ຊາວໂລກ ມີປະຕິກິລິຍາ ປະປົນກັນ ກ່ຽວກັບ ປະທານາທິບໍດີ ຄົນໃໝ່ ຂອງ ສຫລ

ຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນທີ່ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ສະໜາມຫຼວງແຫ່ງຊາດ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໃນວັນສຸກວານນີ້ໄດ້ເບິ່ງທ່ານ Donald Trump ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນປະທາ ນາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີ 45 ແລະພວກຜູ້ຊົມເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍໃນທົ່ວປະເທດ ແລະຢູ່ໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຮູ້ເຫັນເປັນພິຍານໃນພິທີດັ່ງ ກ່າວຜ່ານລາຍການອອກອາກາດທາງໂທລະພາບສົດ. ບັນດານັກຂ່າວ ວີໂອເອ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບປະຊາຊົນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າກຳລັງເບິ່ງການໂອນອຳນາດຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກແບບປະປົນກັນທັງຄວາມປະທັບໃຈ ແລະຄວາມຫວາດຫວັ່ນ.
ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູ ປະເທດຣັດເຊຍ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງນຸ່ງ “ທະຫານຣັດເຊຍ” ແຫ່ງນຶ່ງ ເປີດໄຟທີ່ເປັນຮູບພາບຂອງທ່ານ Trump ຢູ່ກະດານໄຟຟ້າ ແລະສະເໜີການຫຼຸດລາຄາແກ່ຊາວອາເມຣິກັນ. ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງປະຕິກິລິຍາແມ່ນ ປະປົນກັນ.
ນາງ Lidiya Voronova ທີ່ອອກກິນເບ້ຍບໍານານແລ້ວ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຣັດເຊຍຂອງພວກເຮົາ ແລະອາເມຣິກາຈະດີຂຶ້ນ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະພົບເຫັນພາສາດຽວກັນ ທີ່ພົວພັນກັບຊີເຣຍ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະພົບເຫັນພາສາດຽວກັນ ເພື່ອກຳຈັດໃນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່່ທີ່ນັ້ນ.”
ບັນນາທິການໜັງສືພິມໜຸ່ມນ້ອຍຄົນນຶ່ງທີ່ບອກຊື່ຂອງລາວພຽງແຕ່ “Sergey” ກ່າວວ່າ ທ່ານ Trump “ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ຂ້ອນຂ້າງມີການໂຕ້ຖຽງພໍສົມ ຄວນໃນປະຫວັດ ສາດສະຫະລັດ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ຈາກຊາວ ອາເມຣິກັນ.”
ຄຳປາໄສຂອງທ່ານ Trump ຢູ່ໃນພິທີສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານໃໝ່ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ “ອາເມຣິກາກ່ອນໝູ່ໝົດ” ສຳລັບປະເທດ. ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ເຮັດຊາວເມັກຊິໂກຈຳນວນນຶ່ງເສຍຂວັນ ຊຶ່ງວາລະສານລາຍສັບປະດາທີ່ໜ້ານັບຖື Proceso ເຕືອນວ່າ “ສົງຄາມກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ.”
ທ່ານ Jose Luis Lopez Aguirre ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສື່ມວນຊົນຢູ່ທີ່ມະຫາວິ ທະຍາໄລ Pan American ໃນນະຄອນເມັກຊິໂກຊີຕີ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ Trump ໃຊ້ Twitter ແລະສື່ສັງຄົມອື່ນໆເພື່ອປະກາດວິໄສທັດຂອງທ່ານ ແມ່ນໄດ້ສ້າງ ຄວາມແຕກແຍກຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອາເມຣິກາ.
ຢູ່ທີ່ອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ວີໂອເອ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບປະຊາຊົນທັງໃນປະເທດໄນຈີ ເຣຍ ແລະໄນເຈີ ທີ່ເຂົາເຈົ້າສ່ວນໃຫຍ່ປາກົດວ່າ ໄດ້ຮັບກຳລັງໃຈ ຈາກລັດຖະ ບານຊຸດໃໝ່.
