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ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ

ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ ເຮັດ​ໃຫ້ ​ຕົວ​ເມືອງ ທາງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ແລະ​ສິນ​ລະ​ປະ​ກຳ ​ຕ່າງໆ ກັບ​​ມາ​ມີຊີ​ວິດ ຊີ​ວາຄືນ​​ອີກ

ພວກ​ນັກ​ສະ​ແດງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ສະ​ແດງ​ເຖິງ​ພິ​ທີ​ໄຫວ້​ຂອງ​ລາດ​ຊະ​ວົງຊິງ ເພື່ອ​ຂໍ​ໃຫ້​ມີ​ຜົນ​ເກັບ​ກ່ຽວ ອັນ​ພອກ​ພູນ ແລະ​ໂຊ​ກ​ດີ​​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ຈີນ (ພາບ​ຖ່າຍໃນ​ງານ​ບຸນ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່ ຢູ່​ວັດດິນ ຫລື Earth ຢູ່ສວນ​ສະ​ທາ​ລະ​ນະ Ditan, ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ປັກ​ກິ່ງ, ວັນ​ທີ 16 ກຸມ​ພາ 2018

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ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ ໃນ​ການ​ເຮັດ​ແຜນ​ທີ່​ແບບດີຈິ​ຕອ​ລໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກນີ້ ມາເປັນ​ໄລ​ຍະ​ນຶ່ງ​ແລ້ວ ແຕ່​ວ່າ ມັນ​ຫາ​ກໍ່​ຖືກ​ເອົາ​ມາ​ນຳ​ໃຊ້​ ເຂົ້າໃນ​ຂະ​ແໜງ​ປະ​ຫວັດສາດຂອງ​ສິ​ລະ​ປະກຳ ເມື່ອມໍ່ໆ​ມານີ້ເອງ. ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ​ໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ກຳ​ລັງໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ຈາກ​ແຫລ່ງ​ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ມູນ​ນິ​ທິເກັດ​ທິ (Getty) ເພື່ອ​ສ້າງໂປ​ຣ​ແກມ ຫລື applications ເພື່ອໃຫ້​ພວກ​ຊົ​ມ​ໃຊ້​ໄດ້​ສຳ​ຫລວດ​ເບິ່ງແລະ ຄົ້ນ​ຄວ້າ ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ຖານ​ທີ່ ​ທາງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ຕ່າງໆ. Elizabeth Lee ນັກ ຂ່າວວີ​ໂອ​ເອມີ​ຄຳອະ​ທິ​ບາຍກ່ຽວ​ກັບວ່າ ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ຊ່ວຍເຮັດ​ໃຫ້ນັກ​ປະຫ​ວັດ​ສາດ ​ດ້ານສິນ​ລະ​ປະກຳ ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອະ​ດີດ​ໄດ້ ຫລາຍຂຶ້ນ​ກວ່າ​ເກົ່າຄື​ແນວ​ໃດ. ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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​ພວກ​ນັກ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ນັບ​ມື້ ນັບ​ມີ​ມຸມມອງ​ໃໝ່ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ກ່ຽວ​ກັບ​ອະ​ດີດ ໂດຍ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໂລກ​ຂອງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ສິ​ນ​ລະ​ປະ​ກຳ ​ໃສ່​ກັບ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ດ້ານ​ການ​ເຮັດ​ແຜນ​ທີ່​ໂດຍ​ໃຊ້​ຄອມ​ພີວ​ເຕີ.

