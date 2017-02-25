ທຳນຽບຂາວ ຢືນຢັນວ່າ ຕົນໄດ້ໂອ້ລົມ ລາຍງານຂ່າວ ກັບອົງການ FBI

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຫົວໜ້າທີ່ປຶກ
ສາຂອງທຳນຽບຂາວທ່ານ Reince Priebus ໄດ້ໂອ້ລົມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສັນຕິບານກາງ
ຫຼື FBI ຂອງສະຫະລັດກ່ຽວກັບລາຍງານຂ່າວທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ຊຶ່ງກ່າວຫາວ່າ ມີການຕິດ
ຕໍ່ລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູ່ໃນຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳແລະຣັດເຊຍ.
ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ລະຫວ່າງທຳນຽບຂາວ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ ອົງການສັນຕິບານກາງ
ກ່ຽວກັບການສືບສວນຂອງອົງການ FBI ທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ນັ້ນອາດເປັນການລະເມີດ
ຕໍ່ກົດລະບຽບ ໃນດ້ານຈັນຍາບັນ ທີ່ມີມາເປັນເວລາດົນ ນານຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳທີ່ຈຳ
ກັດການຕິດຕໍ່ໃນທຳນອງນີ້ລະຫວ່າງທຳນຽບຂາວແລະອົງການ FBI ໃນການສືບສວນ
ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່.
ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນເຊົ້າ
ວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງແຂງຂັນ ຕໍ່ລາຍງານຂ່າວຂອງສື່ມວນຊົນທີ່ກ່າວຫາ
ວ່າມີການຕິດຕໍ່ ລະຫວ່າງຜູ້ຮ່ວມງານທີ່ໃກ້ຊິດຂອງທ່ານທຣຳ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະ
ບານຣັດເຊຍ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງປີ 2016.
ໂທລະພາບ CNN ລາຍງານວ່າ ທ່ານ Priebus ໄດ້ຕິດຕໍ່ ໄປຫາຜູ້ອຳນວຍການ ອົງ
ການ FBI ທ່ານ James Comey ແລະຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ທ່ານ Andrew Mc-
Cabe ໂດຍຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກທ່ານ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການກ່າວຫາທີ່ວ່າຜູ້ຮ່ວມງານ
ທີ່ໃກ້ຊິດຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບຣັດເຊຍນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ.ແຕ່ທ່ານ Comey
ໄດ້ປະຕິເສດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງລັດຖະບານກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າທ່ານ Mc
Cabe ເປັນຜູ້ລິເລີ່ມການໂອ້ລົມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ກັບທ່ານ Priebus ຫລັງຈາກການພົບ
ປະທີ່ທຳນຽບຂາວໂດຍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ ບໍ່ມີຫຍັງໝົດກ່ຽວກັບລາຍງານນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ທ່ານ Priebus ໄດ້ຖາມທ່ານ McCabe “ພວກເຮົາຈະເຮັດ ແນວ
ໃດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້” ແລະນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຖືກບີບຄັ້ນໃນເລື່ອງນີ້.
ມີລາຍງານວ່າທ່ານ Comey ໄດ້ໂທໄປຫາທ່ານ Priebus ແລະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ
ທາງອົງການ FBI ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະອອກຖະແຫຼງຂ່າວໃດໆ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ລາຍງານນີ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍ ໃນສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທ່ານນາງ Nancy Pelosi ໄດ້ອອກຖະ
ແຫຼງຂ່າວສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳ ດຳເນີນການສືບ
ສວນກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ Priebus ໄປຫາອົງການ FBI.
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