ພັນລະຍາ ນັກເຄື່ອນໄຫວ ຜູ້ມີຊື່ສຽງ ຂອງ ຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ ສາມີນາງ ຖືກວາງຢາພິດ

ພັນລະຍາຂອງ ທ່ານ Vladimir Kara-Murza ນັກຂ່າວຊາວຣັດເຊຍ ຜູ້ທີ່ເປັນນັກ
ເຄື່ອນໄຫວ ຝ່າຍຄ້ານທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະເປັນຜູ້ທີ່ຕ້ອງຕິ ວັງ Kremlin ກ່າວວ່າ “ການ
ວາງຢາພິດຮ້າຍແຮງ” ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາມີຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຈັບປ່ວຍ ຢ່າງໜັກ ຢູ່ໃນ
ໂຮງໝໍແຫ່ງນຶ່ງ ໃນນະຄອນຫຼວງມົສກູ.
ທ່ານນາງ Yevgenia Kara-Murza ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ວ່າພວກທ່ານໝໍ
ໄດ້ບອກຕໍ່ທ່ານນາງ ວ່າ “ວັດຖຸອັນນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້” ເປັນສາເຫດ ເຮັດໃຫ້
ອະໄວຍະວະລົ້ມແຫຼວຢ່າງໃຫຍ່ ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້. ສະພາບການທີ່ຊຸດໂຊມລົງ
ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະກະທັນຫັນ ຂອງສຸຂະພາບທ່ານ Kara-Murza ນັ້ນ ຊຶ່ງມີລາຍງານ
ວ່າ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ກ່ອນທີ່ລາວ ຈະເດີນທາງອອກໄປຈາກມົສກູ ໄປຍັງສະຫະລັດ ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ພະນັກງານໂຮງໝໍ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດທາງການແພດ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກເຄື່ອນໄຫວ ອາຍຸ 35 ປີ ດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນສະພາບຂັ້ນໝົດສະຕິ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ມີການກ່າວກັນວ່າ ທ່ານ Kara-Murza ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນວິກິດ ແຕ່
ຢູ່ໃນສະພາບທຸ່ນທ່ຽງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ບໍ່ມີຖະແຫລງການດ້ານການແພດ ທີ່
ເປັນທາງການເລີຍ ກ່ຽວກັບອາການ ຫຼື ການເຈັບປ່ວຍຂອງທ່ານນັ້ນ.
ທ່ານ Vladim Prokhorov ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ Kara-Murza ໄດ້ກ່າວໃນ
ເຟສບຸກ ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ ເມື່ອຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ວ່າ ຕຳຫຼວດ ໄດ້ບອກລາວ
ວ່າ ພວກທ່ານໝໍ ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ການວິນິດໄສ ກ່ຽວກັບສານພິດ ແຕ່ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ບໍ່ມີ
ຖະແຫລງການ ຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ຢືນຢັນ ການເລົ່າເຫດການ ຂອງທະນາຍຄວາມ
ເລີຍ.
ທ່ານນາງ Yevgenia Kara-Murza ໄດ້ກ່າວວ່າ ສາມີຂອງນາງ ໄດ້ລົ້ມປ່ວຍລົງ ເມື່ອ
ສັບປະດາແລ້ວນີ້ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ ເຫດການທີ່ເກືອບເອົາຊີວິດຂອງລາວ ຍ້ອນໝາກ
ໄຂ່ຫລັງ ລົ້ມແຫລວ ທີ່ລາວໄດ້ປະສົບມາເມື່ອສອງປີຜ່ານມາ. ໃນເວລານັ້ນ ທ່ານ
Vladimir Kara-Murza ໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ ລາວຖືກວາງຢາພິດ ທີ່ປາກົດວ່າ ອາດເປັນ ຍ້ອນເຫດຜົນດ້ານການເມືອງ. ນັກວິທະຍາສາດ ຂອງຝຣັ່ງ ໄດ້ພົບເຫັນ ລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນ
ຂອງໂລຫະໜັກ ຢູ່ໃນເລືອດຂອງລາວ ແຕ່ບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ຢ່າງເຈາະຈົງ ຂອງ ສານພິດ
ນັ້ນ.
ຕົວຢ່າງຂອງເລືອດທ່ານ Kara-Murza ພ້ອມທັງ ທີ່ເປັນວັດຖຸຫຼັກຖານ ທີ່ອາດຈະເປັນ
ໄປໄດ້ ຂອງສານພິດ ເຊັ່ນວ່າ ຕົວຢ່າງຂອງເສັ້ນຜົມ ແລະ ມີດຕັດເຫຼັບ ໄດ້ຖືກນຳສົ່ງໄປ ວິເຄາະຢູ່ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງທົດລອງ ໃນ ອິສຣາແອລ ນຳດ້ວຍ ດັ່ງທີ່
ພັນລະຍາ ຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍໄດ້ກ່າວໄປ.
ກ່ອນທີ່ທ່ານ Kara-Murza ຈະລົ້ມປ່ວຍ ທ່ານໄດ້ເດີນທາງ ຢູ່ໃນຣັດເຊຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມ
ຮູບເງົາສາລະຄະດີ ກ່ຽວກັບ ທ່ານ Boris Nemtsov ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຫົວເສລີນິຍົມ ແລະ
ເປັນຜູ້ຕ້ອງຕິຢ່າງໜັກ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກລອບຍິງສັງຫານ
ຢູ່ນອກວັງ Kremlin ໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2015 ຜ່ານມາ ເທິງສະພານຂ້າມແມ່ນ້ຳ ມົສກູ.
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