ທຳນຽບຂາວ ບໍ່ມອງເຫັນຊ່ອງທາງທີ່ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ຊີເຣຍ ທ່ານ Assad ຈະກຳອຳນາດອີກຕໍ່ໄປອີກນານ

ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວຢ່າງແຈ້ງຂາວ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ມີຊ່ອງທາງທີ່ ປະ
ທານາທິບໍດີຊີເຣຍ ທ່ານ Bashar al-Assad ສາມາດກຳອຳນາດໄດ້ໃນລະຍະຍາວ.
ທ່ານ Sean Spicer ໂຄສົກປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ
“ທ່ານບໍ່ສາມາດວາດພາບໄດ້ວ່າ ມີຄວາມທຸ່ນທ່ຽງ ແລະສັນຕິພາບໃນຊີເຣຍ ຕາທໃດ
ທີ່ Assad ຍັງກຳອຳນາດຢູ່. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າເລື່ອງດັ່ງກ່າວຈະເປັນໄປໄດ້.”
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ຄວາມສຳຄັນສຸດຂອງສະຫະລັດ ກໍຄືການເອົາຊະນະ
ພວກນັກລົບລັດອິສລາມຢູ່ໃນຊີເຣຍ ແລະຫລັງຈາການັ້ນ ຈະ“ສ້າງບັນ ຍາກາດແກ່
ການປ່ຽນແປງຕໍ່ການນຳພາ.” ທ່ານກ່າວວ່າເປົ້າໝາຍອັນນຶ່ງກໍຄືສິ້ນສຸດການຂັດແຍ້ງ
ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ ຕົກມາເປັນປີທີເຈັດ ເພື່ອສ້າງບ່ອນປອດໄພໃຫ້ແກ່ຊາວຊີເຣຍທີ່ໄດ້ຮັບ
ຄວາມທຸກທໍລະມານຈາກສົງຄາມມາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຢູ່ໃນປະເທດ ປາດສະ
ຈາກການທີ່ຈະຕ້ອງຫລົບໜີຈາກປະເທດເພື່ອຊອກຫາທີ່ປອດໄພຢູ່ບ່ອນອື່ນ.
ອາທິດແລ້ວນີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟໂຈມຕີເດີ່ນເຮືອບິນ ທີ່ບັນດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດເຊື່ອວ່າ ຊີເຣຍໃຊ້ເປັນຖານທັບເພື່ອໂຈມຕີພວກຕໍ່ຕ້ານລະບອບ
Assad ດ້ວຍອາວຸດເຄມີ. ຫລາຍສິບຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະຫລາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບ.
ທ່ານ Spicer ໄດ້ອະພິບາຍເຖິງການໃຊ້ເດີ່ນເຮືອບິນເພື່ອໃຊ້ແລ່ນຂຶ້ນ “ເປັນບ່ອນລີ້
ຊ່ອນ” ຍ່ິງໄປກວ່ານັ້ນມັນຍັງເປັນຖານທັບເຣດາ ບ່ອນຕື່ມນໍ້າມັນ ແລະຫລາຍກວ່າ
20 ເປີເຊັນຂອງບ່ອນສ້ອມແປງເຮຶຶອບິນໄດ້ຖືກທຳລາຍ.
ທ່ານ Spicer ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດ ອາດຈະບໍ່ເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງເປີດ ອັນທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ການປະຕິບັດງານໃນອາ
ນາຄົດ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ບໍ່ພຽງແຕ່ຊີເຣຍ ແຕ່ອັນທີ່ໂລກໄດ້ເຫັນໃນອາທິດແລ້ວນີ້
ວ່າເປັນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດງານຢ່າງເດັດດ່ຽວ ແລະສົມມາສົມຄວນ ແລະ
ມີເຫດຜົນ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
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