ຍານາງຣາດຊະກັນຍາ ວຽງຫຼວງ ບັກເຊກ ຜູ້ກວດກາການເງິນ ແລະບໍລິຫານງົບປະມານສະໜາມບິນສາກົນ ຝອດເວີດ ລັດເທັກຊັສ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວປະຈຳວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາ
ຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມກັບຍານາງຣາດສະກັນຍາວຽງຫຼວງ ບາເຊັກ (Ratsakanya
Viengluang Baksec) ຜູ້ກວດກາການເງິນ ທົບທວນສັນຍາ ບໍລິຫານງົບປະມານ 30
ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີຂອງສະໜາມບິນສາກົນຢູ່ເມືອງຝອດເວິດລັດເທັກຊັສ. ເສັ້ນທາງທີ່
ໄດ້ ນຳພາຍານາງຣາດຊະກັນຍາ ມາປະຕິບັດງານຢູ່ໃນໜ້າທີ່ອັນສຳຄັນນີ້ເປັນມາຢ່າງ
ໃດນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຈາກ ກິ່ງສະຫວັນ ໄດ້ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຍານາງຣາດຊະກັນຍາ ບາເຊັກ ເກີດຢູ່ບ້ານສີຖານເໜືອ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງ
ໄດ້ຕິດຕາມຄອບຄົວເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ໃນປີ 1980 ໃນຕອນມີອາຍຸ
ໄດ້ 5 ປີ. ແມ່ຍິງເຊື້ອສາຍລາວ ຜູ້ສະຫລາດສະຫລຽວຄົນນີ້ ເປັນຜູ້ກວດກາການເງິນ ທົບ
ທວນສັນຍາ ແລະບໍລິຫານງົບປະມານ 30 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ຢູ່ສະໜາມບິນ ສາກົນ ເມືອງ
ຝອດເວີດ ລັດເທັກຊັສແລະ ມີຄວາມສົນໃຈວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການເງິນ ແລະກວດ
ກາບັນຊີ ມາຕັ້ງແຕ່ເວລາ ທີ່ເລີ້ມເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ໄດ້ເຈາະຈົງໃສ່ການສຶກສາ
ດ້ານນີ້ມາຕະຫຼອດ ຈົນໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີ ຝ່າຍບໍລິຫານທຸລະກິດ (Bachelor’s of
Business Administration) ໃນປີ 1998 ແລະປະລິຍາໂທ ຝ່າຍບັນຊີ (Accounting) ຈາກ
ມະຫາວິທະຍາໄລເບເລີ (Baylor University) ທີ່ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລ ເອກກະຊົນທີ່ມີຊື່
ສຽງ, ຊຶ່ງ ຍານາງຣາດຊະກັນຍາ ໄດ້ກ່າວເຖິງການຮຽນ ແລະການເຮັດວຽກສູ່ວີໂອເອ
ຟັງດັ່ງນີ້:
ຜົນສຳເລັດດ້ານການສຶກສາ ໄດ້ນຳມາສູ່ໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ສຳຄັນ ແລະສ້າງລາຍໄດ້ສູງ.
ຍານາງຣາດຊະກັນຍາ ມີອາຍຸພຽງ 22 ປີ ເວລາຮຽນຈົບປະລິນຍາໂທ ຝ່າຍບັນຊີ. ບັດ
ນີ້ຍານາງໄດ້ກາຍມາເປັນນັກວິຊາການທີ່ຕ້ອງໄດ້ ໂອ້ລົມກັບ ບັນດາຫົວໜ້າ ບໍລິຫານບໍ
ລິສັດຕ່າງໆກ່ຽວກັບບັນຊີ ແລະໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ ການບໍລິຫານວຽກງານສູ່ຟັງວ່າ:
ຍານາງ ຣາດຊະກັນຍາ ມີລູກສາວທີ່ໜ້າຮັກສອງຄົນ ແລະລູກຊາຍຄົນນຶ່ງ ແລະຕັ້ງຖິ່ນ
ຖານຢູ່ເມືອງຝອດເວີດ ລັດເທັກຊັສ. ຍານາງຣາດຊະກັນຍາ ແລະສາມີ ຍັງມີຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບໃນການລ້ຽງລູກໃຫ້ຢູ່ດີກິນດີ ໄດ້ຮັບການສຶກສາສູງ ໃຫ້ຄືກັນກັບພໍ່ແມ່ ແລະມີ
ສຸຂະພາບສົມບູນດີຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເງິນຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍໃນການດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນ
ຊົນຊັ້ນກາງຂອງຄອບຄົວຊາວອາເມຣິກັນ ຊຶ່ງຍານາງຣາດຊະກັນຍາກ່າວສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ຍານາງ ສາມາດປາກເວົ້າພາສາລາວດ້ວຍສຳນຽງວຽງຈັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແລະ ຖືກສິດ
ສອນໃຫ້ຮູ້ຈັກຂະນົບທຳນຽມລາວເປັນຢ່າງດີ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີ ໂອກາດໄດ້ກັບຄືນ
ໄປຢ້ຽມຢາມລາວກໍຕາມ. ຍານາງກ່າວມ້ວນທ້າຍສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ນັ້ນແມ່ນຜົນສຳເລັດດ້ານການສຶກສາສູງຂອງ ຍານາງຣາດຊະກັນຍາ ສັດຕີອາເມຣິກັນ
ເຊື້ອສາຍລາວ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ເມືອງຝອດເວີດ ລັດເທັກຊັສ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