ຊາວ ໂຣຮິງຢາ ຖືກທະຫານ ມຽນມາ ລວມກຸ່ມ ຂົ່ມຂືນ

ທະຫານ ມຽນມາ ໄດ້ລວມກຸ່ມຂົ່ມຂືນແມ່ຍິງຊາວໂຣຮິງຢາ ຫຼາຍຄົນ ໃນຄວາມຮຸນແຮງ
ທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ຊົນກຸ່ມນ້ອຍຊາວມຸສລິມໃນລັດ ຣາໄຄນ໌, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງ
ການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ HRW.
ອົງການ HRW ໄດ້ອ້າງຄຳສຳພາດໂດຍກົງກັບແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງໂຣຮິງຢາ 52 ຄົນ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຫຼົບໜີໄປປະເທດ ບັງກລາ ແດັສ ແລະ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຖືກຂົ່ມຂືນໂດຍກອງ
ກຳລັງຮັກສາຄວາມ ປອດໄພໃນ ມຽນມາ.
ທ່ານ ວະກາຍ ວີເລີ, ນັກຄົ້ນຄວ້າພາວະສຸກເສີນສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ຈາກອົງການ
HRW ແລະ ຜູ້ຂຽນລາຍງານ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການຂົ່ມຂືນ ໄດ້ເປັນບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ແລະ
ມີລັກສະນະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃນການຕໍ່ສູ້ກວາດລ້າງຊົນເຜົ່າຂອງກອງທັບ ມຽນມາ
ຕໍ່ຊາວ ໂຣຮິງຢາ, ການກະທຳຄວາມຮຸນແຮງທີ່ປ່າເຖື່ອນ ຂອງກອງທັບ ມຽນມາ ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຈຳນວນນັບບໍ່ໄດ້ຖືກທຳຮ້າຍຢ່າງຢ່າງໂຫດຫ້ຽມ ແລະ
ເຈັບປວດຢ່າງສາຫັດ.”
ຜູ້ສຳພາດທັງໝົດຍົກເວັ້ນນຶ່ງຄົນແມ່ນໄດ້ຖືກຂົ່ມຂືນ, ອີງຕາມການ ກ່າວຂອງອົງການ
HRW.
ອົງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ເວົ້າກັບອົງການມະນຸດສະທຳຫຼາຍແຫ່ງໃນປະ ເທດ ບັງກລາ
ແດັສ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລາຍງານ ຫຼາຍຮ້ອຍກໍລະນີ ຂອງການຂົ່ມຂືນ. ຕົວເລກຂອງຜູ້ຖືກເຄາະ
ຮ້າຍການຂົ່ມຂືນແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າຈະຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ບາດແຜທາງສັງຄົມໄດ້
ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນມິດງຽບ.
ນາງ ອີຊາຣາຮາດ ອິສລາມ, ຜູ້ທີ່ຖືກຂົ່ມຂືນໂດຍພວກທະຫານໃນບ້ານ ຮາທິ ປາຣາ
ໃນເດືອນຕຸລາ 2016 ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະ ນຸດ HRW ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ປະເຊີນກັບຄວາມລັງກຽດ, ຄົນອື່ນໆເຂົາເຈົ້າຫັນໜ້າໜີຈາກຂ້າພະເຈົ້າ.”
ຕົວເລກກໍບໍ່ສາມາດລວມເອົາຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍຫຼັງຈາກຖືກຂົ່ມຂືນເຊັ່ນກັນ.
ນາງ ຮາລາ ຊາດັກ ອາຍຸ 15 ປີຈາກບ້ານແຫ່ງນຶ່ງໃນເມືອງ ມອງດໍ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການ
HRW ວ່າ ພວກທະຫານໄດ້ລາກຕົວລາວອອກໄປຈາກເຮືອນຂອງລາວ, ແກ້ເຄື່ອງ
ຂອງລາວ, ແລະ ດັນ ລາວໃສ່ຕົ້ນໄມ້ ບ່ອນທີ່ລາວຄາດວ່າ ມີຜູ້ຊາຍຫຼາຍເຖິງ 10 ຄົນ
ຂົ່ມຂືນລາວຈາກທາງຫຼັງ.
ນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຖິ້ມຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ບ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່, ເມື່ອອ້າຍ
ແລະ ເອື້ອຍມານຳເອົາຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ນອນຢູ່ພື້ນດິນ, ເຂົາເຈົ້າ
ຄິດວ່າຂ້າພະເຈົ້າຕາຍແລ້ວ.”
ລາຍງານໄດ້ກ່າວວ່າ ນອກຈາກຄວາມຊຶມເສົ້າ ແລະ ອາການທາງຈິດແລ້ວ, ພວກແມ່
ຍິງຍັງມີລາຍງານວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວອາການບາດເຈັບ ລວມທັງອະໄວຍາວະ
ເພດຈີກຂາດ, ເລືອດໄຫຼ ແລະ ຕິດເຊື້ອ.
ຊາວມຸສລິມ ໂຣຮິງຢາ ຫຼາຍກວ່າ 6 ແສນຄົນໄດ້ຫຼົບໜີອອກຈາກລັດ ຣາໄຄນ໌ ຂອງ
ມຽນມາ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 25 ສິງຫາທີຜ່່ານມາ ຫຼັງຈາກ ພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ໄດ້
ໂຈມຕີກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປາບປາມທີ່ໂຫດ
ຮ້າຍຂອງກອງທັບມຽນມາ ທີ່ໄດ້ຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນການກວາດລ້າງຊົນເຜົ່າ.
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