ທ່ານ​ນາງ ແຮ​ເຕີ ແມັກ​ດໍ​ໂນ​ລ (Heather MacDonald) ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໂຄງການ​ລະ​ດັບ​ສູງຈາກມູນ​ນິ​ທີ​ເກັດ​ຕິ (Getty) ກ່າວ​ວ່າ: "ທີ່​ຈິງ​ແລ້ວ ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ຄິດ​ເບິ່ງວ່າ ຜູ້​ຄົນ​ດຳ​ລົງ​ຊີວິດຢູ່​ໃນ​ເນື້ອທີ່​ຕ່າງໆເຫລົ່າ​ນີ້, ເຄື່ອນ​ໄຫວໄປ​ມາ ​ຜ່ານເນື້ອ​ທີ່​ຕ່າງໆ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ແບບ​ໃດ ໄດ້. ງານສິ​ນ​ລະ​ປະ​ກຳມີ​ສ່ວນ​ພົວ​ພັນຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ກັນ​ ແລະ​ຈະ​ຖືກມອງ​ເບິ່ງ ແລະ ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເຖິງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຂອງ​ມັນ ​ຕໍ່​ກັນ​ ແລະ ​ກັນ​ຄື​ແນວ​ໃດ.”

ພາບ​ທີ່​ເຄື່ອນ​ເໜັງໄດ້ ຫລື animation ​ແບບ 3-ມິ​ຕິ ແລະ ການ​ເຮັດ​ແຜນ​ທີ່​ແບບດີ​ຈິ​ຕອ​ລ ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ຄົນ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະສຳ​ຫລວດ​ ແລະ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ໂບ​ຮານ​ນະ​ຄະ​ດີ ແລະ​ຕົວ​ເມືອງ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະນະ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໃຈ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ ​ທີ່​ສິ​ນ​ລະ​ປະ​ກຳ​ໄດ້​ຖືກ​ຄົ້ນ​ພົບ​ນັ້ນ ໄດ້​ດີ​ຂຶ້ນ​ກວ່າ​ເກົ່າ.

ທ່ານພອ​ລ ເຈັ​ສ​ຄົດ​ທ໌ (Jaskot), ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ​ສອນ​ດ້ານ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ສິນ​ລະ​ປະກຳຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ດູກ​ຄ໌ (Duke) ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ວ່າ: "ກໍ​ຍ້ອນ​ວ່າ ມີ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ວິ​ທະ​ຍ​າ​ສາດ ທາງ​ດ້ານ​ຄອມ​ພີວ​ເຕີ ແລະໃນ​ດ້ານ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ຂອງ​ເຄື່ອງຄອມ​ພີວ​ເຕີ​ທຳ​ມະ​ດາ ແມ່ນ​ແຕ່​ຄອມ​ພີວ​ເຕີ​ແບບ​ຢອງ​ໃສ່​ຕັກ ຫລື laptop ​ເຮັດ​ໃຫ້​ວຽກ​ງານ​ແບບນີ້ ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ເຮັດ​ໄດ້​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ ​ສຳ​ລັບພວກ​ນັກ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ດ້ານ​ສິນ​ລະ​ປະກຳ."

ຂໍ້​ມູນ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ອາດ​ລວມ​ມີຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ເກັບບັນ​ທຶກ​ໄວ້ ທີ່ກວາມ​ເອົາ​ໄລ​ຍະເວ​ລາ ຫລາຍຮ້ອຍ​ປີ ເຊັ່ນ​ແຜນ​ທີ່ຄວາມ​ຈະ​ເລີນ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ນະ​ຄອນຣີ​ໂອ ເດີ ຈ​າ​ແນ​ໂຣ ໃນປະ​ເທດບ​ຣາ​ຊີ​ລນີ້.

ຢູ່​ໃນ​ໂຄງ​ການນີ້ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເນື້​ອ​ທີ່ຂອງພູ​ຜາສາ​ມາດເຫັນ​ເປັນ​ພາບ​ໄດ້ ຫລື Visualising the Mountain Estate, ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ໄດ້​ເອົາ​ແຜນ​ທີ່​ທາງ​ດີ​ຈິ​ຕອ​ລ ແລະ​ແບບ​ຈຳ​ລອງ​ 3 ມິ​ຕິ ຫລື 3-D ຂອງສວນ ​ອັນ ກວ້າງໃຫຍ່​ໄພ​ສານຂອງລາດ​ຊະ​ວົງຊິງ ຢູ່ຈີນ ເຂົ້າ​ມາໃສ່​ກັນ. ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ໃຊ້​ແຜນ​ທີ່ສຳ​ຫລວດ ແລະ​ແຫລ່ງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ເຊັ່ນພາບຄວັດ​ໃສ່​ໄມ້​, ຂໍ້​ຄວາມ​ຕ່າງໆ ແລະ​ ຮູບ​ແຕ້ມຈາກ​ສັດ​ຕະ​ວັດ​ທີ 18 ແລະ 19 ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ສວນດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄປ​ຕາມ​ການ​ເວ​ລາ​ຄື​ແນວ​ໃດ.

