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ການ​ຟຶ້ນ​ຟູ​ພື້ນ ຄືນ​ສູ່​ ສະ​ພາ​ວະ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ ຂອງ​​ຜູ້​ປະ​ສົບ ​ໄພ​​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ ທີ່​ເມືອງ​ສະ​ໜາມ​ໄຊ ຕ້ອງ​ໃຊ້​ເວ​ລາ

ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ສະ​ພາບ​ການ​ ຂອງ​ເຂື່ອນ​ເຊ​ປຽນ-ເຊ​ນ້ຳ​ນ້ອຍ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ການ​ຟຶ້ນ​ຟູ​ພື້ນ​ທີ່​ກະ​ສິ​ກຳ​ແລະ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ຜູ້​ປະ​ສົບ​ໄພນ້ຳ​ຖ້ວມ​ທີ່​ເມືອງ​
ສະ​ໜາມ​ໄຊ ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສະ​ພາ​ວະ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ໄດ້​ນັ້ນ ຈະ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ
ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ ບໍ່​ນ້ອຍກວ່າ 2 ປີ ຊົງຣິດ ​ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ນາງວິ​ໄລ​ພອນ ວໍ​ລະ​ພິມ ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ກະ​ສິ​ກຳ​ແລະປ່າ​ໄມ້ ແຂວງ​ອັດ​ຕະ​ປື ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​
ການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ດ້ານ​ກະ​ສິ​ກຳ ໃນ​ເຂດ​ເມືອງສະ​ໜາມ​ໄຊ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາ​ກໄພ
​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່ ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ເຂື່ອນ​ເຊ​ປຽນ-ເຊ​ນ້ຳ​ນ້ອຍ​ແຕກ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 23
ກໍ​ລະ​ກົດ 2018 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ພົບ​ວ່າ ມີ​ພື້ນ​ທີ່​ປູກ​ເຂົ້າ​ເສຍ​ຫາຍໄປ ກວ້າງກວ່າ 8,050
ເຮັກ​ຕາ ໃນ​ນີ້​ຮວມ​ເຖິງ 6 ບ້ານ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ທີ່​ສຸດ ຄື ບ້ານ​ຫີນ
​ລາດ ບ້ານ​ສະໜອງ​ໃຕ້ ບ້ານ​ທ່າ​ຫີນ ບ້ານ​ໃໝ່ ບ້ານ​ທ່າ​ແສງ​ຈັນ ແລະ​ບ້ານ​ໃຫຍ່​ແທ
ທີ່​ມີ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ຮວມ​ກັນ 7,095 ຄົນ ໃນ 1,611 ຄອບ​ຄົວ ຊຶ່ງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​
ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ ໃນ​ທຸກໆ​ດ້ານ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່ ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າກັບ​ຄືນ​ສູ່
​ສະ​ພາ​ວະ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ ໃຫ້​ໄວ​ທີ່​ສຸດ.

