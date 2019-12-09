ອົງການສັນຕິບານກາງ ສະຫະລັດ ຫຼື FBI ໄດ້ສືບສວນສອບສວນການຍິງກັນເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດຢູ່ຖານທັບນາວິກະໂຍທິນໃນລັດ ຟລໍຣິດາ ດັ່ງກັບການກະທຳຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍພິເສດໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ທ່ານນາງ ເຣເຊລ ໂຣຮາສ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍພິເສດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບຫ້ອງການໃນເມືອງ ແຈັກສັນວິລ ຂອງລັດ ຟລໍຣິດາ, ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ການສືບສວນສອບສວນແມ່ນກຳລັງດຳເນີນຢູ່ພາຍໃຕ້ການ “ຄາດເດົາວ່າ” ເປັນການກະທຳຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ, ແຕ່ມືປືນເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ປະຕິບັດການຄົນດຽວ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາກຳລັງປະເມີນວ່າມີມືປືນຄົນນຶ່ງຜູ້ທີ່ໄດ້ກະທຳຜິດໃນການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ ແລະ ບໍ່ມີການຈັບກຸມໃນກໍລະນີນີ້.”
ອົງການ FBI ໄດ້ລະບຸຕົວມືປືນຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິງສາມຄົນຢ່າງເປັນທາງການວ່າແມ່ນທ້າວ ໂມຮຳເມັດ ອາລຊາມຣານີ, ຮ້ອຍຕີໃນກອງທັບອາກາດ ຣາຊະອານາຈັກ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ, ໄດ້ເປັນນັກຮຽນເຈົ້າໜ້າທີ່ການບິນນາວິກະໂຍທິນ ຢູ່ໂຮງຮຽນກອງບັນຊາການ ການບິນນາວິກະໂຍທິນ ທີ່ຖານທັບອາກາດນາວິກະໂຍທິນ ເພັນຊາໂຄລາ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງຄົ້ນຫາແຮງຈູງໃຈສຳລັບການໂຈມຕີ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ອີກ 8 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານນາງ ໂຣຮາສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງພະຍາຍາມຢ່າງໜັກເພື່ອຄົ້ນຫາແຮງຈູງໃຈຂອງລາວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຄວາມອົດທົນ ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງເຮັດວຽກນີ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.”
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດທ່ານ ມາກ ເອັສເປີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ແນະນຳໃຫ້ກຳລັງຕິດອາວຸດ ທົບທວນຂັ້ນຕອນການກວດກາທະຫານຕ່າງປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າຄືນ ລຸນຫຼັງການຍິງກັນທີ່ຮ້າຍແຮງນີ້.
ໃນການໃຫ້ສຳພາດທາງໂທລະພາບຂ່າວ Fox News ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ທ່ານ ເອັສເປີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ນຶ່ງໃນສິ່ງທຳອິດທີ່ລາວໄດ້ເຮັດລຸນຫຼັງການສັງຫານສາມຄົນໃນວັນສຸກນັ້ນ ແມ່ນລາວ “ໄດ້ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເລີ່ມທົບທວນໃນສິ່ງທີ່ວ່າ “ຂັ້ນຕອນການກວດກາຂອງພວກເຮົາແມ່ນຫຍັງ ກ່ຽວກັບ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາໃນ ສະຫະລັດ.”
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍກໍແມ່ນນັກສຶກສາຢູ່ໂຮງຮຽນການບິນເຊັ່ນກັນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກລະບຸຕົວດັ່ງກັບ ທະຫານເຮືອ ທ້າວ ໂຈຊວາ ຄາເລັບ ວັອດສັນ ອາຍຸ 23 ປີ, ຈາກເມືອງ ຄັອຟຟີ ລັດ ອາລາບາມາ, ນັກຂັບເຮືອບິນ ທ້າວ ໂມຮຳເມັດ ຊາເມ ເຮທຳ ອາຍຸ 19 ປີ ຈາກເມືອງ ເຊັ້ນ ປີເຕີສເບີກ, ລັດ ຟລໍຣິດາ, ແລະ ນັກຂັບເຮືອບິນຝຶກງານ ທ້າວ ແຄັມເມີຣອນ
ສກັອດ ວອລເທີສ໌ ອາຍຸ 21 ປີ ຈາກເມືອງ ຣິຈ໌ມັອນ ຮິລ, ລັດ ຈໍເຈຍ.
ຮ້າຍເອກ ທິມ ຄິນແຊລລາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັນຊາການຖານທັບນາວິກະໂຍທິນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ຄວາມໂສກເສົ້າຈາກເຫດການໂສກນາດຕະກຳຢູ່ຖານທັບອາກາດ ເພັນຊາໂຄລາ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບໄລຍະຍາວຕໍ່ກອງບັນຊາການ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ.”
ມືປືນ, ຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍໃນເຫດການເຊັ່ນກັນ, ມີລາຍງານວ່າໄດ້ຈັດງານລ້ຽງອາຫານຄ່ຳໃນຕົ້ນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງລາວໄດ້ສາຍວິດີໂອກ່ຽວກັບ ການສັງຫານໝູ່ໃນ ສະຫະລັດ ໃຫ້ແຂກຂອງລາວເບິ່ງ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ. ມີແຂກຢ່າງໜ້ອຍຄົນນຶ່ງຖືກລາຍງານວ່າ ໄດ້ຖ່າຍວິດີໂອການສັງຫານໝູ່ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມານັ້ນ. ນັກຮຽນ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວເພື່ອການສອບສວນ.
The FBI is investigating the fatal shooting at a Naval base in Florida as an act of terrorism, a special agent said Sunday.
Rachel Rojas, special agent in charge of the FBI's Jacksonville office, told a newconference Sunday that the investigation was taking place under the "presumption" it was an act of terrorism, but that the gunman had likely acted alone.
"We currently assess there was one gunman who perpetrated this attack and no arrests have been made in this case," she said.
The FBI officially identified the shooter who killed three people as Mohammed Alshamrani, a 21-year-old second lieutenant in the Royal Saudi Air Force who was a student naval flight officer at the Naval Aviation Schools Command at Naval Air Station Pensacola.
Authorities are still searching for a motive for the rampage which also injured eight others.
"We are looking very hard at uncovering his motive and I would ask for patience so we can get this right," Rojas said.
U.S. Defense Secretary Mark Esper said Sunday that he has instructed the armed forces to review their screening processes of foreign soldiers following the deadly shooting.
Speaking on Fox News Sunday, Esper said one of the first things he did following the killing of three people Friday was he "asked that we begin a review of what"our screening procedures are with regard to foreign nationals coming to the United States".
The victims were also students at the flight school.They have been identified as Ensign Joshua Kaleb Watson, 23, from Coffee, Alabama; Airman Mohammed Sameh Haitham, 19, from St. Petersburg, Florida; and Airman Apprentice Cameron Scott Walters, 21, from Richmond Hill, Georgia.
"The sorrow from the tragic event on NAS Pensacola will have a lasting impact on our installation and community," Captain Tim Kinsella, the commanding officer of the naval base said in a statement.
The shooter, who was also killed in the incident, is reported to have hosted a dinner party earlier in the week where he showed videos of mass U.S. shootings to his guests, according to media reports. At least one of his guests is reported to have videotaped Friday's massacre.Several Saudi students are being held for questioning.