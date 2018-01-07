ທ່ານ ທຣຳ ກ່າວປ້ອງກັນ ລັດຖະບານ ຂອງທ່ານ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ ທາງຈິດ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ໄດ້ປະກາດວ່າ “ທຸກ
ຢ່າງໄດ້ເຮັດແລ້ວສຳເລັດ 100 ເປີເຊັນຢ່າງເປັນລະບຽບ” ທ່າມກາງການກວດສອບ
ກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະທຳລາຍການສືບສວນສອບສວນຂອງລັດຖະ
ບານກາງ ເລື່ອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ວ່າມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ລະຫວ່າງ ການໂຄສະນາ
ຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານ ກັບ ຣັດເຊຍ ຫຼືບໍ່.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໂດຍສະເໜີວ່າ ທ່ານນາງ ຮິລແລຣີ ຄລິນຕັນ ອາດຖືກສືບສວນ
ສອບສວນນັ້ນວ່າ “ມັນບໍ່ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນ, ມັນບໍ່ໄດ້ມີການກໍ່ອາຊະຍາກຳ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໂດຍອີງໃສ່ຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ເປັນອະດີດ
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ທ່ານເອົາຊະນະ ແລະ ກາຍເປັນປະທານາທິບໍດີ
ນັ້ນອີກວ່າ “ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຖ້າມັນມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນໃດໆກັບ ຣັດເຊຍ, ມັນກໍຈະ
ແມ່ນທ່ານນາງ ຄລິນຕັນ ຫຼື ຄະນະກຳມະການປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການສືບສວນສອບສວນ ຂອງໄອຍະການພິເສດ ກ່ຽວກັບ
ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ແມ່ນກຳລັງ “ເຮັດໃຫ້ປະເທດເບິ່ງຄືບໍ່ມີສະໝອງ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ລົມກັບບັນດານັກຂ່າວໃນໂຮງເກັບເຮືອບິນທີ່ໜາວເຢັນ ຢູ່ບ່ອນພັກ
ເຊົາຂອງປະທານາທິບໍດີ ແຄັມປ໌ ເດວິດ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຜູ້ນຳພັກຣີພັບບລີກັນຢືນ
ອ້ອມຂ້າງທ່ານເຊັ່ນ, ທ່ານ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ເຮັກສ໌
ທິລເລີສັນ, ແລະ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ ຈິມ ແມັດຕິສ໌.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຕອບຫຼາຍຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ຂຽນໃນ Twitter
ເມື່ອຕອນເຊົ້າຂອງວັນເສົາວານນີ້ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ປະກາດຕົນເອງວ່າເປັນ “ອັດສະລີຍະ
ທີ່ໝັ້ນຄົງຫຼາຍ” ແລະ ໄດ້ໂຈມນັກຂຽນປື້ມ ກ່ຽວກັບ ປີນຶ່ງໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທາ
ນາທິບໍດີຂອງທ່ານ.
ທ່ານ ທຣຳ ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ໂຈມຕີອະດີດຫົວໜ້າແຜນຍຸດທະສາດຂອງທ່ານຄື, ທ່ານ ສຕີຟ
ແບນນັອນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນປື້ມຫົວໃໝ່ນັ້ນ ເຊິ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ມີຄຳຖາມ
ຕ່າງໆຂຶ້ນມາ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເໝາະສົມ ສຳລັບການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຂອງທ່ານປະທາ
ນາທິບໍດີ.
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