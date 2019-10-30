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ເກີດ​ການນອງ​ເລືອດ ໃນ​ເມືອງ ຄາ​ບາ​ລາ ຂອງ​ປະ​ເທດ ອີ​ຣັກ

ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ຄົນ​ນຶ່ງໃສ່​ໜ້າ​ກາ​ກັນ​ແກັ​ສ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໃນ​ເມືອງ ຄາ​ບາ​ລາ, ອີ​ຣັກ. 28 ຕຸ​ລາ, 2019.

ມີ​ລາຍ​ງານ​ທີ່​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນຈາກ​ເມືອງ ຄາ​ບາ​ລາ​ ຂອງ ອີ​ຣັກ, ບ່ອນ​ທີ່​ຜູ້​ເຫັນ​ເຫດ​ການ​ເວົ້າ​ວ່າ ມີ​ປືນ​ໄດ້​ຍິງ​ປືນ​ໃສ່​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານໃນ​ຂ້າມ​ຄືນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້, ສັງ​ຫານ 18 ຄົນ ແລະ ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ​ບາດ​ເຈັບ.

ລາຍ​ງານ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ຈຳ​ນວນຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບຢ່າງ​ໜ້າຕົກ​ໃຈ​ 865 ຄົນ.

ຜູ້​ເຫັນ​ເຫ​ດ​ການ​ບາງ​ຄົນ​ເວົ້າ​ວ່າ ພວກ​ມື​ປືນ​ແມ່ນ​ກອງ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ອີ​ຣັກ ຫຼື ຕຳຫຼວດ​ປາບ​ປາມ​ຈະ​ລາ​ຈົນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຄົນ​ອື່ນໆ​ເວົ້າ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປິດ​ໜ້າ​ໄວ້.

ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ເມືອງ ຄາ​ບາ​ລາ ພ້ອມ​ກັບ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ໃນ​ນະ​ຄອນ ຫຼວງ ແບັກ​ແດດ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ວ່າບໍ່​ມີ​ໃຜ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ. ເມືອງ ຄາ​ບາ​ລາ ແມ່ນ​ເມືອງ​ທີ່​ສັກ​ສິດ​ທີ່​ສຸດ​ເມືອງ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ສາ​ສະ​ໜາ ອິ​ສ​ລາມ ນີ​ກາຍ​ຊີ​ໄອ​ທ໌ ແລະ ການນອງ​ເລືອດ​ອາດ​ເພີ່ມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃຫ້​ການ​ປະ​ທ້ວ​ງ​ຕື່ມ​ອີກ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ໃນ ອີ​ຣັກ ໄດ້​ກ່າວ​ປະ​ນາມ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ກຸ່ມປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ​ນິ​ລະ​ໂທດ​ກຳ ສາ​ກົນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ເຫດ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ແມ່ນ​ໜ້າ​ຕົກ​ໃຈ​ກວ່ານີ້ ເມື່ອ​ມັນ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ ເຖິງ​ແມ່ນ​ຈະ​ມີ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ອີ​ຣັກ ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ເຮັດ​ຊ້ຳ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ສຸດ​ຂີດ ທີ່​ໄດ້​ໃຊ້​ກັບ​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕົ້ນ​ເດືອນນີ້.”

ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ ກ່ຽວ​ກັບ ​ລາຍ​ງານ​ຄັ້ງ ຫຼ້າ​ສຸດ​ຈາກ​ເມືອງ ຄາ​ບາ​ລາ, ແຕ່​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທຸກ​ຝ່າຍ​ຢຸດ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ໄດ້​ຕິ​ຕຽນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ວ່າ ເປັນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ລັດຖະ​ບານ ອີ​ຣັກ ທີ່​ຈະ​ກົດ​ດັນ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ໃຫ້​ກວດ​ລາຍ​ງານ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ປະ​ທ້ວງ​ນັ້ນ.

ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້​ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃນ​ເມືອງ ຄາ​ບາ​ລາ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ແບກ​ແດັດ ແລະ ບ່ອນ​ອື່ນໆ​ ບໍ່​ໄດ້​ສົນ​ໃຈ​ກັບ​ການ​ກັກ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ຂ້າມ​ຄືນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້, ແລະ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາ​ອອກ.

ພວກ​ນັກ​ສຶກ​ສາ ແລະ ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ແມ່ນ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ​ກັບ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ, ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຝຶດ​ເຄືອງ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ອ່ອນ​ແອຂອ​ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ເຖິງ​ແມ່ນ ອີ​ຣັກ ຈະ​ອຸ​ດົມ​ຮັ່ງ​ມີ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ກໍ​ຕາມ.

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ກົດ​ໝາຍ​ ​ຍົກ​ເລີກ​ສິດ​ພິ​ເສດ ແລະ ເງິນ​ບຳ​ເໜັດຕ່າງໆ​ສຳ​ລັບ​ນັກ​ການ​ເມືອງ​ອະ​ວຸ​ໂສ, ລວມ​ທັງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ແລະ ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຜົນ​ຫຍັງ ຫຼາຍ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ສະ​ຫງົບ​ອາ​ລົມ​ລົງ.

ການ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ໃຊ້​ຮຸນ​ແຮງ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດ​ໃນ​ທົ່ວ​ ອີ​ຣັກ ນັ້ນ​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 86 ຄົນ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນ​ສຸກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ນັ້ນ​ແມ່ນນອກ​ຈາກ​ເກືອບ 150 ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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