ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນໄພນ້ຳຖ້ວມ ຢູ່ ຊິມບັບເວ

ໄພນ້ຳຖ້ວມໃນພາກໃຕ້ແລະພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດຊິມບັບເວ ເຮັດໃຫ້
ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 246 ຄົນແລະອີກ 2,000 ຄົນບໍ່ມີບ່ອນພັກພາອາໄສເລີ້ມແຕ່ເດືອນທັນ
ວາເປັນຕົ້ນມາ.
ລັດຖະບານຊິມບັບເວ ທີ່ພວມຂາດແຄນເງິນຢູ່ນັ້ນໄດ້ຮ້ອງຂໍການຊ່ອຍເຫຼືອຈາກປະ
ຊາຄົມນາໆຊາດ ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຖະໜົນຫົນທາງແລະຂົວຕ່າງໆ ໄດ້ຖືກຊຸໄປໂດຍໄພນ້ຳຖ້ວມຊຶ່ງ
ໄດ້ຕັດຂາດປະຊາຄົມຈຳນວນນຶ່ງ ອອກຈາກບໍລິເວນ ທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມ.
ຊິມບັບເວ ຫາກໍຟື້ນໂຕຄືນ ຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ ເປັນເວລາ 2 ປີ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍ
ຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງໃຫ້ແກ່ຜົນເກັບກ່ຽວຫວ່າງບໍ່ດົນຜ່ານມາ ເວລາເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມ.
ອົງການກອງທຶນເດັກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ປີກາຍນີ້ ຊິມບັບເວ ຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງ
ເຄີຍຮູ້ກັນວ່າເປັນອູ່ເຂົ້າອູ່ນ້ຳຂອງພາກໃຕ້ອາຟຣິການັ້ນພວມປະເຊີນໜ້າກັບອັດຕາ
ການຂາດແຄນອາຫານຂອງພວກເດັກນ້ອຍຮ້າຍແຮງສຸດໃນຮອບ 15 ປີ.
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