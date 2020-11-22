ບົດບັນນາທິການ: ສະຫະລັດ ປະນາມການຈັບກຸມ ຢູ່ຮົງກົງ

ບົດບັນນາທິການ ທີ່ສະທ້ອນເຖິງນະໂຍບາຍ ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ
ພວກສະໜັບສະໜຸນປະຊາທິປະໄຕທີ່ຖືກຈັບພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງສະບັບໃໝ່ ແລະກົດລະບຽບອື່ນໆຢູ່ໃນຮົງກົງ ຍັງສືບຕໍ່ ມີຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນ.ດ້ວຍການຈັບກຸມໃໝ່ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະເທື່ອນັ້ນ ພັກຄອມມູນິສຈີນແມ່ນພວມ ທັບມ້າງການປົກຄອງຕົນເອງຂອງຮົງກົງຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ແລະພວມຕັດຮອນການເຄົາລົບນັບຖືສິດທິມະນຸດ.
ເມື່ອໄວໆມານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ຈັບ ພວກນັກການເມືອງ ນິຍົມປະຊາທິປະໄຕ 8 ຄົນຢູ່ໃນຮົງກົງ ຮວມທັງສະມາຊິກ 5 ຄົນ ຂອງສະພານິຕິບັນຢັດ. ອີງຕາມຕຳຫຼວດແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຈັບໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສືບສວນກ່ຽວກັບການປະຊຸມທີ່ຍັງເປັນການໂຕ້ຖຽງໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາ ກ່ຽວກັບວ່າຜູ້ໃດຄວນເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຄະນະກຳມະການທີ່ສຳຄັນໃນສະພານິຕິບັນຢັດ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ປະກາດ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ການຈັບກຸມສະມາຊິກສະພາ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດເຫດ ທີ່ຍັງເປັນຄຳຖາມຢູ່ນັ້ນ ແມ່ນເປັນການລ່ວງລະເມີດ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນການນຳໃຊ້ ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ເພື່ອຈຸດປະສົງ ທາງດ້ານການ ເມືອງ. ການຮາວີລົບກວນຂອງລັດຖະບານຮົງກົງແລະການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສະມາຊິກສະພາທີ່ນິຍົມປະຊາທິປະໄຕ ແລະການພະຍາຍາມຫາທາງປິດປາກປິດສຽງ ພວກຄັດຄ້ານລັດຖະບານ ແມ່ນເປັນຕົວຢ່າງອັນຈະແຈ້ງ ໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຜະເດັດການພັກຄອມມູນິສຈີນ.”
ເມື່ອວັນທີ 23 ຕຸລາຜ່ານມາ ສະມາຊິກ 3 ຄົນຂອງອະດີດກຸ່ມນັກສຶກສາທີ່ສະໜັບສະໜຸນຄວາມເປັນເອກກະລາດ ຂອງຮົງກົງ ໄດ້ຖືກຈັບ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຍ້ອນມີການສົງໄສກ່ຽວກັບເນື້ອໄນຂອງເອກກະສານທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ ທີ່ຍຸແຍ່ ໃຫ້ມີການແບ່ງແຍກດິນແດນ ຜ່ານທາງ ອົງການສື່ສັງຄົມ. ບຸກຄົນທັງ 3 ແມ່ນຮວມທັງອະດີດຜູ້ນຳນັກສຶກສາ ໂທນີ ຈຸງ ພ້ອມທັງອະດີດສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ວິລລຽມ ຈັນ ແລະຢານນີ ໂຮ.
ສະຫະລັດຂໍປະນາມຢ່າງແຮງຕໍ່ການຈັບກຸມ ແລະຄຸມຂັງ ພວກນັກສຶກສາທັງ 3ແລະຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮົງກົງ ປ່ອຍພວກທີ່ຍັງຖືກຄຸມຂັງທັງໝົດໃນທັນທີ.
ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໄດ້ລ່ວງລະເມີດຕໍ່ພັນທະສາກົນຂອງຕົນພາຍໃຕ້ຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຈີນ-ອັງກິດ ສະບັບປີ 1984 ໃນຂະນະທີ່ພັກຄອມມູນິີສຈີນແລະຕົວແທນຂອງຕົນໃນຮົງກົງທັບມ້າງຄຳໝັ້ນສັນຍາໃຫ້ຮົງກົງປົກຄອງຕົນເອງແລະຕັດຮອນການເຄົາລົບນັບຖືສິດທິມະນຸດໃນຮົງກົງຮວມທັງສິດທິໃນການໂຮມຊຸມນຸມຢ່າງສັນຕິ ແລະອິດສະຫຼະພາບໃນການປາກເວົ້າ.
ສະຫະລັດ ຂໍຢືນຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ ກັບປະຊາຊົນຊາວຮົງກົງ.
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