ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານ Trump ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາເຫັນໃດໆ ຕໍ່ລາຍງານ
ສະບັບນຶ່ງທີ່ວ່າ ມີຫລາຍຄົນເວົ້າວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທໍານຽບຂາວສອງຄົນ ໄດ້ເອົາ
ຄວາມລັບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທີມງານໂອນອໍານາດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ Trump
ຖືກພົບເຫັນ ຢູ່ໃນຂະບວນການກວດກາຕິດຕາມເບິ່ງ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄົນຕ່າງ
ປະເທດ ແບບບັງເອີນ ໂດຍອົງການສືບລັບຂອງສະຫະລັດ.
ໜັງສືພິມ New York Times ລາຍງານວ່າ “ເຈົ້າໜ້າທີ່” ທໍານຽບຂາວດັ່ງກ່າວນັ້ນ
ກໍຄື ທ່ານ Ezra Cohen-Waltnick ອໍານວຍການອາວຸໂສ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນ
ຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະທ່ານ Michael Ellis ທະນາຍຄວາມປະຈໍາຫ້ອງການທີ່ປຶກສາຂອງທໍານຽບຂາວ.
ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບລາຍງານດັ່ງກ່າວ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວປະຈໍາວັນໃນ
ວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານ Sean Spicer, ໂຄສົກຂອງປະທານາທິບໍດີກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວ
ວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ເລີ້ມໃຫ້ຄໍາເຫັນຫຍັງຕໍ່ຂ່າວທີ່ບໍ່ບອກແຫລ່ງທີ່ມາຂອງມັນ.”
ທ່ານ Devin Nunes ປະທານກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາຕໍ່າ ໄດ້ພົບກັບແຫລ່ງ
ຂ່າວຜູ້ນຶ່ງ ຢູ່ໃນເຂດທໍານຽບຂາວກ່ອນໜ້າທີ່ທ່ານໄດ້ເປີດ ເຜີຍກ່ຽວກັບບົດລາຍງານ
ດ້ານສືບລັບໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທີ່ເວົ້າວ່າ ທີມງານໂອນອໍານາດຂອງທ່ານ Donald
Trump ຖືກພົບເຫັນ ຢູ່ໃນບົດກວດກາຕິດຕາມເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄົນຕ່າງ
ປະເທດແບບບັງເອີນອີງຕາມຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານ Jack Langer, ໂຄສົກຂອງທ່ານເອງ.
ທ່ານ Langer ກ່າວໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານ Nunes ຢາກໃຫ້ “ຢູ່ໃກ້ກັບສະ
ຖານທີ່ ທີ່ຮັບປະກັນຄວາມລັບ ທີ່ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ແຫລ່ງດັ່ງກ່າວເອົາໃຫ້ນັ້ນໄດ້.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ Nunes ບໍ່ຍອມບອກວ່າ ທ່ານໄດ້ພົບແຫລ່ງໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ທ່ານນັ້ນ
ຢູ່ໃສ ແລະກໍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຂອງຜູ້ເປັນແຫລ່ງຂໍ້ມູນນັ້ນ.
ທ່ານ Nunes ໄດ້ເວົ້າກັບບັນດານັກຂ່າວ ແລະປະທານາທິບໍດີ ກ່ຽວກັບ ວັດຖຸທີ່ເປັນ
ຂໍ້ມູນນັ້ນ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ສະ ມາຊິກຄົນອື່ນໃນກໍາມະການສືບ
ລັບຂອງສະພາຕໍ່າຈໍານວນ 21 ທ່ານນັ້ນຊາບນໍາ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສັງ
ກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ຄະນະກໍາມະການ ທີ່ມີຄໍາຖາມ ຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງ
ທ່ານ Nunes. ທ່ານ Nunes ເອງກໍໄດ້ກ່າວຂໍຄະມາໂທດຕໍ່ ຄະນະກໍາມະການໃນ
ເວລາຕໍ່ມາທີ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ກ່ອນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ນັ້ນ.
ບົດລາຍງານທີ່ເວົ້າວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທໍານຽບຂາວໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອໃນການເປີດເຜີຍ
ບົດລາຍງານການສືບລັບ ມີທ່າອ່ຽງວ່າ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຕິຕຽນເພີ້ມຂຶ້ນວ່າທ່ານ Nunes,
ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນຄະນະໂຄສະ ນາຫາສຽງແກ່ທ່ານ Trump ຜູ້ນຶ່ງນັ້ນ ຢາກຈະ
ຊ່ວຍເຫລືອ ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານ Trump ຫລາຍເກີນໄປ ແທນທີ່ຈະດໍາ
ເນີນການD
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