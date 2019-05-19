ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ແນວ​ໂຮມ ທີ່ປົກ​ຄອງ ອ​ອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ​ຊະ​ນະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ສະ​ໄໝ​ທີ​ສາມ ຢ່າງ​ໜ້າ​ປະຫຼາດ​ໃຈ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ທ່ານ​ ສະ​ກັອ​ຕ ມໍ​ຣ​ຣິ​ສັນ ພ​ວ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ທ່ານ​ນາງ​ ເຈັນ​ນີ ມໍ​ຣ​ຣິ​ສັນ ແລະ​ລູກ​ສາວ ນ​າງ​ ແອັບ​ບີ 11 ປີ ແລະນາງ ລີ​ລີ 9 ປີ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ພັກ​ປົກ​ຄອງແນວ​ໂຮມ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ນິ​ຍົມ ໄດ້​ຊະ​ນະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ໄປ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຢ່າງ
​ໜ້າ​ປະຫຼາດໃຈ​ໃນໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານ​ນີ້ ເຊິ່ງກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ກັບ​ການ​ຢັ່ງ​ສຽງ​ ທີ່​ໄດ້ຊີ້​ວ່າ ພັກ
ຝ່າ​ຍ​ຄ້ານທີ່​ນິ​ຍົມ​ແນວ​ທາງ ກາງ​ອຽງ​ຊ້າຍ​ ຈະ​ຂັບ​ໄລ່​ເຂົາ​ເຈົ້າອອກ​ຈາກ​ອຳ​ນ​າດ ແລະ
​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ທີ່​ຈະ​ສີ້ນ​ສຸດ​ການ​ສັບ​ປ່ຽນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ທ່ານ​ ສະ​ກັອ​ຕ ມໍ​ຣ​ຣິ​ສັນ ໄດ້​ປຽບທຽບໄຊ​ຊະ​ນະຂອງ​ພັກ​ເສ​ລີນິ​
ຍົມ ​ສຳ​ລັບການ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ສະ​ໄໝ​ນຶ່ງສາມ​ປີ ຄັ້ງ​ທີ​ສາມ ກັບ​ການ​ເກີດ​ພວກ​ລູກ​
ສາວ​ຂອງ​ທ່ານ, ນ​າງ​ ແອັບ​ບີ 11 ປີ ແລະນາງ ລີ​ລີ 9 ປີ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ມາ​ແບບ​ທຳ​ມະ​ຊາດ
ຫຼັງ​ຈາ​ກ 14 ປີ ຂອງ​ການປະ​ສົມເຊື້ອໃນ​ໃຂ່ໄດ້​ລົ້ມ​ແຫຼວ. ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ທ່ານ, ທ່ານ
ນາງ​ເຈັນ​ນີ ມໍ​ຣ​ຣິ​ສັນ ໄດ້​ປະ​ສົບ​ບັນ​ຫາ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຢູ່​ມົດ​ລູກ.

ທ່າ​ນ ​ມໍ​ຣ​ຣິ​ສັນ ອາ​ຍຸ 51 ປີ ໄດ້ກ່າວ​ຕໍ່​ຝູງ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນຢູ່ໃນ​ນະ​ຄອນ ​ຊິດ​ນີ​ ໃນ​ຂະ
​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ອ້າງ​ເອົ​າ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຊື່ອ​ເລື່ອງ​ປະ​ຕິ​ຫານ​ມາ​ຕະຫຼອດ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ ໃນ​ອ້ອມ​ກອດ​ຂອງ​ພັນ​ລະ​ຍາ​ ແລະ​ພວກ​ລູກ​ສາວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຢືນ​ຢູ່​ກັ​ບ
ປະ​ຕິ​ຫານສາມ​ຢ່າງ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່ສຸດ​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ ໃນ​ຄ່ຳ​ຄືນນີ້​ຢູ່​ທີ່​ນີ້ ແລະ​ຄືນ
​ນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ກຳ​ເນີດ​ສິ່ງ​ນຶ່ງ​ອອກ​ມາ​ອີກ.”

ຜູ້​ນຳ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ທ່ານ ​ບິ​ລ ຊອ​ຕ​ເຕີນ ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ໄດ້​ຍອມ​ຮັບການ​ຜ່າຍ​ແພ້ ໃນ​ຂະ​ນະ
​ທີ່ພັກແນວ​ໂຮມເກືອບ​ຈະ​ໄດ້​ຄະ​ແນນສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ຢູ່​ໃນ​ 151 ບ່ອນ​ນັ່ງ​ຂອງສະ​ພາ
ຕ່ຳ, ເຊິ່ງ​ພັກ​ຕ່າງໆ​ຕ້ອງ​ການ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ ເພື່ອ​ກໍ່​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ. ການ​ນັບ​ຄະ​ແນນ​
ສຽງ​ຈະດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຈົນ​ເຖິງວັນ​ອາ​ທິດ​ມື້​ນີ້.

ທ່ານ​ ຊອ​ຕ​ເຕີນ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທ່ານ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຜິດ​ຫວັງ​ຕໍ່​
ຄົນ​ທີ່​ອີງ​ອາ​ໄສພັກ​ແຮງ​ງານ ແຕ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ດີ​ໃຈ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ໂຕ້​ຖຽງສິ່ງທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ,
ບໍ່​ແມ່ນ​ວ່າ​ສິ່ງໃດ​ທີ່​ງ່າຍ.”

ທ່ານ ຊອ​ຕ​ເຕີນ​ ຈະ​ໄດ້​ເປັນ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເ​ລຍ ​ຄົນ​ທີ່​ຫົກ ໃນ​ອີກ
​ຫຼາຍໆ​ປີ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ນໍ​າ​ພາ​ພັກ​ແຮງ​ງານ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ ​ຫຼັງ​ຈ​າກ​ຄວບ​ຄຸມ​ມາ
​ໄດ້ຫົກ​ປີ​.

ອ​່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG