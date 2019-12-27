ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງໄຕ້ຫວັນກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ວ່າຈີນໄດ້ເອົາກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນໃໝ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດນັ້ນ ແລ່ນເລາະຢູ່ຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ເປັນຄັ້ງທີສອງແລ້ວ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ໄຕ້ຫວັນກຳລັງກະກຽມຈັດການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ ຈະມາເຖິງນີ້.
ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວ ທຳອິດໄດ້ແລ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບແຫ່ງນັ້ນໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ ເພື່ອເຮັດສິ່ງທີ່ຈີນເອີ້ນວ່າ "ການຝຶກຊ້ອມທີ່ມີຂຶ້ນເປັນປະຈຳ" ຢູ່ໃນ "ໜ່ານນ້ຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເຂດທະເລຈີນໃຕ້."
ທ່ານໂຈເຊັຟ ວູ (Joseph Wu), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນຕໍ່ການແລ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບດັ່ງກ່າວ ໂດຍຂຽນຢູ່ໃນທວີດເຕີ ຊຶ່ງກ່າວຫາຈີນວ່າ ພະຍາຍາມທີ່ຈະແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງໄຕ້ຫວັນ ແລະ ເວົ້າວ່າ ພວກໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຈະບໍ່ຮູ້ສຶກວ່າຖືກຂົ່ມຂູ່ດອກ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດທ່ານນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມລົງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ນີ້ ໃນວັນພະຫັດ ວານນີ້ ທີ່ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງຕົນລົງໃນທວີດເຕີວ່າ "ການນາບຂູ່ທາງທະຫານຄືເຊັ່ນນີ້ ມີແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເດັດດ່ຽວຂອງໄຕ້ຫວັນທີ່ຈະປ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບ ຢູ່ໃນຂົງເຂດເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໄປເທົ່ານັ້ນ."
ຈີນໄດ້ອ້າງເອົາອຳນາດອະທິປະໄຕຕໍ່ໄຕ້ຫວັນທີ່ປົກຄອງຕົນເອງນັ້ນ ນັບແຕ່ມີສົງຄາມກາງເມືອງຂອງຈີນໃນຊຸມປີ 1940 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າ
ຈະເອົາດິນແດນດັ່ງກ່າວມາເປັນຂອງຕົນໂດຍການໃຊ້ກຳລັງ ຖ້າຫາກຈຳເປັນ.