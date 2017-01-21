ແມ່ຍິງ ຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນ ຄາດວ່າ ຈະມາ ເດີນຂະບວນ ທີ່ ວໍຊິງຕັນ

ນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ສາບານໂຕ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ດຶງດູດເອົາຜູ້ຄົນຫຼາຍຮ້ອບພັນຄົນມາຍັງວໍຊິງຕັນ ການເຕົ້າໂຮມກັນຂະໜາດໃຫຍ່ ກໍຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນອີກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງສະຫະລັດ ເພື່ອປະທ້ວງນະໂຍບາຍຂອງປະ ທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່.
ບັນດາຜູ້ຈັດ ການເດີນຂະບວນຂອງແມ່ຍິງ ທີ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າຫລາຍຮ້ອຍພັນຄົນ ຈະມາຮ່ວມ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ເພື່ອໂຮມຊຸມນຸມ ປະທ້ວງຢູ່ລັດ ຖະສະພາແລະສະໜາມຫລວງແຫ່ງຊາດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນກ່າວວ່າ ລົດເມ 1,800 ຄັນໄດ້ລົງທະບຽນທີ່ຈະມາຈອດຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ຊຶ່ງອາດໝາຍຄວາມວ່າເກືອບ 100,00 ຄົນ ເຂົ້າມາໂດຍທາງລົດເມເທົ່ານັ້ນ.
ການປະທ້ວງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ໄດ້ວາງແຜນຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ ຮວມທັງນະຄອນ London ແລະ Sydney.
ບັນດາຜູ້ຈັດການເດີນຂະບວນແມ່ຍິງ ທີ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງ ການສົ່ງຂ່າວ ໄປຫາທ່ານ Trump ໃນມື້ທຳອິດຂອງການເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການວ່າ ສິດທິຂອງພວກແມ່ຍິງແມ່ນສິດທິມະນຸດ. ພວກປະທ້ວງຢູ່ທີ່ນັ້ນກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມີຄວາມສະເໝີພາບດ້ານຜີວພັນ ແລະດ້ານເພດ ປະກັນໄພສຸຂະພາບລາຄາຖືກ ແລະ ບັນຫາສິດທິເຮັດແທ້ງລູກ ທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ ພວມໄດ້ຮັບການຂົ່ມຂູ່ຈາກປະທານາທິບໍດີ Trump.
ຍານາງ Sarah ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາຈາກລັດ Indiana ເພື່ອຮ່ວມເດີນຂະບວນ ຢູ່ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ສຳຄັນກໍຄືການຮັກສາສຸຂະ ພາບແມ່ຍິງ.
ຍານາງ Young ກ່າວວ່າ “ການເຂົ້າເຖິງການຄຸມກຳເນີດ ແລະການເຂົ້າເຖິງການຮັກສາ ສຸຂະພາບ ໄດ້ດຳເນີນການຫລາຍຂຶ້ນແກ່ສິດອຳນາດແມ່ຍິງໃນສັດ ຕະວັດທີ 20 ແລະກ້າວເຂົ້າສູ່ສັດຕະວັດທີ 21 ຫຼາຍກວ່າສິ່ງໃດໆ. ຖ້າຫາກ ພວກເຮົາຕ້ອງການຮັກສາສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບມານັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງຮັກສາການເຂົ້າເຖິງ ການຮັກສາສຸຂະພາບ.”
ບັນຫາອື່ນໆທີ່ດຶງດູດເອົາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນມີຮວມທັງ ຍຸຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ພວກແມ່ຍິງ ຄວາມເປັນທໍາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະການປ້ອງກັນສິດທິພວກຄົນງານ ຄົນພິການ ຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະປະຊາຄົມກະເທີຍແລະພວກປ່ຽນເພດ ຫຼື LGBTQ.
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