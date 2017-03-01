ອາກາດອົບອຸ່ນ ຄາດວ່າ ຈະເລັ່ງໃຫ້ດອກ ຊາກຸຣະ ບານໄວຂຶ້ນ

ອາກາດອົບອຸ່ນຜິດປົກກະຕິ ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ ແມ່ນໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ອົງການ ຄຸ້ມຄອງສວນອຸດທະຍານ ສະຫະລັດ ຕ້ອງໄດ້ປັບປ່ຽນການພະຍາກອນ ກ່ຽວກັບ ການ ບານດອກຊາກຸຣະ ແລະ ຈະປະກາດໃຫ້ຮູ້ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ສຳລັບການພະຍາກອນໄລຍະ ບານສຸດຂີດຂອງດອກຊາກຸຣະ.
ເທດສະການດອກຊາກຸຣະບານແຫ່ງຊາດ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຕົ້ນຊາກຸຣະ 1,700 ຕົ້ນ ທີ່ລຽນຕາມາຂອບແມ່ນ້ຳ Potomac ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ຈະມີດອກໄມ້ບານສຸດ ຂີດພ້ອມກັນ.
ການຈັບເວລາໃນຮອບວຽນການບານຂອງດອກໄມ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບໂດຍສະພາບ ອາກາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ, ມັນອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະສີ່ສັບ ປະດາຂ້າງໜ້າ. ອາກາດລະດູໜາວທີ່ອຸ່ນຂອງປີນີ້ແມ່ນຄາດວ່າ ຈະປ່ຽນແປງການພະຍາ ກອນເປັນກາງເດືອນມີນາ.
ເທດສະການດັ່ງກ່າວ ເປັນງານທີ່ຈັດຂຶ້ນເພື່ອດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວນັ້ນແກ່ຍາວປະ ມານ 4 ສັບປະດາ. ເປັນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງຕົ້ນຊາກຸຣະທັງຫຼາຍຂອງລະດູບານໃໝ່ ຫຼື ໃບໄມ້ປົ່ງ, ເຊິ່ງ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ມອບໃຫ້ ສະຫະລັດ ໃນປີ 1912.
ເທດສະການດອກຊາກຸຣະບານ ແມ່ນໜຶ່ງໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງນະ ຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ເຊິ່ງມັນຈະບານຢູ່ປະມານ 4 ຫາ 10 ມື້, ແລ້ວແຕ່ສະພາບອາກາດ.
ອາກາດທີ່ເຢັນ, ສະຫງົບງຽບຈະເຮັດໃຫ້ດອກໄມ້ບານໄດ້ດົນກວ່າ, ເມື່ອມື້ໃດທີ່ມີຝົນຕົກ ແລະ ລົມພັດແຮງມັນຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ດອກໄມ້ ຫຼົ່ນໄປໝົດໄດ້. ໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ, ໄລ ຍະບານສຸດຂີດຂອງດອກຊາກຸຣະ ເລີ່ມບານໄວເມື່ອວັນ 15 ມີນາ, ໃນປີ 1990 ແລະ ຊ້າສຸດແມ່ນວັນທີ 18 ເມສາ ໃນປີ 1958.
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