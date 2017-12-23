ບໍລິສັດ ອາເມຣິກາ ຊ່ວຍໂຮງໝໍ ຂ. ຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ສາມາດ ບົ່ງມະຕິພະຍາດ ໄວແລະ ແມ້ນຢໍາຂຶ້ນ

ໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງພະບາງມີຄວາມສາມາດເພີ້ມຂຶ້ນໃນການບົ່ງມະຕິພະຍາດດ້ວຍການໃຊ້ພາບຈາກເຄື່ອງ ສະແກນເນີ ໃໝ່ GE CT ທີ່ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກ ບໍລິສັດ ຈີອີ ແຮລທ໌ແຄຣ໌ (GE Healthcare)
ໃນວັນທີ 22 ທັນວາ 2017 ນີ້ ບໍລິສັດຈີອີ ເຮລທ໌ແຄຣ໌ (GE Healthcare) ຮ່ວມກັບໂຮງ
ໝໍແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດ ຕົວເຄື່ອງຄອມພິວເຕີເອກຊ໌ເຣສະແກນເນີ (CT scanner) ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ.
ເຄື່ອງສະແກນເນີຈະເປັນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງເອັກຊ໌ເຣດ້ວຍຄອມພິວເຕີ ທີ່ຈະໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງ
ໃນປະເທດເພື່ອ ເປັນການຍົກລະດັບມາດຕະຖານດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບໃນ ສປປ
ລາວ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາແຂວງຢູ່ເຂດພາກເໜືອເຂົ້າເຖິງການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ດີ ກວ່າເກົ່າ.
ທ່ານ ດຣ. ຄຳສອນ ພົງສະຫວັດດີ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ກ່າວ
ວ່າ: ໃນນາມທີ່ເປັນໂຮງໝໍຫຼັກ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ, ພວກເຮົາມີຄວາມ
ພາກພູມໃຈທີ່ສາມາດສະໜອງການບົງມະຕິໃຫ້ໄດ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ. ການປະກອບສ່ວນ
ໃນຄັ້ງນີ້, ຍັງເປັນໂຫຍດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ທີ່ຢູ່ໂຮງໝໍໃກ້ຄຽງ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດ ສະໜອງການບໍລິການບົງມະຕິ ດ້ວຍຮູບພາບທີ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະລາຄາບໍ່ແພງ
ສຳລັບທຸກໆຄົນ, ໂດຍບໍ່ຈຳກັດອາຍຸ.”
ໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງພະບາງມີທັງໝົດ 150 ຕຽງ - ເປັນໜຶ່ງໃນໂຮງໝໍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເຂດພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ - ແລະ ຮັບໃຊ້ຄົນ ເຈັບຈາກແປດແຂວງໃນເຂດພາກເໜືອ, ລວມທັງນັກທ່ອງ.
ທ່ານ ດຣ. ຄຳສອນ ພົງສະຫວັດດີ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ການລົງທຶນຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖື
ເປັນເວລາທີ່ມີເໝາະ ສົມທີ່ສຸດ ເພາະວ່າ ລັດຖະບານກຳລັງດຳເນີນກິດຈະກຳສົ່ງເສີມປີການ
ທ່ອງທ່ຽວ 2018. ເນື່ອງຈາກເປັນໜຶ່ງໃນ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ ດັ່ງນັ້ນ ກໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການປິ່ນປົວທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີເຕັກໂນໂລຊີດ້ານການແພດທີ່ ພ້ອມຈະຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານປິ່ນປົວ ທີ່ເພີ່ມຂື້ນຢູ່ພາຍໃນແຂວງ.
ເຄື່ອງສະແກນ CT ທີ່ໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈະໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນກໍລະນີບາດເຈັບເປັນ ຕົ້ນຕໍ. ການບາດເຈັບ ແລະການກະທົບກະເທືອນທາງສະໝອງ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການ ເສຍຊີວິດ ແລະ ຄວາມພິການຂອງຄົນເຈັບໃນທົ່ວໂລກ, ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດກຳລັງພັດທະນາ.
ອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນແມ່ນໜຶ່ງໃນສາຍເຫດຫຼັກຂອງການເສຍຊີວິດ ໃນສປປ
ລາວ ແລະ ອີງຕາມນັກເສດຖະສາດ, ບັນຫາອຸດບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ
ຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງຊາດ. ໃນຄະນະທີ່ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຂະຫຍາຍຕົວ
ໃນລະດັບທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນໃນການ
ພັດທະນາລະບົບການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງປະເທດ.
ທ່ານ ສິນນະສອນ ບູລົມ ຫົວໜ້າຕ່າງໜ້າຫ້ອງການ ຈີອີ ປະຈຳສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: ເຕັກໂນໂລຊີສາມາດຊ່ວຍສະໜອງ ຜົນຕອບຮັບທີ່ສຳຄັນໃນການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ດີ
ແລະ ພວກເຮົາກໍ່ມີຄວາມດີໃຈທີ່ເຫັນໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງພະບາງ ທີ່ໄດ້ນຳໜ້າໃນການ
ຮັບເອົາເຕັກໂນໂລຊີ ການແພດເພື່ອການບົງມະຕິທີ່ວ້ອງໄວ ແລະ ດີກວ່າເກົ່າ. ສິ່ງນີ້
ຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທາງພາກເໜືອ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຈະຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າ
ມາ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບບັນດາ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ທັງພາກ
ລັດ ແລະ ເອກະຊົນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນມາດຕະຖານການຮັກສາສຸຂະພາບພາຍ
ໃນ ສປປ ລາວ.
ທຸກໆປີ ຈີອີ ເຮລທ໌ແຄຣ໌ ໄດ້ລົງທຶນຈຳນວນຫຼາຍຕື້ໂດລາເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ
ພັດທະນາ. ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ນຳດ້ານເຕັກໂນ ໂລຊີ ແລະ ຮຸ້ນສ່ວນທ້ອງຖິ່ນ, ຈີອີ
ເຮລ໌ແຄຣ໌ ແນໃສ່ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາປະເທດເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ຍືນຍົງໂດຍຜ່ານການປັບປຸງການ
ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ ແລະ ທາງອອກທີ່ບໍ່ແພງເກີນຄວນ.
ທ່ານ ຊິນທັນ ເດໄຊ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ ຈີອີ ເຮັລທ໌ແຄຣ໌ ອາຊຽນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມ
ອີກວ່າ: “ດ້ວຍການປະສານສົມທົບ ຂອງໂປຣກຣາມທີ່ງ່າຍດາຍລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນທີ່
ກຳນົດໄວ້ແລ້ວ ແລະ ລະບົບການສ້າງການລາຍງານ, ເຄື່ອງສະແກນເນີ CT ໃໝ່ນີ້ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງພະບາງ ສາມາດບົ່ງມະຕິໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະຖືກຕ້ອງກວ່າ
ເກົ່າ, ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ການຮັກສາປິ່ນປົວຄົນເຈັບໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