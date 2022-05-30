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ວີດີໂອພາສາລາວ
ມີການນຳໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ເພື່ອສົ່ງອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ສິ່ງຂອງຈຳເປັນອື່ນໆ
ປັນຍາປະດິດຊ່ວຍໃຫ້ຮູບເງົາສາມາດ ຖືກແປເປັນຫລາຍພາສາ ແລະເຂົ້າ ເຖິງຜູ້ຊົມໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຂົນສົ່ງ ລອງຂີ່ລົດບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ຮັບສົ່ງຄົນ ເຫັນວ່າ ຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະແລ່ນໄປເອງໄດ້ເທື່ອ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 27 ພຶດສະພາ 2022, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວວ່າ ບູລິມະສິດ ກໍຄືສະກັດກັ້ນຕິດ ພະຍາດໄຂ້ລີງໃນປະເທດທີ່ມີພະຍາດນີ້
VOA60 World - Senegal health minister fired as officials faced criticism following deadly fire
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ 26 ພຶດສະພາ 2022, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ທົ່ວອັຟການິສຖານຍ້ອນການໂຈມຕີ ດ້ວຍລະເບີດ 4 ຄັ້ງ ໃນອາທິດນີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 16 ຄົນ
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ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
Robots Perform Super Fast Building Inspections
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສຫລ ສະຫຼຸບ ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ: ລົງທຶນ ຂະຫຍາຍພັນທະມິດ ແຂ່ງຂັນ
ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ປະຕິຍານວ່າ ຈະເອົາມາດຕະການ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍຄອບຄອງປືນ ຫຼັງຈາກການຍິງສັງຫານ 19 ຄົນ ຢູ່ລັດເທັກຊັສ
ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ອະນຸມັດ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານ ແລະມະນຸດສະທຳ 40 ພັນລ້ານໂດລາ ແກ່ຢູເຄຣນ
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