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ຝ່າຍ​ຄ້ານ ເທີ​ກີ ໄດ້​ຊະ​ນະ ຕຳ​ແໜ່ງເຈົ້າ​ຄອງ ນະ​ຄອນ ອິ​ສ​ຕັນ​ບູ​ລ

ທ່ານ ເອ​ເຄ​ຣັມ ອີ​ມາ​ໂມກ​ລູ, ກ່າວ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ຂອງ​ທ່ານ ທີ່​ຫ້ອງ​ການ​ພັກ ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ປະ​ຊາ​ຊົນ (CHP) ໃນ​ນະ​ຄອນ ອິ​ສ​ຕັນ​ບູ​ລ, ປະ​ເທດ ເທີ​ກີ, 23 ມິ​ຖຸ​ນາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ຂອງປະ​ເທດ ເທີ​ກີ ໄດ້​ຊະ​ນະ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເຈົ້າຄອງ
ນະຄອນ ອິສຕັນບູລ ຄືນໃໝ່ ທີ່ມີບັນຫາ ຢ່າງຂາດລອຍ. ໄຊຊະນະດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການ
ຜ່າຍແພ້ຄັ້ງໃຫຍ່ສຳລັບປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ຜູ້ທີ່ໄດ້
ສູນເສຍຖານທີ່ໝັ້ນຄອງອຳນາດ ດົນ 25 ປີ ຂອງທ່ານໃນນະຄອນ ອິສຕັນບູລ.

ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຂອງ​ທ່ານ ເອີ​ດູ​ອານ, ທ່ານ ບິ​ນາ​ລີ ຢິ​ລ​ດີ​ຣິມ, ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ ​
ກັບຄູ່ແຂ່ງ ທ່ານ ເອເຄຣັມ ອີມາໂມກລູ ຢ່າງວ່ອງໄວ ຕໍ່ການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຂອງ
ທ່ານ.

ທ່ານ ຢິ​ລ​ດີ​ຣິມ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຄູ່​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ໜ້າ, ແລະ ຂ້າ​
ພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບ ລາວ ແລະ ອວຍພອນໃຫ້ລາວຈົ່ງປະສົບຄວາມ
ສຳເລັດ. ການເລືອກຕັ້ງໝາຍເຖິງປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ການເລືອກຕັ້ງທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້
ເຜີຍໃຫ້ເຫັນອີກຄັ້ງນຶ່ງວ່າ ມັນໄດ້ຜົນຢ່າງສົມບູນແບບໃນ ເທີກີ.”

ທ່ານ ເອີ​ດູ​ອານ ກໍ​ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ກັບທ່ານ ອີ​ມາ​ໂມກ​ລູ ໃນ​
ທວິດເຕີ ວ່າ “ປະເທດຈະພິສູດໃຫ້ເຫັນອີກຄັ້ງນຶ່ງ.”

ຜົນການ​ນັບ​ຄະ​ແນນໃນ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ ໄດ້​ລະ​ບຸ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ທ່ານ ອີ​ມາ​ໂມກ​ລູ ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ
ການໄດ້ຮັບຊະນະອອກໄປຫຼາຍກວ່າ 700,000 ຄະນະແນນສຽງ, ໂດຍໄດ້​ຮັບ 54
ເປີເຊັນຂອງຄະແນນສຽງທັງໝົດ, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 13,000 ຄະແນນໃນການປ່ອນບັດ
ເມື່ອເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ.

ທ່ານ ເອີ​ດູ​ອານ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ກາດ​ໄຊ​ຊ​ະ​ນະ​
ດັ່ງກ່າວນັ້ນເປັນໂມຄະ ຍ້ອນການບໍ່ສາມາດຕິດຕາມການເລືອກຕັ້ງໃນຂໍ້ມູນເທັກໂນ
ໂລຈີ.

ທ່ານ ອີ​ມາ​ໂມກ​ລູ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ ທີ່ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່
ການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານວ່າ, ໄຊຊະນະຂອງທ່ານ ແມ່ນການເພີ່ມການສະໜັບສະໜູນ
ສຳລັບປະຊາທິປະໄຕ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໃໝ່. ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຮັກ, ການ​ໂຍະ​
ຍານຜ່ອນຜັນ, ການເຄົາລົບນັບຖືແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ. ແລະ ການສິ້ນເປືອງ, ໂອ້
ອວດ, ຄວາມຂີ້ອົ່ງ ແລະ ການຈຳແນກແບ່ງແຍກ ແມ່ນໄດ້ຈົບໄປແລ້ວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕ​ື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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