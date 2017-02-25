ທຳນຽບຂາວໄດ້ຖືກຕິຕຽນຢ່າງໜັກ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຫລັງຈາກໄດ້ຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້
ອົງການຂ່າວຈຳນວນນຶ່ງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕອບຄຳຖານ ປະຈຳວັນ ກັບໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Sean Spicer.
ຫລາຍໆອົງການຂ່າວທີ່ໄດ້ຕິຕຽນ ປະທານາທີບໍດີ Trump ຮວມທັງ CNN ແລະ
ໜັງສືພິມ New York Times ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການຖະແຫຼງຂ່າວ
ປະຈຳວັນ.
ບາງອົງການຂ່າວແມ່ນເບິ່ງກັນວ່າ ມີຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ
Trump ຫລາຍກວ່າໝູ່ ຮວມທັງອົງການຂ່າວ Breitbart, ຕາໜ່່າງ One
American News Network ແລະໜັງສືພິມ Washington Times ທີ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໄປ ຫລືຖືກເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມຟັງການຖະແຫຼງຂ່າວ.
ສ່ວນອົງການຂ່າວທີ່ສຳຄັນອື່ນໆໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນຮວມທັງ
ໂທລະພາບ ABC, CBS, NBC ແລະຕາໜ່າງອອກອາກາດ Fox. ບາງອົງ
ການຂ່າວ ຮວມທັງອົງການຂ່າວເອພີ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອສະແດງ
ຄວາມເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັບພວກທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
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ນັກຂ່າວວີໂອເອປະຈຳທຳນຽບຂາວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ບໍ່ໄດ້ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ
ຟັງການຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະກໍບໍ່ໄດ້ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມກັບ ທ່ານ Spicer. ຢູ່
ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຖ່າຍຮູບ ຊຶ່ງເປັນການປະຊຸມ
ທີ່ນັກຂ່າວປະຈຳທຳນຽບຂາວຮ້ອງວ່າ “gaggle” ຫຼືປະຊຸມພິເສດນັ້ນໄດ້ຈັດ
ຂຶ້ນ ຢູ່ຫ້ອງການທ່ານ Spicer ແທນກັບຫ້ອງລາຍງານຂ່າວ ທີ່ມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ຊຶ່ງ ອົງການຂ່າວຕ່າງໆມີສິດເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນ.
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ສະມາຄົມນັກຂ່າວທຳນຽບຂາວ ຊຶ່ງເປັນອົງການຂອງພວກນັກຂ່າວ ຜູ້ລາຍງານ
ຂ່າວກ່ຽວກັບປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຕ້ອງຕິຢ່າງໜັກຕໍ່ທຳນຽບຂາວ ໃນການເຄື່ອນ
ໄຫວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ແລະກ່າວວ່າ ຕົນຈະຫາລືກັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຕື່ມອີກ.
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ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
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