ພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງປະເທດ ເທີກີ ໄດ້ຊະນະການລົງຄະແນນສຽງ ເລືອກຕັ້ງເຈົ້າຄອງ
ນະຄອນ ອິສຕັນບູລ ຄືນໃໝ່ ທີ່ມີບັນຫາ ຢ່າງຂາດລອຍ. ໄຊຊະນະດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການ
ຜ່າຍແພ້ຄັ້ງໃຫຍ່ສຳລັບປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ຜູ້ທີ່ໄດ້
ສູນເສຍຖານທີ່ໝັ້ນຄອງອຳນາດ ດົນ 25 ປີ ຂອງທ່ານໃນນະຄອນ ອິສຕັນບູລ.
ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຂອງທ່ານ ເອີດູອານ, ທ່ານ ບິນາລີ ຢິລດີຣິມ, ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີ
ກັບຄູ່ແຂ່ງ ທ່ານ ເອເຄຣັມ ອີມາໂມກລູ ຢ່າງວ່ອງໄວ ຕໍ່ການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຂອງ
ທ່ານ.
ທ່ານ ຢິລດີຣິມ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄູ່ແຂ່ງຂັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປັນຜູ້ນຳໜ້າ, ແລະ ຂ້າ
ພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບ ລາວ ແລະ ອວຍພອນໃຫ້ລາວຈົ່ງປະສົບຄວາມ
ສຳເລັດ. ການເລືອກຕັ້ງໝາຍເຖິງປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ການເລືອກຕັ້ງທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້
ເຜີຍໃຫ້ເຫັນອີກຄັ້ງນຶ່ງວ່າ ມັນໄດ້ຜົນຢ່າງສົມບູນແບບໃນ ເທີກີ.”
ທ່ານ ເອີດູອານ ກໍໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມ ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບທ່ານ ອີມາໂມກລູ ໃນ
ທວິດເຕີ ວ່າ “ປະເທດຈະພິສູດໃຫ້ເຫັນອີກຄັ້ງນຶ່ງ.”
ຜົນການນັບຄະແນນໃນຂັ້ນຕົ້ນ ໄດ້ລະບຸໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານ ອີມາໂມກລູ ໄດ້ຂະຫຍາຍ
ການໄດ້ຮັບຊະນະອອກໄປຫຼາຍກວ່າ 700,000 ຄະນະແນນສຽງ, ໂດຍໄດ້ຮັບ 54
ເປີເຊັນຂອງຄະແນນສຽງທັງໝົດ, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 13,000 ຄະແນນໃນການປ່ອນບັດ
ເມື່ອເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ເອີດູອານ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ການເລືອກຕັ້ງປະກາດໄຊຊະນະ
ດັ່ງກ່າວນັ້ນເປັນໂມຄະ ຍ້ອນການບໍ່ສາມາດຕິດຕາມການເລືອກຕັ້ງໃນຂໍ້ມູນເທັກໂນ
ໂລຈີ.
ທ່ານ ອີມາໂມກລູ ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່
ການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານວ່າ, ໄຊຊະນະຂອງທ່ານ ແມ່ນການເພີ່ມການສະໜັບສະໜູນ
ສຳລັບປະຊາທິປະໄຕ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່. ເປັນໄລຍະແຫ່ງຄວາມຮັກ, ການໂຍະ
ຍານຜ່ອນຜັນ, ການເຄົາລົບນັບຖືແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ. ແລະ ການສິ້ນເປືອງ, ໂອ້
ອວດ, ຄວາມຂີ້ອົ່ງ ແລະ ການຈຳແນກແບ່ງແຍກ ແມ່ນໄດ້ຈົບໄປແລ້ວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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