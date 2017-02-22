ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ໂລກ

ໜ່ວຍ​ຕໍ່ຕ້ານ​ ການລັກລອບ ຂ້າສັດປ່າ ໃນ Zimbabwe ປະສົບຜົນສຳເລັດ ເປັນຢ່າງດີ ​

ສະມາຊິກຂອງ ໜ່ວຍຕໍ່ຕ້ານການຂ້າຊ້າງ ຂອງມູນນິທິ Bumi Anti ພາກັນລາດຕະເວນ ຊອກຫາພວກລັກລອບ ລ່າສັດປ່າໃນເຂດ Sebungwe ເມືອງ Kariba ປະເທດ Zimbabwe, ກຸມພາ 2017.

ສະມາຊິກຂອງ ໜ່ວຍຕໍ່ຕ້ານການຂ້າຊ້າງ ຂອງມູນນິທິ Bumi Anti ພາກັນລາດຕະເວນ ຊອກຫາພວກລັກລອບ ລ່າສັດປ່າໃນເຂດ Sebungwe ເມືອງ Kariba ປະເທດ Zimbabwe, ກຸມພາ 2017.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໜ່ວຍ​ຕໍ່ຕ້ານ​ການລັກລອບ ຂ້າສັດປ່າ ທີ່​ປະຕິບັດ​ງານ ​ຢູ່ໃນອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດ
Matusadona ຢູ່ທາງພາກ​ຕາ​ເວັນຕົກ​ ຂອງ Zimbabwe ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ບໍ່​ໄດ້ມີ​ການ​
ລັກຂ້າ​ຊ້າງມາ​ໄດ້ ​ເກືອບ 2 ປີ​ແລ້ວ. ໜ່ວຍ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ​ຫວັງວ່າ ການ​ເຝົ້າ​ຄອຍ​ຢ່າງ
ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງຂອງຕົນ ຈະສາມາດ​ນຳເອົາ​ໄປ​ໃຊ້ ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ປະກອບກັບຄວາມ
ພະຍາຍາມໃຫ້ການ​ສຶກສາອົບຮົມ ຊຶ່ງຈະ​ຊ່ອຍ​ຫຼີກເວັ້ນ ຈາກການ​ລ່າ​ຊ້າງ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ທີ່ຈະ
ເປັນ​ການ​ສ່ຽງຕໍ່ການສູນເສຍຊີວິດປ່າທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີຂອງ​ Zimbabwe ໃຫ້ສິ້ນໄປ.
Sebastian Mhofu ມີ​ລາຍ​ງານຈາກ​ເຂດ Matusadona ທີ່​ມີ​ຊາຍ​ແດນຕິດ​ກັບ
Zambia ຊຶ່ງວັນນະສອນຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ.

ຟັງລາຍງານການຕໍ່ຕ້ານການຂ້າຊ້າງ ໃນ Zimbabwe
please wait
0:03:33
0:00:00 /0:03:33
ລິງໂດຍກົງ

ພວກ​ສະມາ​ຊິກຂອງ ໜ່ວຍ Bumi Hills ​ຕ້ານ​ການລັກລອບຂ້າສັດປ່າ ຈະເລີ່​ມຕົ້ນ
​ມື້ວັນ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າດ້ວຍການຝຶກແອບ ກ່ອນຈະ​ເຂົ້າ​ໄປໃນປ່າ ​ເພື່ອ
​ຊອກ​ຫາ​ພວກລັກລອບ​ລ່າ​ສັດ. ພວກລັກລອບ​ລ່າ​ສັດ ຈະພາກັນຊອກຫາຕັ້ງແຕ່ຊ້າງ
ໄປຫາ ​ໂຕແຮດ ໄປຫາສັດຈຳພວກໂຕນ້ອຍໆ ເພື່ອເອົາຊີ້ນມາກິນເປັນອາຫານ. ແຕ່
​ ທ່ານ Nick Milne ​ຜູ້​ຄົ້ນພົບ ທັງເປັນຫົວໜ້າ ມູນ​ນິທິ Bumi Hills ກ່າວ​ວ່າ ກຸ່ມຕ້ານ​ການລັກລອບຂ້າສັດປ່າຂອງ​ທ່ານ​ ​ແມ່ນໄດ້​ປະສົບ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ.

ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກ​ເຮົາ ​ໄດ້​ກຳຈັດ​ການ​ລັກລອບຂ້າຊ້າງມາ​ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ ​ເປັນ​ເວລາ
​ເກືອບ 2 ປີແລ້ວ. ​ເດືອນ ມີນາ 2015 ​ໄດ້ມີ​ການ​ບັນທຶກ​ຄັ້ງ​ຫຼ້າ​ສຸດ ​ກ່ຽວກັບເຫດການ
ດັ່ງກ່າວ. ​ແຕ່​ວ່າ ຂົງ​ເຂດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ເປັນເຂດນ້ອຍໆ. ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຮັດມາ​
ກໍຄື​ ​ພັກ​ດັນບັນຫາອອກ​ໄປ. ພວກ​ເຮົາຮູ້​ວ່າ ຢູ່ເຂດໄກ້ຄຽງ ການລັກຂ້າ​ຊ້າງແມ່ນມີ
​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ​ເພາະສະ​ນັ້ນ ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນປະຕິບັດ​ງານ​ນີ້ ​ແມ່ນພວກເຮົາເຮັດວຽກ​ກັບ​ທຸກ​ຄົນ ເພື່ອພະຍາຍາມ​ປະສານ​ງານ​ຮ່ວມ​ກັນ. ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ມາຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ ​ແຕ່​ມັນ
ກໍເປັນ​ກະຈັດກະຈາຍຢູ່ ​ເພາະສະ​ນັ້ນ ມັນຈຶ່ງ​ບໍ່​ມີປະສິດທິ​ຜົນ.”

ສະມາຊິກ ມູນນິທິ Bumi ທີ່ຕໍ່ຕ້ານການຂ້າງຊ້າງ ຊອກຫາພວກຂ້າຊ້າງ ໃນເຂດ Sebungwe, Kariba, Zimbabwe, 5 ກຸມພາ, 2017.

ສະມາຊິກ ມູນນິທິ Bumi ທີ່ຕໍ່ຕ້ານການຂ້າງຊ້າງ ຊອກຫາພວກຂ້າຊ້າງ ໃນເຂດ Sebungwe, Kariba, Zimbabwe, 5 ກຸມພາ, 2017.

ກອງ​ທຶນທີ່ມີຊື່ວ່າ Great Elephant Cencus ທີ່ໃຫ້ທຶນໂດຍ ທ່ານ Paul Allen ​
ຜູ້ມີໃຈກຸສົນ ເມື່ອປະມານ 20 ປີ ກ່ອນໄດ້ລົງຄວາມເຫັນ​ວ່າ ຈຳນວນ​ປະຊາກອນ​ຊ້າງ
​ໄດ້​ຫຼຸດ​ລົງ ​75​ ​ເປີ​ເຊັນ ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ນີ້ ຊຶ່ງນັ້ນເປັນ​ການ​ກະ​ຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານ Milne ສົນໃຈ
ໃຫ້ຫັນໜ້າ​ເຂົ້າ​ມາຫາຄວາມພະຍາຍາມ​ໃນ​ການ​ອະນຸລັກ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເອົາ​
ບາດກ້າວໃນ​ໂຄງການ​ຕໍ່ຕ້ານການລັກຂ້າຊ້າງ ຈະໄດ້ຜົນກໍຕໍ່ເມື່ອ ​ປະຊາ​ຄົມ​ທ້ອງຖິ່ນ​
ເຂົ້າ​ມາ​ພົວພັນນຳ.

ນາຍ​ຄູໂຮງຮຽນ​ປະຖົມ​ສຶກສາ Kauzhumba ທີ່ Kariba ​ໄດ້​ໂອ້​ລົມກັບ​ພວກ​ນັກຮຽນ
ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ສັດປ່າ​. ທ່ານນາງ Oppah Muchinguri ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​
ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ ກ່າວ​ວ່າ ​ເຂດ Sebungwe ​ມີຄວາມ​ຫຼໍ່​ແຫຼມ​ຕໍ່​ການ​ລັກຂ້າຊ້າງ ​
ເພາະວ່າປະຊາ​ຄົມ​ທຸກ​ຍາກເຫຼົ່ານີ້ ​ໄດ້​ຮັບເງິນຈາກພວກ​ລັກຂ້າຊ້າງ​ຊາວ Zimbia.

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ ​ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ​ ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ​ຈຶ່ງໄດ້​ເຮັດຫຼັກສູດ
ສິດສອນຂຶ້ນມາ ​ສຳລັບ​ໂຮງຮຽນ Zimbabwe ໃຫ້​ພວກ​ນັກຮຽນ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ເຖິງ​ຄຸນຄ່າ​
ຂອງ​ພວກ​ສັດ​ປ່າ ທັງ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຂອງການ​ຕໍ່ຕ້ານ​ການ​ລັກຂ້າ​ຊ້າງ. ​
ທ່ານ​ນາງ​ອະທິບາຍ​ວ່າ ​ອຸດທະຍານແຫ່ງ​ຊາດ Matusadona ​ເປັນບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ
ຫຼໍ່ແຫຼມທີ່​ສຸດ ​ຕໍ່ການລັກລອບຂ້າ​ຊ້າງ​ໃນ​ອາ​ຟຣິກາ.

ອ່ານຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG