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ຈີນ​ ສົ່ງ​ກຳ​ປັ່ນ ບັນ​ທຸກ​ເຮືອ​ບິນ ​​ແລ່ນ​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບໄຕ້​ຫວັນ ເປັນ​ຄັ້ງ ທີ 2

ທ່ານໂຈເຊັຟ ວູ (Joseph Wu), ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຂອງໄຕ້ຫວັນ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວ ຢູ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ ໄທ​ເປ ຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນ, ວັນ​ທີ 19 ມີ​ນາ, 2019

ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ ວ່າຈີນ​ໄດ້​ເອົາ​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກເຮືອ​ບິນ​ໃໝ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ປະ​ເທດນັ້ນ ແລ່ນ​ເລາະ​ຢູ່​ຊ່ອງ​ແຄບ​ໄຕ້​ຫວັນ ເປັນ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ​ແລ້ວ.

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ໄຕ້​ຫວັນ​ກຳ​ລັງ​ກະ​ກຽມ​ຈັດ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 11 ມັງ​ກອນ ​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້.

ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ເຮືອ​ບິນລຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ ທຳ​ອິດ​ໄດ້ແລ່ນ​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບແຫ່ງນັ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 17 ພະ​ຈິກ​ ເພື່ອເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈີນເອີ້ນ​ວ່າ "ການ​ຝຶກ​ຊ້ອມ​ທີ່​ມີ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ" ຢູ່​ໃນ "ໜ່ານ​ນ້ຳ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຂອງເຂດ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້."

​ທ່ານໂຈ​ເຊັ​ຟ ວູ (Joseph Wu), ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນ ໄດ້​ຕອບ​ໂຕ້ຄືນ​ຕໍ່​ການ​ແລ່ນຜ່ານຊ່ອງ​ແຄບ​ດັ່​ງ​ກ່າວ ໂດຍ​ຂຽນ​ຢູ່​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ ຊຶ່ງ​ກ່າວ​ຫາ​ຈີນ​ວ່າ ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ແຊກ​ແຊງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນ ແລະ ເວົ້າ​ວ່າ​ ພວກ​ໄປ​ປ່ອນ​ບັດເລືອກ​ຕັ້ງ​ຈະ​ບໍ່​ຮູ້​ສຶກວ່າ​ຖືກ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ດອກ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດທ່ານນັ້ນ ໄດ້​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ລົງ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ ນີ້ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ ​ວານນີ້ ທີ່ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຂອງ​ຕົນລົງ​ໃນທວີ​ດ​ເຕີວ່າ "ການ​ນາບ​ຂູ່​ທາງ​ທະ​ຫານ​ຄື​ເຊັ່ນ​ນີ້ ມີ​ແຕ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເດັດ​ດ່ຽວ​ຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນທີ່ຈະ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕົນ​ເອງ ແລະ​ຮັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ​ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດເພີ້ມ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງຂຶ້ນ​ໄປ​ເທົ່າ​ນັ້ນ."

ຈີນ​ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ອຳ​ນ​າດອະ​ທິ​ປະ​ໄຕຕໍ່​ໄຕ້​ຫວັນ​ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງນັ້ນ ນັບ​ແຕ່​ມີສົງ​ຄາມ​ກາງ​ເມືອງ​ຂອງ​ຈີນ​ໃນ​ຊຸມປີ 1940 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ແລະ​ໄດ້​ຂົ່ມ​ຂູ່​ວ່າ
ຈະ​ເອົາດິນ​ແດນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມາເປັນ​ຂອງ​ຕົນໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ກຳ​ລັງ ຖ້າ​ຫາກ​ຈຳ​ເປັນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້​ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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