ່າຍໄປເຖິງ 1,213.28 ຕື້ກີບ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານທີ່ບໍ່ສຸດຈະລິດຂອງພະນັກງານລັດ ທັງໃນຂັ້ນສູນກາງແລະທ້ອງຖິ່ນທົ່ວປະເທດລາວ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການກວດສອບດັ່ງກ່າວ ຍັງພົບດ້ວຍວ່າ ມີ 209 ໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ກໍຄືບໍ່ໄດ້ຈັດການປະມູນຫຼືຈັດການປະມູນໂຄງການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍ່ມີປະສິດທິພາບຄິດເປັນມູນຄ່າລວມກວ່າ 5,331 ຕື້ກີບ ທັງຍັງໄດ້ກວດພົບການທຸຈະລິດທີ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງພະນັກງານລັດກັບນັກທຸລະກິດຈຳນວນເຖິງ 1,285 ຄົນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວເສຍຫາໄປຫລາຍກວ່າ 999 ຕື້ກີບ ແລະເກີນກວ່າ 67 ລ້ານໂດລາໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.
ໂດຍໃນຈຳນວນຜູ້ກະທຳການທຸຈະລິດດັ່ງກ່າວ ແບ່ງເປັນພະນັກງານລັດ 970 ຄົນ ກັບນັກທຸລະກິດ 315 ຄົນທີ່ຮ່ວມມືກັນທຸຈະລິດໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານລາວຈຳນວນ 209 ໂຄງການ ຊຶ່ງກໍມີທັງການໃຊ້ອຳນາດໜ້າທີ່ເພື່ອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ການຮັບສິນບົນ ການຍັກຍອກແລະສໍ້ໂກງເອົາຊັບສິນຂອງລັດ ການປອມແປງເອກະສານສຳຄັນຂອງລັດ ການປອມແປງມາດຕະຖານກໍ່ສ້າງ ແລະເທັກນິກຕ່າງໆ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນໂຄງການພັດທະນາທີ່ລັດຖະບານລາວ ກູ້ຢືມເງິນແລະໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫລັກ.
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