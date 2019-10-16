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FILE - Rudy Giuliani, an attorney for President Donald Trump, speaks in Portsmouth, N.H., Aug. 1, 2018.

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