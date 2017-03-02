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ຊີວິດຊາວລາວ

ໂຄງການສ້າງຮູບເງົາ ການເກັບກູ້ລະເບີດ ບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ ລາວ ຂອງ ນ.ສ. Erin McGoff

ເຊີນຊົມວີດີໂອ ບັນທຶກການເກັບກູ້ລະເບີດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຂອງນາງ Erin McGoff.
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ເຊີນຊົມວີດີໂອ ບັນທຶກການເກັບກູ້ລະເບີດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຂອງນາງ Erin McGoff.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບທັງຫຼາຍ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ແລງວັນພະ
ຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະພາທ່ານໄປພົບກັບ ນາງ Erin McGoff ນັກສຶກສາອາ​ເມຣິກັນຈາກ
ມະຫາວິທະຍາໄລ American University ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ທີ່​ກຳລັງ​ຈະ​ສ້າງ​
ຮຸູບ​ເງົາກ່ຽວ​ກັບ ລະ​ເບີດ​ທີ່​ຍັງ​ຕົກ​ຄ້າງ​ບໍ່​ທັນ​ແຕກ​ ຫຼື UXO ຈາກ​ປາງ​ສົງຄາມ​ໃນ​ລາວ.
ໃນ​ປີ 2012 ນາງ McGoff ໄດ້​ເດີນ ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມຂົງ​ເຂ​ດເອ​ເຊຍ​ອາຄະ​ເນ ອັນ
ລວມທັງ​ປະ​ເທດ​ລາວນຳ. ນາງ McGoff ຕິດ​ອົກຕິດໃຈ ກັບຄວາມເປັນ​ມິດ ແລະ​ອ່ອນ
ນ້ອມຂອງ​ຄົນ​ລາວ​ ​ແລະໄດ້​ຄົ້ນພົບກ່ຽວກັບ​ລະ​ເບີດ​ທີ່ຕົກ​ຄ້າງ​ບໍ່​ທັນ​ແຕກຢູ່ໃນລາວ.
ຄວາມ​ເປັນມາ​ຂອງ​ນາງ McGoff ​ເປັນໝ້າສົນໃນ​ຢ່າງ​ໃດ​ນັ້ນ ກິ່ງ​ສະຫວັນ ຈະ​ນຳ​ມາ
ສະເໜີ​ທ່ານໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ນາງສາວ Erin McGoff ແລະກິ່ງສະຫວັນ ທີ່ຫ້ອງຂ່າວ ວີໂອເອ.

ນາງສາວ Erin McGoff ແລະກິ່ງສະຫວັນ ທີ່ຫ້ອງຂ່າວ ວີໂອເອ.

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍແນະ
ນຳທ່ານໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບ ນາງສາວ Erin McGoff ອາຍຸ 21 ປີ ນັກສຶກສາອາເມຣິກັນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ American University ທີ່ເຂດນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນ. Erin ເປັນສະຕີໜຸ່ມນ້ອຍ ທີ່ໜ້າຮັກ ສະຫລຽວສະຫລາດ ແລະວ່ອງໄວ. ນາງເປັນລູກສາວ
ຫລ້າ ຜູ້ທີຫົກຂອງຄອບຄົວທີ່ມີຖານະສູງ ແລະໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນເອກກະຊົນມາຕະ
ຫລອດ. ແຕ່ລະປີຄອບຄົວຂອງ Erin ຈະພາກັນເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມແຫ່ງໃດແຫ່ງ
ນຶ່ງຂອງທະວີບຕ່າງໆ ແລະ​ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມມາແລ້ວ ເກືອບທົ່ວໂລກ. ໃນປີ 2012
ຄອບຄົວຂອງ Erin ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດເອເຊຍອາຄະເນເປັນເທື່ອທຳອິດຄື ປະເທດ
ໄທ ຫວຽດນາມ ລາວ ແລະກໍາປູເຈຍ. Erin ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແລະປະສົບ
ການກ່ຽວກັບປະເທດລາວດັ່ງນີ້:

ຣູບພາບໂດຍ UXO Laos.

