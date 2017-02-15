ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ສອງປະເທດ ບາງທີ ບາງທີອາດຈະບໍ່ແມ່ນ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ອິສຣາແອລ ແລະປາແລສໄຕນ໌

ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງທຳນຽບຂາວທ່ານນຶ່ງກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ສັນຕິພາບລະ ຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະປາແລສໄຕນ໌ ບໍ່ຈຳເປັນວ່າ ຕ້ອງຄິດວ່າ ເປັນການແກ້ໄຂ ແບບມີສອງລັດ ແລະມັນຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບສອງພັກຝ່າຍເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈ.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວກ່ອນໜ້າການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມວໍຊິງຕັນໃນວັນພຸດ ມື້ນີ້ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ Benjamin Netanyahu ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະ ຫະລັດກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຈະບໍ່ເປັນຜູ້ບົງການວ່າເງື່ອນໄຂຂອງສັນຕິພາບແມ່ນຫຍັງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວຕື່ມວ່າ “ການແກ້ໄຂ ແບບມີສອງລັດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ນຳເອົາ ສັນຕິພາບມາໃຫ້ ບໍ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍທີ່ທຸກໆຄົນຕ້ອງການທີ່ຈະບັນລຸ. ສັນຕິພາບແມ່ນເປົ້າໝາຍ ບໍ່ວ່າມັນຈະມາໃນຮູບສອງລັດ ຖ້ານັ້ນຫາກແມ່ນສິ່ງທີ່ພັກຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງການ ຫລືສິ່ງອື່ນໆ ຖ້າ ນັ້ນຫາກແມ່ນພັກຝ່າຍຕ້ອງການ. ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່າທີຂອງທາງການ ເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວ ແມ່ນວ່ ອິສຣາແອລແລະປາແລສໄຕນ໌ ຄວນເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອແບ່ງອອກເປັນສອງປະເທດ ຊຶ່ງມີທ່າທາງວ່າ ຈະປ່ອຍໃຫ້ຝ່າຍປາແລສໄຕນ໌ ປົກຄອງເຂດກາຊາ ແລະບາງສ່ວນຫລືທັງໝົດຂອງເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດັນຫຼື West Bank ແລະເຂົາເຈົ້າມີວິໄສທັດທີ່ຈະຕັ້ງເຈຣູຊາແລັມເປັນນະຄອນຫຼວງ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກໍໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ເສັ້ນທາງໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງສອງປະເທດ.
ການເຈລະຈາສັນຕິພາບຮອບຫລ້າສຸດໃນແຕກຫັກລົງເມື່ອເກືອບ 3 ປີກ່ອນໂດຍບໍ່ມີການຕົກລົງກັນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳຫວັງວ່າ ຈະນຳເອົາທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາສັນຕິພາບ. ແຕ່ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນບູລິມະ ສິດທີ່ສຳຄັນສຳລັບລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ.
ນອກນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງກ່າວວ່່າ ການມາຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ Netanyahu ຈະນຳມາຊຶ່ງຄວາມສຳພັນໃໝ່ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລແລະປາແລສໄຕນ໌.
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