ທ່ານ Muhammad Uba Musa ໃນເມືອງ Maiduguri ປະເທດໄນຈີເຣຍ ກ່າວວ່າ “ຊາວອາເມຣິກັນມີຫລາຍຢ່າງທີ່ຈະຂຽນກ່ຽວກັບລັດຖະບານປະທານາ ທິບໍດີ Barack Obama. ພວກເຮົາສວດມົນໄຫ້ວວອນໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະໃຫ້ ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນລັດຖະບານຂອງທ່ານ.”
ທ່ານ Alhaji Bello Musa ທີ່ເມືອງ Birnin Konni ໃນປະເທດໄນເຈີ ກໍມີ ຄວາມຫວັງເຊັ່ນດຽວກັນ “ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະທານາທິບໍດີ Trump ໄດ້ມີການໂຄ ສະໜາຫາສຽງຢ່າງດຸເດືອດໃນປີແລ້ວນີ້ ຄວາມໄຫວ້ວອນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ແກ່ທ່ານກໍຄືວ່າ ທ່ານຄວນທີ່ ຈະທ້ອນໂຮມໂລກ. ນອກນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງຫວັງວ່່າ ທ່ານຈະຊ່ວຍບັນດາປະເທດໂລກທີ່ສາມ ກ້າວໄປເຖິງຄວາມບົ່ມຊ້ອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງກາບູລ ຂອງອັຟການິສຖານ ທ່ານ Abdul Hadi Arez ທະນາຍ ຄວາມເບ້ຍບຳນານກ່າວວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າທ່ານ Trump ຈະປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາທ້າທາຍທີ່ໜັກໜ່ວງ ໃນນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຈຳນວນນຶ່ງ. “ໃນໄລ ຍະ 30 ປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ອັຟການິສຖານໄດ້ຖືກທຳລາຍໂດຍສົງຄາມຕົວແທນໃນ ຂົງເຂດ” ທ່ານກ່າວວ່າ ແລະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວທ່າອຽງນີ້ແມ່ນໄດ້ມີການປະກາດ ຢ່າງເຕັມທີ່ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ “ເພາະວ່າເຮົາເຫັນຣັດເຊຍ ຈີນ ແລະອີຣ່ານ ແຊກແຊງເຂົ້າໃນ ອັຟການິສະຖານ ເພື່ອຕ້ານສະຫະ ລັດ.”
ສ່ວນຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ້າວ Choi Seowoo ອາຍຸ 22 ປີ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດການເງິນໃນນະຄອນໂຊລ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຍິນ ກ່ຽວກັບທ່ານ Trump ນະໂຍບາຍອາເມຣິກາມາກ່ອນ ນັບແຕ່ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານແລະທ່າທີນິໄສດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ພວກ ເຮົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບວ່າອະນາຄົດຈະເປັນຢ່າງໃດ.”
ສ່ວນຊາວເກົາຫລີເໜືອຄົນນຶ່ງ ອາຍຸ 50 ປີ ທີ່ໄດ້ໂຕນໜີແລະມາຢູ່ທີ່ນະຄອນ Chicago ປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ຮ້ອງຂໍບໍ່ໃຫ້ເປີດເຜີຍຊື່ເນື່ອງຈາກເຫດຜົນດ້ານຄວາມປອດໄພ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າ “ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດໃນປະເທດຂອງທ່ານ Trump ເພື່ອວ່າປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ນີ້ຈະສາມາດມີຊີວິດໃຫ້ດີຂຶ້ນ.”
ພ້ອມກັບການເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອປ້ອງກັນຊາວອາເມຣິກັນແລ້ວ ຜູ້ໂຕນໜີຄົນນີ້ໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າ “ທ່ານຄວນຈະເພີ້ມການກົດດັນຕໍ່ພຽງຢາງ ໂດຍລົງໂທດໜັກຂຶ້ນຕໍ່ເກົາຫລີເໜືອ.”
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