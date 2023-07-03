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ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ: ຝຸ່ນສີແດງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຫ່າງໄກຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ສາມາດໄຂຄໍາຖາມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຊີວິດຢູ່ເທິງດາວອັງຄານໄດ້ບໍ?
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ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ: ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ເກີດການສູ້ລົບຢ່າງໜັກ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ
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ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ: ຝຸ່ນສີແດງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຫ່າງໄກຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ສາມາດໄຂຄໍາຖາມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຊີວິດຢູ່ເທິງດາວອັງຄານໄດ້ບໍ?
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ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ: ຄູ່ຮ່ວມທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ Five Eyes ຈັດການປະຊຸມທີ່ປະເທດນິວຊີແລນ
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ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ: 1. ສານສູງສຸດສະຫະລັດ ຕ່າວປີ້ນການນຳໃຊ້ affirmative action ເພື່ອຮັບເຂົ້າຮຽນໃນລະດັບວິທະຍາໄລ.
ມິຖຸນາ ໒໙, ໒໐໒໓
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ: ທ່ານ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານ ປູຕິນ ອ່ອນແອລົງ "ຢ່າງແນ່ນອນ" ຍ້ອນການກໍ່ກະບົດຂອງກຸ່ມ ແວກເນີ
ມິຖຸນາ ໒໘, ໒໐໒໓
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ: ສະຖານະການຫຼ້າສຸດໃນຢູເຄຣນ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ຮ້າຍແຮງ ໃນເມືອງຄຣາມາທອຣສ໌
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