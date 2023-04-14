ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນສຸກ, ໑໔ ເມສາ ໒໐໒໓
ລາວ

ລັດ​ຖະ​ບານ ຈີນ ດຳ​ເນີນ​ການ​ພົວ​ພັນ​-ຮ່ວມ​ມື ​ແບບ 2 ມາດ​ຕະ​ຖານ ເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ

  • ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ
ທີວ​ທັດ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ ທີ່​ມີ​ຊາຍ​ແດນ​ລະ​ຫວ່າງ ລາວ ແລະ ໄທ ຈາກ​ຟາກ ໄທ ໃນ​ຈັງ​ຫວັດ​ໜອງ​ຄາຍ.

ລັດ​ຖະ​ບານ ຈີນ ດຳ​ເນີນ​ການ​ພົວ​ພັນ​-ຮ່ວມ​ມື​ແບບ 2 ມາດ​ຕະ​ຖານ ເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ໂດ​ຍ​ສະ​ເພາະ​ການບໍ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ (MRC) ນັ້ນ.

Embed
ຟັງລາຍງານ ລັດ​ຖະ​ບານ ຈີນ ດຳ​ເນີນ​ການ​ພົວ​ພັນ​-ຮ່ວມ​ມື​ແບບ 2 ມາດ​ຕະ​ຖານ ເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:04:35 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ນາງ ອ້ອມ​ບຸນ ທິບ​ສຸນາ ແກນ​ນຳ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ໄທ 8 ຈັງ​ຫວັດ​ໃນ​ລຸ່ມ​ນ້ຳ​ຂອງ​ທີ່​ໄດ້​ຮ່ວມ​ສັງ​ເກດ​ການ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ຄັ້ງ​ທີ 4 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ (MRC) ທີ່​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 2-5 ເມ​ສາ 2023 ຜ່ານ​ມາ​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ຄະ​ນະ​ຮັບ​ຜິ​ດ​ຊອບ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ MRC ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ກັບ​ພາກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ໂດຍ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ແປ​ເອ​ກະ​ສານ ແລະ ການ​ແປ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ຜູ້​ນຳ​ລັດ​ຖະ​ບານ 4 ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິ​ກ​ຂອງ MRC ກໍ​ຄື ລາວ, ໄທ, ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ ລວມ​ເຖິງ​ຄະ​ນະ​ຕາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຈີນ ແລະ ມຽນ​ມາ ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສັງ​ເກດ​ການ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ນີ້​ດ້ວຍ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ສື່​ສານ​ທີ່ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກັນ​ ເພາະ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປະ​ກອບ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທັງ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ ແລະ ພາ​ສາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພາກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໃນ​ເນື້ອ​ຫາ ແລະ ສາລະ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ມີ​ການ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ເລີຍ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ທ່າ​ທີ​ຂອງ​ທາງ​ການ ຈີນ ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ກະ​ແສ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເພື່ອ​ຂໍ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ MRC ນັ້ນ.

