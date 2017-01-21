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ໂລກ

ຊາວໂລກ ມີປະຕິກິລິຍາ ປະປົນກັນ ກ່ຽວກັບ ປະທານາທິບໍດີ ຄົນໃໝ່ ຂອງ ສຫລ

ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ນັ່ງຍີ້ມຫົວ ກັບສະຕີໝາຍ ເລກນຶ່ງ ທ່ານນາງ Melania Trump ແລະລູຊາຍ ທ້າວ Barron Trump ໃນຂະນະທີ່ນັ່ງເບິ່ງ ສວນສະໜາມ.

ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ນັ່ງຍີ້ມຫົວ ກັບສະຕີໝາຍ ເລກນຶ່ງ ທ່ານນາງ Melania Trump ແລະລູຊາຍ ທ້າວ Barron Trump ໃນຂະນະທີ່ນັ່ງເບິ່ງ ສວນສະໜາມ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ພັນ​ຄົນທີ່​ໄປ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນຢູ່​ສະໜາມ​ຫຼວງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ໄດ້ເບິ່ງທ່ານ Donald Trump ​ສາບານ​ໂຕ​ເຂົ້າຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ເປັນປະທາ ນາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ​ ຄົນທີ 45 ​ແລະພວກ​ຜູ້​ຊົມເປັນ​ຈຳນວນ​ຫລວງຫລາຍ​ໃນທົ່ວປະ​ເທດ ​ແລະ​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ໄດ້ຮູ້​ເຫັນເປັນ​ພິຍານໃນພິທີດັ່ງ ກ່າວ​ຜ່ານ​ລາຍການ​ອອກ​ອາກາດ​ທາງໂທລະພາບສົດ. ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ ວີ​ໂອເອ ​ໄດ້​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ປະຊາຊົນ​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າກຳລັ​ງ​ເບິ່ງ​ການ​ໂອນ​ອຳນາດ​ຂອງ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ແບບປະປົນ​ກັນທັງ​ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ ​ແລະ​ຄວາມ​ຫວາດ​ຫວັ່ນ.

ຮ້ານສິນຄ້າຂາຍເຄື່ອງທະຫານຣັດເຊຍ ຕັ້ງຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບ ສະຖານທູດສະຫະລັດ.

ຮ້ານສິນຄ້າຂາຍເຄື່ອງທະຫານຣັດເຊຍ ຕັ້ງຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບ ສະຖານທູດສະຫະລັດ.

ຢູ່​ທີ່​ນະຄອນຫຼວງມົສກູ ປະ​ເທດຣັດ​ເຊຍ ຮ້ານ​ຂາຍ​ເຄື່ອງນຸ່ງ “ທະຫານຣັດ​ເຊຍ” ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ເປີດ​ໄຟ​ທີ່​ເປັນ​ຮູບ​ພາບ​ຂອງ​ທ່ານ Trump ຢູ່​ກະດານ​ໄຟຟ້າ ​ແລະ​ສະ​ເໜີ​ການ​ຫຼຸດ​ລາຄາ​ແກ່ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ. ຢູ່​ຕາມ​ຖະ​ໜົນຫົນທາງປະ​ຕິກິລິຍາແມ່ນ ປະ​ປົນ​ກັນ.

ນາງ Lidiya Voronova ​ທີ່​ອອກ​ກິນເບ້​ຍບໍານານ​ແລ້ວ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຫວັງ​ວ່າ ຄວາມ​ສຳພັນ​ລະ​ຫວ່າງຣັດ​ເຊຍຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ແລະ​ອາ​ເມຣິກາຈະ​ດີ​ຂຶ້ນ ທີ່​ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ພົບ​ເຫັນ​ພາສາ​ດຽວ​ກັນ ​ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ຊີ​ເຣຍ ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ພົບ​ເຫັນ​ພາສາ​ດຽວ​ກັນ​ ​ເພື່ອ​ກຳຈັດ​ໃນ​ສິ່ງທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່່​ທີ່​ນັ້ນ.”

ບັນນາທິການ​ໜັງສືພິມໜຸ່ມ​ນ້ອຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ບອກ​ຊື່​ຂອງ​ລາວ​ພຽງ​ແຕ່ “Sergey” ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ Trump “​ເປັນ​ປະທານາທິບໍດີ​ທີ່​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ມີ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງພໍ​ສົມ ຄວນ​ໃນ​ປະຫວັດ ສາດ​ສະຫະລັດ ​ແຕ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຫວັງ​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ ຈາກ​ຊາວ ​ອາ​ເມຣິກັນ.”