ຫາກ​ແຕ່​ການ​ທີ່​ຈະ​ສາ​ມາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃຫ້​ໄດ້​ດັ່ງ​ກ່າວ ກໍ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເລື້ອງ​ງ່າຍ ເພາະ​ໄພ​
ນ້ຳ​ຖ້ວມ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ທັງ 6 ບ້ານ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ ໃນ​ທຸກໆ​ດ້ານ
ທັງ​ຍັງມີ​ບັນ​ຫາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຂອງ​ບ້ານ​ແລະ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ
​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ເກັບ​ກູ້​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍອີກ​ດ້ວຍ ຊຶ່ງ​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​
ເວ​ລາ​ບໍ່​ນ້ອຍກວ່າ 2 ປີ ຊຶ່ງ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ຟື້ນ​ຟູ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ຜູ້​ປ​ະສົບໄພ​ເຫຼົ່າ​ນີ້
ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ສູ່ສະ​ພາ​ວະ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ໄດ້ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານນາງວິ​ໄລ​ພອນ ໄດ້​ກ່າວ​ຢືນ
​ຢັນ​ວ່າ “ ການ​ແກ້​ໄຂສະ​ພາບ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກໍ​ບໍ່​ແມ່ນ​ງ່າຍ​ພໍ​ປານ​ໃດ ປີ​ສອງ​ປີ
ນີ້ ກໍ​ຖື​ວ່າ ຍັງ​ຈະ​ໄວ​ຢູ່ ເພາະ​ວ່າ​ເຮົາ​ເບິ່ງໃນ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ມັນ​ແມ່ນ​ເວົ້າ​ເ​ລື້ອງ​ການ
ໄ​ຫຼ​ຂອງ​ຂີ້​ຕົມທີ່​ມາ​ຈາ​ບ່ອນ​ສູງ ມັນ​ສູງ​ເປັນ​ປະ​ມານ ເເມັດ​ເຄິ່ງ ກໍ​ມີ ວ່າ​ຊັ້ນຊະ
ດັ່ງ​ນັ້ນການ​ຟື້ນ​ຟູ​ໃນອະ​ນາ​ຄົດ​ນີ້ ເຫັນ​ວ່າ ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ວາງ​ແຜນ ຄົ້ນ​ຄວ້າ
ແລະ​ວິ​ເຄາະ​ກັນ​ຢ່າງຄັກ​ແນ່ ວ່າ​ໃນ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ວາງ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ
ແນວ​ໃດຕິດ​ພັນ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂເພື່ອ​ຟື້ນ​ຟູເຮັດ​ໃຫ້​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ໃຫ້​ມັນ​ດີ​ຂຶ້ນ
ກວ່າ​ຜ່ານ​ມາ.”

ທັງ​ນີ້ ໂດຍ​ເມືອງສະ​ໜາມ​ໄຊ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບຜົນ​ກະ​ທົບຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ເຂື່ອນ
ເຊ​ປຽນ-ເຊ​ນ້ຳ​ນ້ອຍ​ແຕກ ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ນັບ​ເປັນ​ເມືອງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ​ທີ່​ສຸດ ໃນ​ເຂວງ​ອັດ
​ຕະ​ປື ໂດຍ​ມີ 40 ບ້ານ 6,771 ຄອບ​ຄົວ ມີ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ 36,000 ກວ່າ​ຄົນ
ໃນ​ນີ້ ກໍ​ມີ​ບ້ານ ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ 13 ບ້ານ ມີ2,717 ຄອບ​ຄົວ ​ຫຼື 13,067
ຄົນ ໂດຍ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທັງ 100 ເປີ​ເຊັນ ນັ້ນ​ມີ6 ບ້ານ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຊຶ່ງ​ມີ​ປະ​ຊາ​ກອນ​
ຮວ​ມ​ກັນ 1,611 ຄອບ​ຄົວ 7,095 ຄົນ​ທີ່​ຍ້າຍ​ມາ​ຢູ່​ເຂດ​ປອດ​ໄພ 6 ຈຸດ​ ຄືເທດ​ສະ​ບານ
​ເມືອງ​ສະ​ໜາມ​ໄຊ ບ້ານ​ຕໍ​ມໍ​ຍອດ ບ້ານດອນ​ບົກ ບ້ານ​ປີນ​ດົງ ບ້ານ​ຄອນ​ທົດ ແລະ​ໂຮງ
​ຮຽນ​ມັດ​ທະ​ຍົມ​ຈັນ​ທາ​ໂດຍ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ເມືອງ​ສະ​ໜາມ​ໄຊໄດ້​ມອບເງິນ​ຊ່ອຍ​
ເຫຼືອ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ໃຫ້​ກັບ​ຜູ້​ປະ​ສົບ​ໄພ​ດັ່ງ​ກ່າວແລ້ວ ຄອບ​ຄົວ​ລະ 5 ແສນ​ກີບ ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ
ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ພຽງ​ພໍ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ເປັນຈິງ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທາງ​ການ​ແຂວງ​
ອັດ​ຕະ​ປື ໄດ້​ເພີ້ມ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ ອີກ​ເດືອນ​ລະ 1 ແສນ​ກີບ ຕໍ່​ຄົນ ໂດຍ​ນັບ​ແຕ່​ເດືອນ​
ກັນ​ຍາເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ ດັ່ງທ່ານ​ບຸນ​ໂຮມ ພົມ​ມະ​ສານ ເຈົ້າ​ເມືອງ​ສະ​ໜາມ​ໄຊ ໃຫ້​ການ
​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ “ ຜ່ານມາ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ຄອບ​ຄົວລະ 5 ​ແສນຫັ້ນ​ ເຫັນ​ວ່າ ມັນ​ກໍ​ບໍ່​
ປານ​ໃດ ເພາະ​ວ່າມັນ​ມີ​ຄອບ​ຄົວຫຼາຍ​ຄົນ ຄອບ​ຄົວໜ້ອຍ​ຄົນ ສະ​ນັ້ນ ແຂວງ​ຈຶ່ງ​
ໄດ້​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຄືນ​ໃໝ່ແລະ​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ຈ່າຍ​ໃຫ້ ຜູ້​ລະ​ແສນ ທັງ​ນ້ອຍ ທັງ​ໃຫຍ່ ເປັນ​ເອກ​
ກະ​ພາບ ວ່າ​ຊັ້ນ​ຊະ ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ແຍກວ່າ ຜູ້​ນ້ອຍ​ໄດ້​ໜ້ອຍ ຜູ້​ໃຫຍ່​ໄດ້​ຫຼາຍ ແລະ​ຈ່າຍ
ເປັນ​ເງິນ​ເດືອນ ໃຫ້​ປົກ​ກະ​ຕິ ແລະ​ເງິນ ແລະ​ເງິນ​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ມາ​ຈ່າຍ​ອັນ​ນີ້ ກະ​ແມ່ນ
​ເງິນ​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ສັງ​ຄົມ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ.”

