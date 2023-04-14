ລັດຖະບານ ຈີນ ດຳເນີນການພົວພັນ-ຮ່ວມມືແບບ 2 ມາດຕະຖານ ເພື່ອຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ໂດຍສະເພາະການບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ (MRC) ນັ້ນ.
ທ່ານນາງ ອ້ອມບຸນ ທິບສຸນາ ແກນນຳເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນ ໄທ 8 ຈັງຫວັດໃນລຸ່ມນ້ຳຂອງທີ່ໄດ້ຮ່ວມສັງເກດການໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີ 4 ຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ (MRC) ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເມື່ອວັນທີ 2-5 ເມສາ 2023 ຜ່ານມາເປີດເຜີຍວ່າ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ MRC ໃນຄັ້ງນີ້ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບພາກປະຊາຊົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມແຕ່ຢ່າງໃດ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກການທີ່ບໍ່ມີການແປເອກະສານ ແລະ ການແປຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆຂອງຜູ້ນຳລັດຖະບານ 4 ປະເທດສະມາຊິກຂອງ MRC ກໍຄື ລາວ, ໄທ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ລວມເຖິງຄະນະຕາງໜ້າຂອງລັດຖະບານ ຈີນ ແລະ ມຽນມາ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສັງເກດການໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີບັນຫາໃນດ້ານການສື່ສານທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ເພາະໄດ້ມີການປະກອບຄວາມຄິດເຫັນໃນກອງປະຊຸມທັງພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພາກປະຊາຊົນບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໃນເນື້ອຫາ ແລະ ສາລະສຳຄັນທີ່ມີການນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນເລີຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທ່າທີຂອງທາງການ ຈີນ ທີ່ມີຕໍ່ກະແສຮຽກຮ້ອງເພື່ອຂໍໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກ MRC ນັ້ນ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຮອງສາສະດາຈານ ວໍຣະສັກ ມະຫັດທະນຸບົນ ນັກວິຊາການດ້ານລັດຖະສາດແຫ່ງຈຸລາລົງກອນ ມະຫາວິທະຍາໄລໄດ້ໃຫ້ການວິເຄາະວ່າລັດຖະບານ ຈີນ ຈະບໍ່ຍອມເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກຂອງ MRC ແນ່ນອນເພາະວ່າ ຈີນ ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກນ້ຳຂອງທີ່ຈະຕ້ອງມີການສະເໜີໂຄງການຕ່າງໆເຂົ້າສູ່ການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າໃນ MRC ເພື່ອໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າໄດ້ສຶກສາປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດຢ່າງສົມບູນແລ້ວ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການທີ່ ຈີນ ໄດ້ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເທິງແມ່ນ້ຳຂອງໃນ ຈີນ ສຳເລັດແລ້ວ 11 ໂຄງການທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມເກີນກວ່າ 22,000 ເມກະວັດນັ້ນ ນອກຈາກນີ້ການທີ່ ຈີນ ເປັນຜູ້ສັງເກດການໃນ MRC ກໍເຮັດໃຫ້ ຈີນ ໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆໃນ MRC ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເປັນສະມາຊິກຂອງ MRC ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ ຈີນ ເລືອກໄດ້ວ່າຈະຮ່ວມມືຫຼືບໍ່ຮ່ວມມືກັບ MRC ໂດຍພິຈາລະນາຈາກການໄດ້ຮັບຫຼືເສຍປະໂຫຍດເປັນສຳຄັນດັ່ງທີ່ ທ່ານ ວໍຣະສັກ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ຈີນ ແນມເຫັນວ່າຖ້າຫາກເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກນີ້ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການສ້າງເຂື່ອນຂອງ ຈີນ ນີ້ກໍອາດຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນກໍໄດ້ ແຕ່ການບໍ່ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ຈີນ ເຮັດໃຫ້ ຈີນ ເກີນຂໍ້ໄດ້ປຽບອັນທີ່ວ່າເຖິງແມ່ນ ຈີນ ບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກ ແຕ່ຈີນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມໃນຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງທຸກຄັ້ງ ໃນຖານະຜູ້ສັງເກດການ ຈີນ ຈຶ່ງຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆໃນທີ່ປະຊຸມທັງໝົດ ຊຶ່ງໃນແງ່ນີ້ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ຈີນ ຈະໄດ້ປຽບ ເພາະເມື່ອຮູ້ແລ້ວ ຈີນ ກໍບອກວ່າຖ້າແມ່ນຫຍັງທີ່ ຈີນ ເຫັນດ້ວຍ ຈີນ ກໍຈະປະຕິບັດຕາມ ຖ້າແມ່ນຫຍັງທີ່ ຈີນ ບໍ່ເຫັນດ້ວຍ ຈີນ ກໍ່ຈະບໍ່ປະຕິບັດຕາມເພາະ ຈີນ ຖືວ່າຕົນເອງບໍ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກ.”
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL) ຢືນຢັນວ່າ ຈີນ ຈະເປັນຫຼືບໍ່ເປັນສະມາຊິກໃນ MRC ບໍ່ແມ່ນບັນຫາສຳຄັນເພາະ ລາວ ກັບ ຈີນ ເປັນຄູ່ຮ່ວມຊະຕາກຳໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຮອບດ້ານຢູ່ແລ້ວ ສະນັ້ນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆໃນລຸ່ມນ້ຳຂອງ ຈຶ່ງດຳເນີນພາຍໃຕ້ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມ ລາວ-ຈີນ ເປັນສຳຄັນຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ EDL ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ
“ປັດໄຈບວກຕົວນຶ່ງທີ່ຈະກະຕຸ້ນເສດຖະກິດກໍຄືການເຊື່ອມທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຜ່ານການດຳເນີນງານແລ່ນມາປີກວ່າໆ ກໍຈະເຫັນໄດ້ວ່າມີການຂົນສົ່ງສິນຄ້າເປັນປະລິມານຫຼາຍ ຊຶ່ງຫຍໍ້ໄລຍະເວລາໄດ້ເຖິງ 5 ວັນທຽບກັບເມື່ອກ່ອນ ຕົວນີ້ເປັນສັນຍານທີ່ດີຫຼາຍໆ ເລື່ອງຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດກໍຈະມີການເຕີບໂຕ ກໍຈະມີການພັດທະນາ ພໍມີການພັດທະນາການເຕີບໂຕ ທຸກຢ່າງກໍຈະມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນເລື່ອງຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າຕາມມາ.”
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ມີເຂື່ອນເທິງແລວແມ່ນ້ຳຂອງ 11 ໂຄງການໃນ ຈີນ ກັບ 2 ໂຄງການໃນລາວ ທີ່ໄດ້ຜະລິດໄຟຟ້າແລ້ວ. ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງມີອີກ 7 ໂຄງການໃນລາວ ກັບ 2 ໂຄງການໃນ ກຳປູເຈຍ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ໂດຍມີກຳນົດການກໍ່ສ້າງໃຫ້ແລ້ວສຳເລັດໃນໄລຍະປີ 2030-2035 ເປັນຢ່າງຊ້າ.