ຮູບ​ພາຍ​ອັນ​ນຶ່ງທີ່​ແຕ້ມ​ໃນຍຸກຟື້ນຟູສິນລະປະຄືນ ຫລື Renaissance
ຮູບ​ພາຍ​ອັນ​ນຶ່ງທີ່​ແຕ້ມ​ໃນຍຸກຟື້ນຟູສິນລະປະຄືນ ຫລື Renaissance

ຢູ່​ໃນ​ໂຄງ​ການ ຮິດ​ເດັນ ຟລໍ​ເຣັນ​ສ໌ (Hidden Florence), ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ທີ່ ເສີມ​ແຕ່ງໃຫ້​ຄື​ເປັນ​ຈິງ ​ຖືກ​ມາ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ຫາ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ສິນ​ລະ​ປະ​ກຳ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖານ​ບ້ານ​ຢູ່​ຂອງຄົນ​ຍຸກ​ຟື້ນ​ຟູ​ສິນ​ລະ​ປະ​ຄືນ ຫລື Renaissance. ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ມີ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ສື່​ສານກັບ​ແຜນ​ທີ່ຂອງ​ສະ​ໄໝ​ສັດ​ຕະ​ວັດ​ທີ 16 ທີ່​ເອົາ​ມາ​ໃສ່​ໄວ້ຢູ່​ໃນໂປ​ຣ​ແກມ​ຄອມ​ພີວ​ເຕີ ຫລື application ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າກຳ​ລັງ​ທ່ຽວ​ຊົມເບິ່ງ​ຕົວ​ເມືອງ​ທີ່​ເກົ່າ​ແກ່​ແຫ່ງນີ້ຂອງອີ​ຕາ​ລີ.

ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານເຈັ​ສ​ຄົດ​ທ໌ (Jaskot) ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກວ່າ: "ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ຈັດວາງ​ຫລັກ​ຖານດ້ານ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ຫລື ທີວ​ທັດ​ທາງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ຫລື​ ວັດ​ຖຸ​ທາງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ຈິງ​ເປັນ​ຊັ້ນໆໄວ້ ໄດ້ ...”

ທ່ານ​ນາງ ແມັກ​ດໍ​ໂນ​ລ (MacDonald) ກ່າວ​ມ້ວນ​ທ້າຍ​ວ່າ:
“​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຄິດ​ວ່າ ສິ່ງ​ທີ​ດີ​ເລີດກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ສິນ​ລະ​ປະ​ກຳແບບ​ດີ​ຈິ​ຕອ​ລນີ້ ກໍ​ຄື ມັນ​ສະ​ໜອງ​ມຸມມອງ​ໃໝ່​ທຸກ​ແບບໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ ເພື່ອ​ໃຫ້ເຮົາ​ທັງ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ ແລະ​ຖາມ​ຄຳ​ຖາມ​ໃໝ່​ໄດ້​ອີກ.”

ແລະ​ໂດຍ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈກ່ຽວ​ກັບ​ອະ​ດີດ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນອີກ ມັນ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ຈັກ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ​ລະ​ປະ​ກຳ ​ທີ່​ປັດ​ຈຸ​ບັນຖືກວາງ​ສະ​ແດງ ​ຢູ່​ໃນຕົວ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ ຂອງ​ທຸກມື້​ນີ້ ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ກໍ​ເປັນ​ໄດ້.

ເບິ່ງວີ​ດິ​ໂອ ແລະ ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ


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