ສ່ວນ​ທ່ານ​ຄຳ​ຫວັນ ຈັນ​ທະ​ໂຄດ ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ແລະ​ການ​ຄ້າ​ແຂວງ​ອັດ
​ຕະປື​ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ວັນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ເຂົ້າ​ສານ ໃຫ້​ກັບ​ຜູ້​ປະ​ສົບໄພ​
ໃນ​ປະ​ລິ​ມານ​ສະ​ເລ່ຍ ເຖິງ 10 ໂຕນ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ການບໍ​ລິ​ຈາກ​ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ຕ່າງໆ
ທັງ​ໃນ​ແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 24 ກໍ​ລະກົດ 2018 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ແຕ່​ມາ​ເຖິງ​
ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ກໍ​ປາ​ກົດ​ວ່າ ເຂົ້າ​ສານ​ທີ່​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ການ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຍັງ​ຄົງ​ເຫຼືອ​ສຳ​ລັບ
​ໃຫ້​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ຜູ້​ປະ​ສົບ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ໄດ້​ບໍ່​ເກີນ 6 ເດືອນ.

ທັງ​ນີ້ ໃນ​ຊ່ວງ ວັນ​ທີ24 ກໍ​ລະກົດ ຫາ ວັນ​ທີ 6 ກັນ​ຍາ 2018 ທາງ​ການລາວໄດ້​ຮັບ​ການ
​ບໍ​ລິ​ຈາກ ສຳ​ລັບຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ຜູ້​ປະ​ສົບ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ຢູ່​ເມືອງສະ​ໜາມ​ໄຊ ໃນ​ມູນ​ຄ່າ​ຮວມ
121 ກວ່າ​ຕື້​ກີບ ໃນ​ນີ້​ເປັນ​ເງິນ 49 ກວ່າ​ຕື້​ກີບ ສ່ວນນອກ​ນັ້ນ ເປັນ​ເຄື່ອງ​ອຸບ​ປະ​ໂພກ
ບໍລິ​ໂພກ ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ຕ່າງໆ ແລະ​ເຂົ້າ​ສານ 700 ກວ່າ​ໂຕນ ໂດຍ​ຍັງ​ບໍ່​ຮວມ​ເງິນທີ່​ບໍ​ລິ​ຈາກ
​ຜ່ານ​ກະ​ຊວງ​ແຮງ​ງານ​ແລະ​ສະ​ຫວັດ​ດີ​ການສັງ​ຄົມ​ອີກກວ່າ 36 ​ຕື້​ກີບ ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

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