ບ່ອນຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຕາມຖະນົນ ທີ່ເຫັນຮູບທ່ານທຣໍາ ເປັນໂຕຕະຫລົກ ໃນນະຄອນເມັກຊິໂກ.

ບ່ອນຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຕາມຖະນົນ ທີ່ເຫັນຮູບທ່ານທຣໍາ ເປັນໂຕຕະຫລົກ ໃນນະຄອນເມັກຊິໂກ.

ຄຳ​ປາ​ໄສຂອງ​ທ່ານ Trump ຢູ່​ໃນ​ພິທີ​ສາບານ​ໂຕ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ​ໄດ້ໃຫ້​ສັນຍານ​ໃໝ່ ກ່ຽວ​ກັບ​ນະ​ໂຍບາຍ “ອາ​ເມຣິກາ​ກ່ອນໝູ່​ໝົດ” ສຳລັບ​ປະ​ເທດ. ນະ​ໂຍບາຍ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ​ເຮັດ​ຊາວ​ເມັກ​ຊິ​ໂກຈຳນວນ​ນຶ່ງເສຍ​ຂວັນ ຊຶ່ງວາລະສານ​ລາຍ​ສັບປະດາ​ທີ່​ໜ້າ​ນັບຖື Proceso ​ເຕືອນ​ວ່າ “ສົງຄາມ​ກຳລັງ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ.”

ຮູບທີ່ເຫັນຈາກໂທລະພາບ ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump (ຂວາ) ແລະຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ ທ່ານ Kim Jong Un (ຊ້າຍ) ທີ່ສະຖານີລົດໄຟນະຄອນໂຊລ ເກົາຫລີໃຕ,

ຮູບທີ່ເຫັນຈາກໂທລະພາບ ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump (ຂວາ) ແລະຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ ທ່ານ Kim Jong Un (ຊ້າຍ) ທີ່ສະຖານີລົດໄຟນະຄອນໂຊລ ເກົາຫລີໃຕ,

ທ່ານ Jose Luis Lopez Aguirre ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ​ດ້ານ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ຢູ່​ທີ່ມະຫາວິ ທະຍາ​ໄລ Pan American ​ໃນ​ນະຄອນ​ເມັກ​ຊິ​ໂກຊີຕີ້ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ Trump ​ໃຊ້ Twitter ​ແລະ​ສື່​ສັງຄົມ​ອື່ນໆ​ເພື່ອ​ປະກາດ​ວິ​ໄສ​ທັດຂອງ​ທ່ານ ​ແມ່ນ​ໄດ້ສ້າງ ຄວາມ​ແຕກແຍກ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ໃນ​ອາ​ເມຣິກາ.

ຢູ່​ທີ່​ອາ​ຟຣິກາ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ວີ​ໂອ​ເອ ​ໄດ້​ໂອ້​ລົມ​ກັບປະຊາຊົນ​ທັງ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໄນ​ຈີ ເຣຍ ​ແລະ​ໄນ​ເຈີ ທີ່ເຂົາ​ເຈົ້າສ່ວນໃຫຍ່ປາກົດ​ວ່າ ​ໄດ້​ຮັບ​ກຳລັງ​ໃຈ ຈາກ​ລັດຖະ ບານຊຸດ​ໃໝ່.

ທ່ານ Muhammad Uba Musa ​ໃນ​ເມືອງ Maiduguri ປະ​ເທດ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ກ່າວ​ວ່າ “ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ມີ​ຫລາຍ​ຢ່າງ​ທີ່​ຈະ​ຂຽນ​ກ່ຽວ​ກັບລັດຖະບານປະທານາ ທິບໍດີ Barack Obama. ພວກ​ເຮົາ​ສວດ​ມົນໄຫ້​ວວອນ​ໃຫ້​ແກ່​ທ່ານ ​ແລະໃຫ້​ ​ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ​ປະສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ ໃນ​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ.”

