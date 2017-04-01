ທຳນຽບຂາວ ເປີດເຜີຍ ການເງິນ ຂອງ ພວກພະນັກງານ

ທຳນຽບຂາວໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍງານ ກ່ຽວກັບການເງິນສ່ວນຕົວຂອງພວກພະນັກງານ
ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ.
ລາຍງານ ທີ່ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ ແມ່ນໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວ
ກັບຊັບສົມບັດ ໜີ້ສິນ ແລະລາຍໄດ້ຢູ່ໃນທະນາຄານ ຊຶ່ງເປັນປະຫວັດບັນ ດາພະນັກ
ງານຮັ່ງມີທີ່ສຸດ ໃນທຳນຽບຂາວແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ເວລາເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາຮັບ
ໜ້າທີ່ຢູ່ທຳນຽບຂາວເທື່ອທຳອິດໃນເດືອນມັງກອນ ແລະກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລີ້ມ
ຂາຍຊັບສົມບັດທີ່ອາດພິຈາລະນາວ່າຂັດແຍ້ງກັບຜົນປະໂຫຍດຢູ່ໃນໜ້າທີ່ການ
ໃໝ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ບັນຊີນີ້ຮວມທັງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຊີວິດການເງິນຂອງລູກສາວປະທານາທິບໍດີ
ທ່ານນາງ Ivanka ແລະສາມີຂອງນາງ ທ່ານ Jared Kushner ຜູ້ທີ່ຄອບຄົວພົວພັນ
ກັບການພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ ຢູ່ໃນນະຄອນ New York. ບໍ່ເປັນທີ່ແປກປະ
ຫລາດຫຍັງເລີຍ ທີ່ຄູ່ຜົວເມຍນີ້ ມີອະສັງຫາລິມະຊັບຢ່າງຫລວງ ຫລາຍ ແລະອານາ
ຈັກທຸລະກິດທີ່ມີມູນຄ່າເຖິງ 741 ລ້ານໂດລາ ອີງຕາມໜັງ ສືພິມ New York Time.
ທ່ານນາງ Ivanka Trump ຍັງຖືຜົນປະໂຫຍດຢູ່ ໂຮງແຮມ Trump International
Hotel ທີ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ບໍ່ພຽງເທົ່າໃດຮ່ອມ ຈາກທຳນຽບຂາວ. ການເປີດ
ເຜີຍການເງິນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານ Kushner ໄດ້ລາອອກຈາກຢ່າງໜ້ອຍ
260 ບໍລິສັດ ອົງການ ແລະກຸ່ມຕ່າງໆ ແລະບັນດາອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລນັບແຕ່
ເດືອນມັງກອນເປັນຕົ້ນມາ. ພັນລະຍາຂອງທ່ານໄດ້ຢຸດເຊົາທຸລະກິດທີ່ທ່ານນາງເປັນ
ເຈົ້າຂອງ ເພື່ອມາເຮັດວຽກຢູ່ທຳນຽບຂາວ.
ການເປີດເຜີຍການເງິນແມ່ນກົດໝາຍ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນຊາບ.
ລາຍງານນີ້ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ບໍ່ໄດ້ຮວມລາຍງານຂອງຫ້ອງການຈັນຍາບັນຂອງລັດ
ຖະບານ ກັບບັນດາພະນັກງານ ອັນທີ່ເຂົເຈົ້າຕ້ອງປະຕິບັດ ເພື່ອຫລີກລ່ຽງໂອກາດ
ທີ່ຈະຂັດດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ.
ທ່ານ Gary Cohn ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດພັນລ້ານ ແລະແມ່ນຜູ້ນຶ່ງຢູ່ໃນຈຳນວນທີ່ປຶກ
ສາຊັ້ນສູງຂອງ ປະທານາທິບໍດີ Trump ທ່ານແມ່ນສະມາຊິກຜູ້ນຶ່ງທີ່ຮັ່ງສຸດ ຂອງ
ພະນັກງານທ່ານ Trump. ທ່ານໄດ້ອອກຈາກໜ້າທີ່ອັນຮັ່ງມີທີ່ Goldman Sachs
ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບເງິນລາຍໄດ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 40 ລ້ານໂດລາຈາກແຫ່ງຕ່າງໆ ຮວມ
ທັງຮຸ້ນ ເພື່ອມາເປັນຫົວໜ້າປຶກສາເສດຖະກິດ ໃຫ້ແກ່ປະທານາທິ ບໍດີ Trump.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວທ່ານ Sean Spicer ໄດ້ໃຫ້ທັດກ່ຽວກັບສະນະສະມາຊິກ
ທຳນຽບຂາວວ່າ “ເປັນທີ່ພໍໃຈ ແລະປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສຸດ” ທີ່ທ່ານກ່າວວ່າໄດ້
ເສຍສະຫຼະ “ຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ” ເພື່ອເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ສາທາລະນະ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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