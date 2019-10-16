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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ທ່ານຊິຟ ກ່າວວ່າ ກໍລະນີການຂັດຂວາງໂດຍ ທຳນຽຂາວ ກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນ
16.10.2019
FILE - Rudy Giuliani, an attorney for President Donald Trump, speaks in Portsmouth, N.H., Aug. 1, 2018.
ທ່ານຊິຟ ກ່າວວ່າ ກໍລະນີການຂັດຂວາງໂດຍ ທຳນຽຂາວ ກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນ
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ຄື້ນອາຍຮ້ອນ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ປະກາລັງ ມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ລາວ
ໜ່ວຍງານດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ໄທ ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດ ສຳລັບ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຊາວໜຸ່ມ ລາວ ໃນ ໄທ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ການຟ້ອງຮ້ອງ ເບິ່ງຄືວ່າຈະເປັນ ຫົວຂໍ້ການໂຕ້ວາທີ ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ສຫລ ວາງມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ເທີກີ ເພື່ອໃຫ້ ການບຸກໂຈມຕີ ພາກເໜືອ ຊີເຣຍ ຍຸຕິລົງ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ອະດີດທີ່ປຶກສາຂັ້ນສູງຂອງ ປ. ທຣຳ ໃຫ້ການ ໃນເລື້ອງການສືບສວນ ເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງ ທ່ານ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ເປັນໄປໄດ້ສູງ ວ່າ ເລື້ອງການກ່າວຫາ ປ. ທຣຳ ຈະເປັນຫົວຂໍ້ ຢູ່ທີ່ ການໂຕ້ວາທີ ຂອງຜູ້ສະໝັກ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ
ໂລກ
ການປະທ້ວງເກີດຂຶ້ນ ຫລັງຈາກສານ ສະເປນ ຕັດສິນຂັງຄຸກ ອະດີດຜູ້ນຳ ແບ່ງແຍກດິນແດນ ຂອງຄາຕາໂລເນຍ
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