ຣູບພາບໂດຍ UXO Laos.

ເຊີນຟັງກາສຳພາດ ນາງສາວ Erin McGoff 1
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ລິງໂດຍກົງ

"ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໄປ​ເມືອງ​ລາວ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ເມື່ອຫ້າປີ​ກ່ອນ ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ມັກ
ພະຈົນ​ໄພ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ໄປ​ເອ​ເຊຍ​ອາ​ຄະ​ເນ ​ຮວມທັງ ຫວຽດນາມ ລາວ ກຳປູ​ເຈຍ
ແລ​ະໄທ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຮັກເມື​ອງລາວຫຼາຍ ມັນມີ​ແນວ​ໃດແນວ​ນຶ່ງ​ທີ່ແປກໆ​ກ່ຽວກັບ​
ເມືອງລາວ ຄົນ​ຢູ່​ຫັ້ນຕ້ອນ​ຮັບ​ດີ ອາຫານ​ແຊບ​ອີ່ຫລີ ​ມ່ວນ​ຊື່ນ ​ແລະ​ງາມ ​ແລະ​ຂ້າ
ພະ​ເຈົ້າ​ມັກ​ວັດວາອາ​ຮາມ ​ແລະ​ຄູ​ບາ​ອາຈາ​ນ ຊຶ່ງຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເຄີຍ​ໄດ້​ຍິນ​ໄດ້ເຫັນ
ມາ​ກ່ອນ. ສ່ວນ​ຫລາຍຄົນ​ມັກ​ເວົ້າ​ເຖິງແຕ່​ຫວຽດນາມ ​ໄທ ​ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້ເວົ້າເຖິງ​
ເມືອງ​ລາວ."

ຫລັງຈາກ Erin ໄດ້ກັບມາຈາກການພັກຜ່ອນປະຈຳປີກັບຄອບຄົວ ແລະກັບຄືນມາ
ມະຫາວິທະຍາໄລແລ້ວ ບັດນີ້ Erin ກໍແມ່ນຜູ້ນຶ່ງ ໃນຈຳນວນໝູ່ຄະນະນັກສືກສາ
ດ້ວຍກັນ ພ້ອມກັບຄູອາຈານ ທີ່ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ແລະລູກ
ລະເບີດທີ່ຕົກຄ້າງບໍ່ທັນແຕກຢູ່ໃນລາວເປັນເວລາສາມອາທິດ. ການເດີນທາງໄປ
ປະເທດລາວ ເທື່ອທີສອງໃນນາມນັກຄົ້ນຄວ້າ ໄດ້ສ້າງຄວາມສະທ້ານ ຕື່ນຕົກໃຈ
ໃຫ້ແກ່ Erin ຊຶ່ງນາງບໍ່ເຄີຍ​ຮູ້ກ່ຽວກັບສົງຄາມຫວຽດນາມ ແລະສົງຄາມລັບໃນລາວ ທີ່ສະຫະລັດໄດ້ຖີິ້ມລະເບີດມາກ່ອນທີ່ຍັງຕົກຄ້າງເຫຼືອຫຼໍຢູ່ ຈາກປາງສົງຄາມຊຶ່ງ
Erin ໄດ້ກ່າວດັ່ງນີ້:

ຮູບພາບໂດຍ UXO Laos.

ຮູບພາບໂດຍ UXO Laos.

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ນາງສາວ Erin McGoff 2
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ລິງໂດຍກົງ

"ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ ໄດ້ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ເມືອງ​ລາວ​ເທື່ອທີ​ສອງ​ ກັບ​ໝູ່​ນັກ​ສຶກສາດ້ວຍກັນ ໄປ
ໂ​ພນ​ສະຫວັນ ​ແລະ​ວຽງຈັນ. ຂ້າພ​ະ​ເຈົ້າບໍ່​ຮູ້ຫຍັງໝົດ​ກ່ຽວ​ກັບລະ​ເບີດ​ທີ່ຕົກ​ຄ້າງບໍ່​
ທັນ​ແຕກ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ລາວ. ​ເວລາຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄປ​ກັບ​ຄອບຄົວເທື່ອ​ທຳ​ອິດນັ້ນ ທຸກ​ຄົນຕ້ອນຮັບພວກ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າດີ ​ຄົນ​ລາວ​ບໍ່​ໄດ້ເບິ່ງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ແບບ​ກຽດ​ຊັງ. ເວລາຂ້າ
ພະ​ເຈົ້າ​ກັບ​ຄືນມາ​ໂຮ​ງຮຽນ ​ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ວ່າ ມີທືນ​ໄປຄົ້ນຄວ້າຢູ່​ເມືອງ​
ລາວ ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ​ແລະ UXO. ພວກຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ເຂື່ອນ​ໄຟ
ຟ້າ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດ​ຖະທູດ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ນະຄອນຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ. ພວກ​
ຂ້າພະ​ເຂົ້າ​ໄດ້​ໄປຫາ​ພວກ​ເກັບ​ກູ້ລະ​ເບີດ ​ແລະ​ທຳ​ລາຍ​ລູກລະ​ເບີດ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໜ້າ​ສົນ​
ໃຈ​ທີ່​ສຸດ. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເດີນທາງ​ໄປ​ນຳກັນ​ເກົ້າ​ຄົນ ​ແລ​ະທີ່​ປຶກສາຄົນ​ນຶ່ງ ພວກ​ເຮົາ​
ໄດ້ໃຊ້​ເວລາ​ສາມ​ອາທິດຢູ່ ວຽງ​ຈັນ ​ໂພນສະຫວັນ ​ແລະ​ຫລວງພະ​ບາງ."

ໃນ​ເດືອນກັນຍາທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້ Erin ຈະ​ເດີນທາງ​ໄປ​ເມືອງ​ລາວອີກ ​ເພື່ອ​ຖ່າຍ​ທຳຮູ​ບ​ເງົາ ​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ປະສານ​ງານ​ກັບຫລາຍໆ​ອົງການ​ທີ່ເກັບ​ກູ້​ລະ​ເບີດ ແລະ​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ ນາງຈະ​ຊອກ​ຫາ​ນັກສະ​ແດງ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ລາວ ​ເພື່ອ​ປະກອບເປັນ​ເລື່ອງບອກ​ເລົ່າ​ຢູ່ກັບ​ຮູບ​ເງົາ ຊຶ່ງ Erin ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ​ວ່າ: ​

ນາງສາວ Erin McGoff.

ນາງສາວ Erin McGoff.

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ນາງສາວ Erin McGoff 3
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"ໂຄ​ງການຖ່າຍຮູບ​ເງົາ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ເປັນ​ເລື່ອງ​ສ່ວນໂຕ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ຂ້າ​ພະເຈົ້າ​ຍັງ​ຮຽນ
​ຢູ່ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈະໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຈາກມະຫາວິທະຍາ​ໄລ ​ໂດ​ຍສະ​ເພາະ​ບັນດາ​ຄູ​
ອາຈານ​ຜູ້ໃຫ້​ຄຳ​ແນະນຳ ການວາງ​ແຜນບັນທຶກ​ຮູບ​ພາບ​ ແມ່ນ​ມີ​ວຽກ​ຫລາຍ​ທີ່​ຕ້ອງ​
ໄດ້​ກະກຽມ​ເຊັ່ນ ວາງ​ແຜນ ຂຽນເລື່ອງ ​ແລະ​ຊອກ​ຫາ​ທືນຊຶ່ງ​ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ກຳລັງ​ປະຕິ
ບັດ​ຢູ່​ໃນ​ຂະນະ​ນີ້​ ເພື່ອ​ໃຫ້​ເປັນ​ທີ່ຮຽບຮ້ອຍກ່ອນ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຮຽນ​ຈົບ​ໃນ​ເດືອນ
​ພຶດສະພາ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້. ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ເດີນທາງ​ໄປ​ເມືອງ​ລາວ ​ເພື່ອ​ຖ່າຍ
​ທໍ​າ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ຮູບ​ເງົາ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ເກັບ​ກູ້​ລະ​ເບີດ​ຢູ່​ໃນ​ລາວ ​ແຕ່​ປາກົດ​
ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ຫລາຍ ​ເພາະສະ​ນັ້ນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ​ຈຶ່ງ​ຢາກສ້າງ​ຮູບ​ເງົາ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ຂຶ້ນມາ.
ນອກ​ນັ້ນ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າໄດ້ເຫັນ​ບັນທຶກ​ຂອງ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ​ແລະ​ອັງກິດ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ໜ້າ
​ສົນ​ໃຈທີ່​ສຸດ."