ທ່ານ Alhaji Bello Musa ທີ່ເມືອງ Birnin ​Konni ໃນ​ປະ​ເທດ​ໄນ​ເຈີ ກໍ​ມີ ​ຄວາມ​ຫວັງ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ “​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ​ປະທານາທິບໍດີ Trump ​ໄດ້​ມີການ​ໂຄ ສະ​ໜາ​ຫາ​ສຽງ​ຢ່າງ​ດຸ​ເດືອດໃນ​ປີ​ແລ້ວ​ນີ້ ຄວາມ​ໄຫວ້​ວອນຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ແກ່​ທ່ານ​ກໍ​ຄື​ວ່າ ທ່ານ​ຄວນ​ທີ່ ຈະ​ທ້ອນໂຮມ​ໂລກ. ນອກ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ຫວັງ​ວ່່າ ທ່ານ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ບັນດາປະ​ເທດໂລກ​ທີ່ສາມ ກ້າວ​ໄປ​ເຖິງຄວາມ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​.”

ຢູ່​ທີ່ນະຄອນຫລວງ​ກາ​ບູລ ຂອງອັຟກາ​ນິສຖານ ທ່ານ Abdul Hadi Arez ​ທະນາຍ ຄວາມ​ເບ້ຍ​ບຳນານ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ທ່ານ Trump ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ບັນຫາ​ທ້າ​ທາຍທີ່​ໜັກ​ໜ່ວງ ​ໃນນະ​ໂຍບາຍຕ່າງປະ​ເທດຈຳນວນ​ນຶ່ງ. “​ໃນ​ໄລ ຍະ 30 ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້ ອັຟກາ​ນິສຖານ​ໄດ້​ຖືກ​ທຳລາຍ​ໂດຍສົງຄາມ​ຕົວ​ແທນໃນ ຂົງ​ເຂດ” ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ​ແລະ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວທ່າ​ອຽງ​ນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປະກາດ ​ຢ່າງ​ເຕັມທີ່​ຫວ່າງ​ມໍ່​ໆ​ມາ​ນີ້ “​ເພາະວ່າ​ເຮົາ​ເຫັນຣັດ​ເຊຍ ຈີນ ​ແລະ​ອີຣ່ານ ແຊກແຊງເຂົ້າ​ໃນ ​ອັຟກາ​ນິສະຖານ ເພື່ອຕ້ານສະຫະ ລັດ.”

ສ່ວນ​ຢູ່​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ທ້າວ Choi Seowoo ອາຍຸ 22 ປີ ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ບໍລິສັດ​ການ​ເງິນ​ໃນ​ນະຄອນ​ໂຊ​ລ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຍິນ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ທ່ານ Trump ນະ​ໂຍບາຍອາ​ເມຣິກາ​ມາກ່ອນ ນັບ​ແຕ່ການ​ໂຄສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານແລະ​ທ່າ​ທີນິ​ໄສ​ດັ່ງກ່າວເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ ເຮົາ​ມີ​ຄວາ​ມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າອະນາ​ຄົດຈະເປັນ​ຢ່າງ​ໃດ.”

​ສ່ວນຊາວ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ​ຄົນ​ນຶ່ງ ອາຍຸ 50 ປີ ​ທີ່ໄດ້ໂຕນ​ໜີ​ແລະ​ມາຢູ່​ທີ່ນະຄອນ Chicago ປັດ​ຈຸ​ບັນນີ້ ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ບໍ່​ໃຫ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຊື່ເນື່ອງ​ຈາກ​ເຫດຜົນ​ດ້ານຄວາມ​ປອດ​ໄພ. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ທ່ານ​ຫວັງວ່າ “ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ເສດຖະກິດ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງທ່ານ Trump ​ເພື່ອ​ວ່າ​ປະຊາຊົນ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້​ຈະສາມາດ​ມີ​ຊີວິດ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ.”

ພ້​ອມກັບ​ການ​ເສີມ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃນ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພແຫ່ງ​ຊາດຂອງ​ສະຫະລັດ​ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນຊາ​ວອາ​ເມຣິກັນ​ແລ້ວ ຜູ້​ໂຕນ​ໜີ​ຄົນ​ນີ້ໄດ້​ກ່າວ​ເພີ້​ມວ່າ “ທ່ານ​ຄວນຈະ​ເພີ້​ມການ​ກົດ​ດັນຕໍ່ພຽງຢາງ ​ໂດຍ​ລົງ​ໂທດ​ໜັກ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ເກົາຫລີ​ເໜືອ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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