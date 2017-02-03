ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຂອງອິສຣາແອລ "ອາດບໍ່ຊ່ວຍຫຍັງ" ຕໍ່ການ ສ້າງສັນຕິພາບ

ທຳນຽບຂາວກ່າວໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຫຼືຂະຫຍາຍ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານເກົ່າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງຊາວຢິວ ກາຍຈາກເຂດຊາຍແດນໃນປັດຈຸບັນນັ້ນ “ອາດຈະບໍ່ຊ່ວຍຫຍັງ” ໃນການບັນລຸສັນຕິພາບ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະ ປາແລສໄຕ ນ໌.
ແຕ່ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວທ່ານ Sean Spicer ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານ Trump ບໍ່ເຊື່ອວ່າການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເປັນການຂັດຂວາງຕໍ່ສັນຕິ ພາບ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ເອົາທ່າທີ່ຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່.
ທ່ານ Spicer ປະທານາທິບໍດີ Trump ຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບ ທ່ານ Benjamin Netanyahu ເວລານາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລເດີນທາງ ມາຢ້ຽມຢາມນະຄອນວໍຊິງຕັນ ໃນທ້າຍເດືອນນີ້.
ຝ່າຍປາແລສໄຕນ໌ ກ່າວວ່າ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງຊາວຢີວ ໃນເຂດຝັ່ງຕາເວັນ ຕົກຂອງແມ່ນໍ້າຈໍແດນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງປະເທດໃນອະນາຄົດນັ້ນເປັນອຸບປະສັກອັນສຳຄັນຕໍ່ສັນຕິພາບ. ອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ການປະ ຕິເສດຂອງປາແລສໄຕນ໌ ບໍ່ຍອມຮັບຮູ້ປະເທດຂອງຊາວຢີວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເຈ ລະຈາຍຸຕິລົງ.
ອິສຣາແອລແມ່ນມີຄວາມໂກດແຄ້ນເວລາສະຫະລັດ ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ Barack Obama ບໍ່ອອກສຽງແທນທີ່ຈະໃຊ້ສິດຍັບຢັ້ງຕໍ່ການລົງມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາດໃນເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາໂດຍຮ້ອງການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ວ່າ ຜິດກົດໝາຍແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອິສຣາແອລ ຢຸດການກໍ່ສ້າງບ້ານໃໝ່.
ຊາວຢີວທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຫຼາຍຄົນເປັນຊາວອາເມຣິກັນທີ່ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄດ້ກ່າວ ຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ກ່ອນທີ່ທໍານຽບຂາວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍຄາດຫວັງວ່າ ທ່ານ Trump ຈະບໍ່ຢືນຂວາງທາງຂອງຄື້ນຟອງໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່.
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