ການຖ່າຍ​ທຳ​ຮູບ​ເງົາ​ຈະ​ໃຊ້​ເງີ​ນຢູ່ປະມານ 50,000 ​ໂດ​ລາ ຫລັງ​ຈາກ​ເສັດ​ສິ້ນ​ແລ້ວ ຜົນງານ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ນຳ​ອອກ​ເຜີ​ຍ​ແຜ່​ຢູ່​ຕາມບຸນ​ຮູບ​ເງົາຕ່າງໆ ​ແລະ​ ແຫ​ລ່ງສື່​ມວນຊົນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄົນ​ໄດ້​ເຫັນ ​ແລະໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້ນຳ ຊຶ່ງ Erin ​ໄດ້ກ່າວ​ເຖິງ​ຕອນ​ນີ້ວ່າ: ​

ຣູບພາບໂດຍ UXO Laos.

ຣູບພາບໂດຍ UXO Laos.

ເຊີນຟັງການສຳພາດ ນາງສາວ Erin McGoff 4
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"ຫລັງ​ຈາກ​ການຖ່າຍ​ທຳ​ເສັດ​ສິ້ນ​ແລ້ວ ບັນທຶກ​ຊີວິດ ​ແລະ​ການ​ເກັບ​ກູ້​ລະ​ເບີດ ຈະ​
ຖືກ​ນຳໄປ​ແຈກ​ຢາຍ​ຢູ່​ຕາມ​ລະ​ບົບຂ່າວ​ຕ່າງໆ ​ແລະ​ນຳ​ໄປສາຍຢູ່​ງານ​ສະ​ແດງ ຮູບ​
ເງົາ​ຫຼາຍແຫ່ງ. ງົບປະມານ​ການ​ສ້າງ​ຮູບ​ເງົາ​ນີ້​ກະ​ໄວ້ປະມານ 50,000 ​ໂດ​ລາ ທືນ
​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຈະ​ໄດ້ມາ​ຈາກ​ຫລາຍ​ແຫຼ່ງ ​ເຊັ່ນ​ວ່າ ​ຈາກສ່ວນ​ບຸກຄົນ ​ຈາກ​ອົງການຕ່າງໆ
​ແລະ​ທຶນພິ​ເສດ​ສຳລັບ​ສ້າງ​ຮູບ​ເງົາ. ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ກຳລັງ​ຊອກ​ຫາ​ນັກສະ​
ແດງ​ທີ່​ດີ ຊຶ່ງ​ຈະ​ເປັນ​ຄົນ​ລາວທັງ​ໝົດ ທີ່​ຈະບ​ອກ​ເລົ່າ​ເຖິງ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​
ສົງຄາມ. ຄົນ​ອາ​ເມ​ຣິກັນບໍ່​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງນີ້ ​ແລ​ະຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ບໍ່​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້
​ເພາະສະ​ນັ້ນ​ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ຢາກ​ໃຫ້​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນໄດ້ຮຽນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້ ​ແລະ
​ຂ້າພະເຈົ້າ​ ຢາກ​ໃຫ້​ຄົນ​ເຫັນ​ລູກ​ລະ​ເບີດທີ່ຍັງ​ຕົກ​ຄ້າງ​ລີ້​ຊ່ອນ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນ​ດິນ ​ວ່າ​ເຂົາ​
ເຈົ້າ​ເຮັດຢ່າງໃດກັບ​ມັນ. ​ເພາະສະ​ນັ້ນ​ລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ຢາກ​ຊອກ​ຫາ​ນັກສ​ະ​ແດງ​
ດີໆທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ລາວ ທຸກໆ​ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ຮູ​ບ​ເງົາ​ເລື່ອງ​ນີ້​ຕ້ອງ​ແມ່ນ​ຄົນ​ລາວ​ທັງ​ໝົດ. ​ຮູ​ບ​
ເງົາ​ເລື່ອງ​ນີ້​ ຈະ​ອະທິບາຍ​ວ່າ​ ມັນ​ເກີດ​ຂຶ້ນມາ​ຢ່າງ​ໃດ​ລະຫວ່າງ​ສົງຄາມ​ລັບຢູ່​ໃນ​ລາວ.
ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ບໍ່​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ແຕ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເອງ ທີ່ໄດ້​ໄປ​ເມືອງ​ລາວ​ເຖິງ
ສອງ​ເທື່ອ. ຢາກ​ໃຫ້​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ແຂນ​ກຸດ​ຂາ​ຂາດ ຜູ້​ທີ່​ລອດ​ຊີວິດ​ ຈາກ​ລູກ​
ລະ​ເບີດ​ທີ່​ບໍ່​ທັນ​ແຕກ ບາງ​ທີອາດ​ເປັນ​ທະຫານ​ຜ່ານ​ເສິກ​ອາ​ເມຣິກັນທີ່​ໄດ້​ສູ້​ລົບມາ​ຢູ່
​ໃນ​ລາວ. ຂ້າພ​ະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ສະ​ເໜີໃຫ້​ເຫັນ​ໃນທຸກໆ​ແງ່​ ເພື່ອ​ໃຫ້ການ​ເກັບ​ກູ້​ລະ​ເບີດນີ້
​ໄວ​ຂຶ້ນ."

