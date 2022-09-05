ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຈະເດີນທາງໄປລັດວິສຄັນຊິນ ແລະເພັນຊິລເວເນເນຍ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແຮງງານ ຊຶ່ງເປັນວັນພັກໃນທົ່ວປະເທດຂອງສະຫະລັດ.
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ທ່ານໄບເດັນຈະກ່າວຄຳປາໄສ ທີ່ເມືອງມິລວອກກີ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະເມືອງພິສເບີກ ໃນລັດເພັນຊິລເວເນຍ ເພື່ອເນັ້ນຢ້ຳເຖິງ “ກຽດສັກສີຂອງພວກຄົນງານອາເມຣິກັນ.”
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານຂອງສະຫະລັດ ທ່ານມາຕີ ວອລສ໌ (Marty Walsh) ກໍຈະເດີນໄປຮ່ວມປະທານາທິບໍດີ ໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງດັ່ງກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ກ່າວສະແດງການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ມາດຕະການຂອງລັດຄາລີຟໍເນຍ ທີ່ຈະຂະຫຍາຍສິດຂອງພວກຄົນງານກະສິກຳ ໃນການປ່ອນບັດສະຫະພັນແຮງງານ.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ “ລັດຖະບານຄວນເຮັດວຽກເພື່ອກຳຈັດ ບໍ່ແມ່ນສ້າງເຄື່ອງກີດຂວາງຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງຂອງພວກຄົນງານ. ແຕ່ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ພວກຄົນງານຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ເລືອກເອົາເອງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແຮງງານ.”
ສະພານິຕິບັນຢັດຂອງລັດຄາລີຟໍເນຍ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກຄົນງານ ລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບສະຫະລັດແຮງງານໂດຍທາງໄປສະນີ. ແຕ່ຜູ້ປົກຄອງລັດຄາລີຟໍເນຍ ທ່ານແກວິນ ນິວຊຳ ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ທີ່ຢູ່ໃນຮູບແບບປັດຈຸບັນ ໂດຍທີ່ໂຄສົກໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບລະບົບ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີການທົດສອບເທື່ອ ແລະຍັງຂາດບາດກ້າວທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອປົກປ້ອງກຽດສັກສີຂອງການເລືອກຕັ້ງ.
ວັນພັກໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ແມ່ນໃຫ້ກຽດແກ່ພວກຄົນງານຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຊຶ່ງໄດ້ມີການສະຫຼອງກັນເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນປີ 1894 ແລະການສະຫຼອງແມ່ນຮວມທັງການເດີນສວນສະໜາມພາເຣດ ແລະອື່ນໆ ຢູ່ຕາມຫົວເມືອງນ້ອຍໃຫຍ່ ໃນທົ່ວປະເທດສະຫະລັດ.
ວັນແຮງງານຍັງເປັນຂີດໝາຍຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການໃນການສິ້ນສຸດລົງຂອງລະດູຮ້ອນ ແລະເປັນວັນພັກທ້າຍສັບປະດາທີ່ຍາວສາມມື້ ແລະມີການເດີນທາງໄປມາເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຂອງຜູ້ຄົນ ແລະພວກເດັກນ້ອຍຫຼາຍໆຄົນກໍຈະເລີ້ມການຮຽນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.