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ​ຮອງ​ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ ວໍ​ຣະ​ສັກ ມະ​ຫັດທະ​ນຸ​ບົນ ນັກ​ວິ​ຊາ​ການ​ດ້ານ​ລັດ​ຖະ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຈຸ​ລາ​ລົງ​ກອນ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລໄດ້​ໃຫ້​ການ​ວິ​ເຄາະ​ວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຈີນ ຈະ​ບໍ່​ຍອມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິ​ກ​ຂອງ MRC ແນ່​ນອນ​ເພາະ​ວ່າ ຈີນ ​ບໍ່ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ນ້ຳ​ຂອງ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ສະ​ເໜີ​ໂຄງ​ການຕ່າງໆ​ເຂົ້າ​ສູ່​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ລ່ວງ​ໜ້າ​ໃນ MRC ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່າ​ໄດ້​ສຶກ​ສາ​ປ້ອງ​ກັນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ສັງ​ຄົມ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຢ່າງ​ສົມ​ບູນ​ແລ້ວ ຊຶ່ງ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ທີ່ ຈີນ ໄດ້​ກໍ່​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ເທິງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ໃນ ຈີນ ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ 11 ໂຄງ​ການ​ທີ່​ມີ​ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ລວມ​ເກີນກວ່າ 22,000 ເມ​ກະ​ວັດ​ນັ້ນ ນອກ​ຈາກນີ້​ການ​ທີ່ ຈີນ ເປັນ​ຜູ້​ສັງ​ເກດ​ການ​ໃນ MRC ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້ ຈີນ ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ຄວາມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕ່າງໆ​ໃນ MRC ໂດຍບໍ່​ຕ້ອງ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິ​ກ​ຂອງ MRC ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ ຈີນ ເລືອກ​ໄດ້​ວ່າ​ຈະ​ຮ່ວມ​ມືຫຼືບໍ່​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ MRC ໂດຍ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຈາກ​ການ​ໄດ້​ຮັບຫຼື​ເສຍ​ປະ​ໂຫຍດ​ເປັນ​ສຳ​ຄັນດັ່ງ​ທີ່ ທ່ານ ວໍ​ຣະ​ສັກ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ຈີນ ແນມ​ເຫັນ​ວ່າ​ຖ້າ​ຫາກ​ເຂົ້າ​ມາ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກນີ້ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ຂອງ ຈີນ ນີ້ກໍ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກໍ​ໄດ້ ແຕ່​ການບໍ່​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ ຈີນ ເຮັດ​ໃຫ້ ຈີນ ເກີນ​ຂໍ້​ໄດ້​ປຽບ​ອັນ​ທີ່​ວ່າ​ເຖິງ​ແມ່ນ ຈີນ ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ ແຕ່​ຈີນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ປະ​ຊຸມ​ໃນ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທຸກ​ຄັ້ງ ໃນ​ຖາ​ນະ​ຜູ້​ສັງ​ເກດ​ການ ຈີນ ຈຶ່ງ​ຮູ້​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ທີ່​ປະ​ຊຸມ​ທັງ​ໝົດ ຊຶ່ງ​ໃນ​ແງ່ນີ້​ເຮົາ​ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ ຈີນ ຈະ​ໄດ້​ປຽບ ເພາະ​ເມື່ອ​ຮູ້​ແລ້ວ ຈີນ ກໍ​ບອກວ່າ​ຖ້າ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ທີ່​ ຈີນ ເຫັນ​ດ້ວຍ ຈີນ ກໍ​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ ຖ້າ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ທີ່ ຈີນ ບໍ່​ເຫັນ​ດ້ວຍ ຈີນ​ ກໍ່​ຈະ​ບໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມເພາະ ຈີນ ຖື​ວ່າ​ຕົນ​ເອງບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ.”

ສ່ວນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ໄຟ​ຟ້າ​ລາວ (EDL) ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ຈີນ ຈະ​ເປັນຫຼືບໍ່​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ໃນ MRC ບໍ່​ແມ່ນ​ບັນ​ຫາ​ສຳ​ຄັນເພາະ ລາວ ກັບ ຈີນ ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ຊະ​ຕາ​ກຳ​ໃນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຮອບ​ດ້ານ​ຢູ່​ແລ້ວ ສະ​ນັ້ນ​ໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ລຸ່ມ​ນ້ຳ​ຂອງ ຈຶ່ງ​ດຳ​ເນີນ​ພາຍ​ໃຕ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຮ່ວມ ລາ​ວ-ຈີນ ເປັນ​ສຳ​ຄັນ​ຊຶ່ງ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ ລາວ-ຈີນ ດັ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ EDL ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ປັດ​ໄຈ​ບວກ​ຕົວ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຈະ​ກະ​ຕຸ້ນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ກໍ​ຄື​ການ​ເຊື່ອມ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ ລາວ-ຈີນ ຜ່ານ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ແລ່ນ​ມາ​ປີກວ່າໆ ກໍ​ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ​ມີ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ເປັນ​ປະ​ລິ​ມານຫຼາຍ ຊຶ່ງ​ຫຍໍ້​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ໄດ້​ເຖິງ 5 ວັນ​ທຽບ​ກັບ​ເມື່ອ​ກ່ອນ ຕົວ​ນີ້​ເປັນ​ສັນ​ຍານ​ທີ່​ດີຫຼາຍໆ ເລື່ອງ​ຂອງ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ກໍ​ຈະ​ມີ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ ກໍ​ຈະ​ມີ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ພໍ​ມີ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ ທຸກ​ຢ່າງ​ກໍ​ຈະ​ມີຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ ໃນ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ຕາມ​ມາ.”

ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ມີ​ເຂື່ອນ​ເທິງ​ແລວ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ 11 ໂຄງ​ການ​ໃນ ຈີນ ກັບ 2 ໂຄງ​ການ​ໃນ​ລາວ​ ທີ່​ໄດ້​ຜະ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ​ແລ້ວ. ນອກ​ຈາກນີ້​ກໍ​ຍັງ​ມີ​ອີກ 7 ໂຄງ​ການ​ໃນ​ລາວ ກັບ 2 ໂຄງ​ການ​ໃນ​ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ທີ່​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ ໂດຍ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ໃຫ້​ແລ້ວ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ປີ 2030-2035 ເປັນ​ຢ່າງ​ຊ້າ.

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG