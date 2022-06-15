LAO LGBT Video.mp4

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ວັນພຸດ, 15 ມິຖຸນາ 2022
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ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອພາສາລາວ
ມີການນຳໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ເພື່ອສົ່ງອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ສິ່ງຂອງຈຳເປັນອື່ນໆ
ປັນຍາປະດິດຊ່ວຍໃຫ້ຮູບເງົາສາມາດ ຖືກແປເປັນຫລາຍພາສາ ແລະເຂົ້າ ເຖິງຜູ້ຊົມໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຂົນສົ່ງ ລອງຂີ່ລົດບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ຮັບສົ່ງຄົນ ເຫັນວ່າ ຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະແລ່ນໄປເອງໄດ້ເທື່ອ
ຕື່ມອີກ
ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 14 ມິຖຸນາ 2022, ນາຍົກອັງກິດກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຈະບໍ່ “ຖືກຂັດຂວາງ ຫຼື ອັບອາຍ” ທີ່ຈະເອົາຜູ້ຂໍລີ້ໄພບິນໄປຣວັນດາ
VOA60 World - Britain, Rwanda defend their asylum-seekers scheme
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 13 ມິຖຸນາ 2022 , ຄື້ນຄວາມຮ້ອນ ໃນເຂດພາກເຫນືອ ອິນເດຍ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໄປນອນໂຮງຫມໍ ຫລາຍຂຶ້ນ ຍ້ອນຂາດນ້ຳ.
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ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
Robots Perform Super Fast Building Inspections
ຕື່ມອີກ
ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ພວກນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບ ຢູ່ເມືອງຄາກີບ ພາກັນຟ້ອນຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຮງຮຽນທີ່ຖືກທຳລາຍ
ທຳນຽບຂາວ ໝັ້ນໃຈ ກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ບັນດາປະເທດໃນທະວີບອາເມຣິກາ ເຖິງແມ່ນເມັກຊິໂກ ໄດ້ບອຍຄອດກໍຕາມ
ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຈີນ ຣັດເຊຍ ມຽນມາ ອິນເດຍ ປາກິສຖານ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນບັນດາປະເທດ ລະເມີດອິດສະຫຼະພາບດ້ານສາສະໜາ
ຕື່ມອີກ
ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ໂລກ
ການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກໍາມາທິການຢູໂຣບ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ EU ຂອງ ຢູເຄຣນ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ຊຸດກົດຫມາຍ ຄວບຄຸມປືນ ອາດຈະເຂົ້າສູ່ ເວທີລົງຄະແນນສຽງຂອງ ສະພາສູງ ສະຫະລັດ ໃນທ້າຍອາທິດນີ້
ເອເຊຍ
ເກົາຫຼີເໜືອປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍ ຫລາຍຢ່າງ ໃນການດຳເນີນການສັກຢາ ວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ປະຊາຊົນ
ເອເຊຍ
ພາບຖ່າຍຈາກດາວທຽມ ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນ ການຕິດຕັ້ງກະກຽມປ່ອຍລູກຈະຫຼວດຂອງ ອີຣ່ານ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ຄື້ນຟອງຄວາມຮ້ອນເອົ້າທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຢູ່ພາກກາງ ລົງໄປຫາພາກໃຕ້ ຂອງ ສະຫະລັດ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບປັກກິ່ງ, ສະຫະລັດ ສ້າງໜ່ວຍງານ "ໂຕະຈີນ" ຫຼື "China House" ຂຶ້ນ ໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສຫລ
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