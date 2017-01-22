ຝຸງຄົນ ມາໂຮມກັນ ໃນວໍໍຊິງຕັນ ຢ່າງໜາແໜ້ນ ເພື່ອເດີນຂະບວນ Women's March

ໃນມື້ທຳອິດເຕັມມື້ ຂອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ພວກປະທ້ວງຫຼາຍ ແສນຄົນ ໄດ້ພາກັນຫລັ່ງໄຫລມາຍັງ ວໍຊິງຕັນ ເພື່ອເດີນຂະບວນເພື່ອພວກແມ່ຍິງ ຫຼື Women’s March ໃນການສະແດງອອກເຖິງການຄັດຄ້ານ ທີ່ແຜ່ຫຼາຍ ຕໍ່ລັດຖະບານ ຊຸດໃໝ່ ແລະ ນະໂຍບາຍທັງຫຼາຍຂອງລັດຖະບານໃໝ່ນີ້. ການເດີນຂະບວນ ທີ່ຄ້າຍ ຄືກັນນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນຫຼາຍກວ່າ 600 ບ່ອນ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະ ທົ່ວໂລກ ໃນວັນ ເສົາວານນີ້ ເພື່ອເປັນນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວ ກັບການເດີນຂະບວນ ຢູ່ໃນວໍຊິງຕັນ.
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປະທ້ວງໃນນະຄອນຫຼວງສະຫະລັດ ພວກປະທ້ວງຫຼາຍໆຄົນ ຢູ່ທົ່ວໂລກ ໄດ້ພາກັນເດີນຂະບວນ ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ສິດທິຂອງພວກ
ແມ່ຍິງ ສິດທິພົນລະເມືອງ ແລະ ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມທັງຫຼາຍ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານທຣຳ ເລີ້ມຕົ້ນສະໄໝພາລະກິດຂອງທ່ານ.
ບັນດາຜູ້ຈັດແຈງການເດີນຂະບວນເພື່ອພວກແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນວໍຊິງຕັນ ໄດ້ວາງແຜນ
ເພື່ອໂຮມຊຸມນຸມກັນ ຢູ່ໃກ້ ລັດຖະສະພາ ເຊິ່ງຕິດຕາມດ້ວຍການເດີນຂະບວນ ໄປຍັງ ທຳນຽບຂາວ ທີ່ມີລະຍະທາງຍາວ ຫຼາຍກວ່າ 2 ກິໂລແມັດຫ່າງກັນ ໂດຍຈະຜ່ານ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ເປັນປະຫວັດສາດຂອງວໍຊິງຕັນ. ແຕ່ຝຸງຄົນແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ຄາດກັນໄວ້ ເຊິ່ງມັນໄດ້ກົດດັນໃຫ້ບັນດາຜູ້ຈັດແຈງ ປ່ຽນເສັ້ນທາງ ການເດີນ ຂະບວນ. ເສັ້ນທາງການເດີນຂະບວນສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໄປຕາມຖະໜົນ Independence Avenue ໄດ້ມີຜູ້ຄົນເຕັມໄປທົ່ວຈາກທາງເບື້ອງນຶ່ງໄປຫາອີກເບື້ອງນຶ່ງ ໃນເວລາ ກ່ອນການເດີນຂະບວນຈະເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ.
ທ່ານ Peter Newsham ຫົວໜ້າຕຳຫຼວດຮັກສາການຊົ່ວຄາວຂອງວໍຊິງຕັນ ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ “ພວກຝຸຸງຄົນ ໄດ້ຍາວຢຽດຈົນວ່າ ບໍ່ມີເນື້ອທີ່ເຫຼືອເລີຍສຳລັບການເດີນຂະບວນ.”
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວດ້ານການເມືອງ ພວກມີຊື່ສຽງດົ່ງດັງຕ່າງໆ ຕະຫຼອດທັງພວກນັກ ສະແດງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຜູ້ເປັນປາກເປັນສຽງ ເພື່ອຄັດຄ້ານນະໂຍບາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ຂອງທ່ານທຣຳ ເລື່ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະເລື່ອງສິດທິແມ່ຍິງ. ນັກຮ້ອງຊື່ດັງ ມາດາດາ ໄດ້ຮັບສຽງຕົບມືກຶກກ້ອງ ຈາກບັນດາຝຸງຊົນໃນວໍຊິງຕັນ ເວລາຜູ້ກ່ຽວມາປາກົດໂຕ ຢ່າງບໍ່ຄາດຝັນ ເວລາໄກ້ຈະຢຸດເຊົາການປະທ້ວງ ຢູ່ໃກ້ໆກັບຕຶກ ລັດຖະສະພາ. ນາງເປັນຜູ້ນຳພາກຸ່ມໂຮ່ຮ້ອງຄຳຂວັນທີ່ວ່າ “We choose love ຊຶ່ງແປວ່າ ພວກເຮົາເລືອກເອົາຄວາມຮັກ.”
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