ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງອົງການ WikiLeaks, ທ້າວ Julian Assange ໄດ້ກ່າວຫາອົງການສືບລັບ CIA
ຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ຂາດຄວາມສາມາດທີ່ທໍາໃຫ້ມີການທໍາລາຍ
ລ້າງຜານ” ພາຍຫລັງທີ່ອົງການຂອງລາວສາມາດ ເຂົ້າໄປເອົາ ແລະພິມເຜີຍແຜ່ເອກະ
ສານ ທີ່ພົວພັນ ກັບໂຄງການການລັກເຈາະຂໍ້ມູນຂອງອົງການ CIA.
“ນີ້ເປັນການກະທໍາທີ່ຂາດຄວາມສາມາດທີ່ເປັນການທໍາລາຍລ້າງຜານອັນນຶ່ງໃນປະ
ຫວັດສາດ ທີ່ມີການສ້າງຄັງເຊ່ນນັ້ນຂຶ້ນ ແລ້ວກໍເກັບກຳເອກະສານທັງໝົດໄວ້ບ່ອນດຽວ
ແລະກໍບໍ່ມີການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງມັນ,” ທ້າວ Assange ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະ
ຊຸມນັກຂ່າວ ທີ່ມີການ ຖ່າຍທອດສົດ.
ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ເວັບໄຊ WikiLeaks ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ເອກະສານທີ່ເວັບໄຊດັ່ງກ່າວເວົ້າ
ວ່າເປັນເອກະສານລັບຂອງອົງການ CIA ຫຼາຍໆ ພັນໜ້າ ທີ່ເຜີຍແບ “ຄວາມສາມາດ
ໃນການລັກເຈາະຂໍ້ມູນຂອງອົງການ CIA ທັງໝົດ” ໃຫ້ຄົນຮູ້.
ເອກະສານດັ່ງກ່າວໄດ້ຢືນຢັນວ່າອົງການ CIA ມີເຄື່ອງມືໃຊ້ໃນການລັກເຈາະຂໍ້ມູນ ໃນໂທລະສັບສະຫລາດ ຫຼື Smart phone ແລະ ໂທລະພາບ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ອົງການດັ່ງກ່າວ ສາມາດສືບເອົາຄວາມລັບ ຂອງຄົນຢູ່ທາງໄກ ໂດຍຜ່ານໄມໂຄຣໂຟນ ທີ່ຕິດຢູ່ໃນເຄື່ອງ
ເຫລົ່ານັ້ນ.
ທ້າວ Assange ເວົ້າຢູ່ໃນກອງປະຊຸມນັ້ນ ອີກວ່າ ບໍລິສັດດ້ານເທັກໂນໂລຈີຫຼາຍໆບໍລິ
ສັດໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາ WikiLeaks ແລະຖາມເອົາຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງອົງການ CIA. ທ້າວ Assange ເວົ້າວ່າ ລາວຈະເຮັດວຽກຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດເທັກ
ໂນໂລຈີ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອງມືເຫລົ່ານັ້ນລັກເຈາະເອົາຂໍ້ມູນໄດ້.
“ພວກເຮົາຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເຂົາເຈົ້າ, ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງ
ລາຍລະອຽດດ້ານເຕັກນິກບາງອັນທີ່ພວກເຮົາມີ ເພື່ອໃຫ້ມີການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າ.”
ທັງບໍລິສັດ Apple ແລະ Samsung ໄດ້ອອກຖະແຫລງການໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ວ່າ
ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງພິຈາລະນາເບິ່ງການກ່າວຫາ ຂອງ WikiLeaks. ສໍາລັບບໍລິສັດ
Apple ນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາຫຼາຍໆອັນ ທີ່ໄດ້ບົ່ງໄວ້ໃນເອກະສານຂອງອົງການ WikiLeaks ນັ້ນແລ້ວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