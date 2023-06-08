ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການເອົາຊະນະກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມແລ້ວ “ການຕໍ່ສູ້ຍັງບໍ່ທັນສິ້ນສຸດເທື່ອ.”
ຂະນະທີ່ກ່າວຄຳເຫັນ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງຣິຢາດ ຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍໃນຕອນເລີ່ມ ດຳເນີນກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີຂອງກຸ່ມພັນທະມິດສາກົນເພື່ອເອົາຊະນະກຸ່ມໄອຊິສ (ISIS) ທີ່ມີສະມາຊິກ 80 ປະເທດນັ້ນ ທ່ານບລິງເຄັນ ກ່າວວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ບັນລຸການເອົາຊະນະ ໃນດ້ານດິນແດນຂອງກຸ່ມໄອຊິສ ຢູ່ໃນອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ, ໄດ້ກຳຈັດຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໂຈມຕີ ຂະໜາດໃຫຍ່.
ແຕ່ທ່ານບລິງເຄັນໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຫລາຍຂົງເຂດທີ່ເປັນຈຸດເພັ່ງເລັງເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ການສິ້ນສຸດຄວາມທົນທານ” ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ທ່ານປະກາດເປົ້າໝາຍຂອງການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເປັນເງິນ 600 ລ້ານໂດລາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການຢູ່ໃນອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ ເພື່ອແກ້ໄຂໃນເຂດທີ່ພວກຫົວຮຸນແຮງສວຍໃຊ້ເພື່ອເກນເອົານັກລົບ, ລວມທັງການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການບໍລິການທາງສັງຄົມ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ຄົນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກໍ່ອາຊະຍາກຳ.
ທ່ານບລິງເຄັນ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສົ່ງນັກໂທດຈາກຂົງເຂດດັ່ງກ່າວກັບຄືນປະເທດ, ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນມີຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດສໍາລັບ ປະເທດຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຮັບເອົາຄົນສັນຊາດຂອງຕົນ ທີ່ເດີນທາງໄປອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ຮ່ວມກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະປັດຈຸບັນຢູ່ໃນສູນຄຸມຂັງນັ້ນ ຄືນໄປ. ທ່ານກ່າວວ່າ ການທີ່ບໍ່ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ວ່ານັກລົບເຫຼົ່ານີ້ ໃນມື້ນຶ່ງ ອາດຖືກປ່ອຍຕົວ ແລະກັບຄືນໄປເຮັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງອີກ.