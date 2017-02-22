ໜ່ວຍຕໍ່ຕ້ານການລັກລອບ ຂ້າສັດປ່າ ທີ່ປະຕິບັດງານ ຢູ່ໃນອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດ
Matusadona ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກ ຂອງ Zimbabwe ລາຍງານວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີການ
ລັກຂ້າຊ້າງມາໄດ້ ເກືອບ 2 ປີແລ້ວ. ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວຫວັງວ່າ ການເຝົ້າຄອຍຢ່າງ
ລະມັດລະວັງຂອງຕົນ ຈະສາມາດນຳເອົາໄປໃຊ້ ໃນທົ່ວປະເທດ ປະກອບກັບຄວາມ
ພະຍາຍາມໃຫ້ການສຶກສາອົບຮົມ ຊຶ່ງຈະຊ່ອຍຫຼີກເວັ້ນ ຈາກການລ່າຊ້າງທີ່ວ່ານີ້ ທີ່ຈະ
ເປັນການສ່ຽງຕໍ່ການສູນເສຍຊີວິດປ່າທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີຂອງ Zimbabwe ໃຫ້ສິ້ນໄປ.
Sebastian Mhofu ມີລາຍງານຈາກເຂດ Matusadona ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ
Zambia ຊຶ່ງວັນນະສອນຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ.
ພວກສະມາຊິກຂອງ ໜ່ວຍ Bumi Hills ຕ້ານການລັກລອບຂ້າສັດປ່າ ຈະເລີ່ມຕົ້ນ
ມື້ວັນເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າດ້ວຍການຝຶກແອບ ກ່ອນຈະເຂົ້າໄປໃນປ່າ ເພື່ອ
ຊອກຫາພວກລັກລອບລ່າສັດ. ພວກລັກລອບລ່າສັດ ຈະພາກັນຊອກຫາຕັ້ງແຕ່ຊ້າງ
ໄປຫາ ໂຕແຮດ ໄປຫາສັດຈຳພວກໂຕນ້ອຍໆ ເພື່ອເອົາຊີ້ນມາກິນເປັນອາຫານ. ແຕ່
ທ່ານ Nick Milne ຜູ້ຄົ້ນພົບ ທັງເປັນຫົວໜ້າ ມູນນິທິ Bumi Hills ກ່າວວ່າ ກຸ່ມຕ້ານການລັກລອບຂ້າສັດປ່າຂອງທ່ານ ແມ່ນໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາ ໄດ້ກຳຈັດການລັກລອບຂ້າຊ້າງມາຢ່າງສິ້ນເຊີງ ເປັນເວລາ
ເກືອບ 2 ປີແລ້ວ. ເດືອນ ມີນາ 2015 ໄດ້ມີການບັນທຶກຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ກ່ຽວກັບເຫດການ
ດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ວ່າ ຂົງເຂດຂອງພວກເຮົາ ເປັນເຂດນ້ອຍໆ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດມາ
ກໍຄື ພັກດັນບັນຫາອອກໄປ. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ຢູ່ເຂດໄກ້ຄຽງ ການລັກຂ້າຊ້າງແມ່ນມີ
ເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະສະນັ້ນ ໃນຂັ້ນຕອນປະຕິບັດງານນີ້ ແມ່ນພວກເຮົາເຮັດວຽກກັບທຸກຄົນ ເພື່ອພະຍາຍາມປະສານງານຮ່ວມກັນ. ໄດ້ມີການເຮັດວຽກມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ມັນ
ກໍເປັນກະຈັດກະຈາຍຢູ່ ເພາະສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ.”
ກອງທຶນທີ່ມີຊື່ວ່າ Great Elephant Cencus ທີ່ໃຫ້ທຶນໂດຍ ທ່ານ Paul Allen
ຜູ້ມີໃຈກຸສົນ ເມື່ອປະມານ 20 ປີ ກ່ອນໄດ້ລົງຄວາມເຫັນວ່າ ຈຳນວນປະຊາກອນຊ້າງ
ໄດ້ຫຼຸດລົງ 75 ເປີເຊັນ ໃນຂົງເຂດນີ້ ຊຶ່ງນັ້ນເປັນການກະຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານ Milne ສົນໃຈ
ໃຫ້ຫັນໜ້າເຂົ້າມາຫາຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນຸລັກ. ທ່ານກ່າວວ່າ ການເອົາ
ບາດກ້າວໃນໂຄງການຕໍ່ຕ້ານການລັກຂ້າຊ້າງ ຈະໄດ້ຜົນກໍຕໍ່ເມື່ອ ປະຊາຄົມທ້ອງຖິ່ນ
ເຂົ້າມາພົວພັນນຳ.
ນາຍຄູໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ Kauzhumba ທີ່ Kariba ໄດ້ໂອ້ລົມກັບພວກນັກຮຽນ
ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງສັດປ່າ. ທ່ານນາງ Oppah Muchinguri ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ສະພາບແວດລ້ອມ ກ່າວວ່າ ເຂດ Sebungwe ມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມຕໍ່ການລັກຂ້າຊ້າງ
ເພາະວ່າປະຊາຄົມທຸກຍາກເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຮັບເງິນຈາກພວກລັກຂ້າຊ້າງຊາວ Zimbia.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງ ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດຫຼັກສູດ
ສິດສອນຂຶ້ນມາ ສຳລັບໂຮງຮຽນ Zimbabwe ໃຫ້ພວກນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຄຸນຄ່າ
ຂອງພວກສັດປ່າ ທັງສົ່ງເສີມຄວາມພະຍາຍາມຂອງການຕໍ່ຕ້ານການລັກຂ້າຊ້າງ.
ທ່ານນາງອະທິບາຍວ່າ ອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດ Matusadona ເປັນບ່ອນທີ່ມີຄວາມ
ຫຼໍ່ແຫຼມທີ່ສຸດ ຕໍ່ການລັກລອບຂ້າຊ້າງໃນອາຟຣິກາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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