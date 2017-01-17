ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ພັນລະຍາຂອງ ທ້າວ Omar Mateen ມືປືນ ທີ່ສັງຫານ
ຜູ້ຄົນຢູ່ໃນ nightclub ທີ່ນະຄອນ Orlando ໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນຖານທີ່ຂັດຂວາງ ຄວາມ
ຍຸຕິທຳ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານນາງ Loretta Lynch ໃນວັນຈັນ ໄດ້ຢືນຢັນການຈັບ
ກຸມນາງ Noor Salman ໃກ້ໆກັບນະຄອນ San Francisco ບ່ອນທີ່ລາວໄດ້ພັກຢູ່ກັບລູກຊາຍຂອງລາວ. ໄອຍະການກ່າວວ່າ ນາງ Salman ຈະໄປປະກົດຕົວ ທີ່ສານ ໃນວັນ
ອັງຄານມື້ນີ້ ຢູ່ນະຄອນ Oakland ໃນລັດ California.
ນາງ Salman ແມ່ນໄດ້ຖືກສອບປາກຄຳຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວໂດຍຕຳຫຼວດ ນັບຕັ້ງແຕ່ ມື້ລາງ
ສາມີຂອງນາງ ໄດ້ເປີດສາກຍິງສັງຫານຢູ່ nightclub ທີ່ນະຄອນ Orlando ຊຶ່ງເປັນທີ່
ນິຍົມຂອງໝູ່ພວກກະເທີຍ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2016 ຊຶ່ງສັງຫານ 49 ຄົນ ແລະອີກຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະວ່າ ໄດ້ຮັບຄວາມແຮງກະຕຸ້ນໃຈຈາກພວກຫົວຮຸນ
ແຮງກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ທ້າວ Mateen ໄວ 29 ປີ ໄດ້ຖືກຍິງຕາຍ ໂດຍຕຳຫຼວດ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການປະເຊີນໜ້າ
ກັນ ຢູ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ເປັນເວລາ 3 ຊົ່ວໂມງ.
ຕຳຫຼວດນະຄອນ Oakland ແລະອົງການ ສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ຂອງສະຫະລັດຢາກ
ຮູ້ຈັກວ່າ ນາງ Salman ຮູ້ລ່ວງໜ້າຫລືບໍ່ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຂອງສາມີຂອງນາງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ນາງ Salman ໄດ້ຕິດຕາມສາມີຂອງນາງ
ຢ່າງນ້ອຍຖ້ຽວນຶ່ງ ກ່ອນການຍິງທີ່ nightclub Pulse ຢູ່ນະຄອນ Orlando. ນາງຍັງ
ຍອມຮັບວ່າ ລາວຍັງໄດ້ໄປກັບສາມີຂອງລາວ ຕອນທີ່ໄປຊື້ອາວຸດນັ້ນ.
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ນາງໄດ້ບອກກັບ ໜັງສືພິມ New York Times ປີກາຍນີ້ ວ່າ
ລາວບໍ່ໄດ້ຮູ້ເຖິງຈຸດປະສົງໃນການທີ່ໄປ nightclub. ລາວຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວບໍ່ມີເຫດຜົນຫັຍງເລີຍທີ່ຈະສົງໄສ ຕໍ່ການຊື້ອາວຸດປືນຂອງສາມີຂອງລາວ ບໍ່ເທົ່າໃດມື້
ກ່ອນທີ່ຈະທຳການສັງຫານ. ນາງຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ລາວຍັງໄດ້ຊື້ຂອງພວກນີ້ເລື້ອຍໆ
ຊຶ່ງນາງໄດ້ກ່າວວ່າ ມີການກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ການງານຂອງສາມີຂອງນາງ.
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