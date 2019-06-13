ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊິນໂຊ ອາເບະຂອງຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເຕືອນວ່າ ຈະມີການຂັດແຍ້ງທາງທະຫານອັນນຶ່ງເກີດຂຶ້ນອີກຢູ່ໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ ຖ້າປະຊາຄົມໂລກ ຫາກບໍ່ມີຄວາມອົດທົນໃນການຊອກຫາທາງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບອີຣ່ານຜ່ອນຄາຍລົງ.
ທ່ານອາເບະ ໄດ້ໄປເຖິງນະຄອນເຕຫະຣ່ານໃນວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ໃນການປະຕິບັດງານດ້ານການທູດ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງ ລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເພີ້ມຂຶ້ນວ່າ ຈະມີການຂັດແຍ້ງກັນອັນນຶ່ງເກີດຂຶ້ນອີກຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ພົບກັບປະທານາທິບໍດີ ຮັດຊານ ຣູຮານີ ໃນວັນພຸດວານນີ້ແລ້ວ ຜູ້ນຳທັງສອງທ່ານກໍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວຮ່ວມກັນຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ທ່ານອາເບະໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ຜູ້ນຳຂອງໂລກທັງຫລາຍຕ້ອງມີ “ຄວາມອົດທົນເພີ້ມຂຶ້ນ" ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍຈະປະເຊີນກັບ "ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງແບບບັງເອີນຂຶ້ນ" ຊຶ່ງເປັນເຫດການ "ທີ່ຄວນຖືກປ້ອງກັນ ຢ່າງສຸດຂີດ ບໍ່ໃຫ້ເກີດໄດ້."
ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານອາເບະ ແລະທ່ານ ຣູຮານີ ໃນວັນພຸດວານນີ້ນັ້ນ ທ່ານນາງ Morgan Ortagus, ໂຄສົກປະຈຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເຢຍຣະມັນ, ແລະປະເທດພັນທະມິດ ປະເທດອື່ນໆໃນຢູໂຣບ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ສົ່ງຖ້ອຍຄຳອັນດຽວກັນໄປຫາເຕຫະຣ່ານ ວ່າ ບໍ່ໃຫ້ພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍ ຫລືໄປຫຍຸ້ງ ກ່ຽວກັບການເຄືື່ອນໄຫວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂາດສະຖຽນລະພາບ ໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກກາງ.
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