ເຖິງແມ່ນວ່າສົງຄາມຫວຽດນາມ ແລະສົງຄາມລັບຢູ່ໃນລາວ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ໃນປີ
1975 ​ເມື່ອກວ່າສີ່ທົດສະວັດມາແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ຄວາມລີ້ລັບຂອງສົງຄາມຢູ່ໃນ
ລາວກໍຍັງຖືກປົກປິດໄວ້ຈົນເທົ່າທຸກວັນນີ້. ບັນດາລູກຫລານລາວຜູ້ເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ລຸນ
ຢູ່ໃນແລະນອກປະເທດ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ບໍ່​ແມ່ນເຊື້ອສາຍລາວ ກໍຍິ່ງບໍ່ຮູ້ຫຍັງ ກ່ຽວ ກັບຄວາມເປັນມາຂອງສົງຄາມລັບຢູ່ໃນປະເທດລາວ. ບາດແຜທີ່ເປັນຫລັກຖານ
ຂອງສົງຄາມ​ໄດ້ຖືກປະປ່ອຍໄວ້ໃຫ້ເຫັນເທົ້າທຸກວັນນີ້ ນັ້ນກໍຄື ລູກລະເບີດທີ່ຕົກຄ້າງ
ບໍ່ທັນແຕກຢ່າງຫລວງຫລາຍຢູ່ໃນລາວ ຊຶ່ງບໍ່ມີປະຫວັດສົງຄາມການ​ຖີ້ມລະ​ເບີດໃດໆ
ຢູ່ໃນໂລກສາມາດປຽບທຽບໄດ້. ນາງ Erin McGoff ໄດ້ພົບເຫັນປະເທດລາວ ມັກ
ຈິດໃຈຄວາມອ່ອນນ້ອມຂອງຄົນລາວ ມັກອາຫານລາວ ແລະວັດວາອາຮາມອັນງົດ
ງາມຂອງລາວ. ອີກບໍ່ດົນ Erin ຜູ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄົນ​ລາວ ກໍຈະນຳເອົາການຄົ້ນຄວ້າ ຄວາມ
​ຄິດ​ເຫັນ​ຂອງ​ນາງມາສະເໜີ ທ່ານກ່ຽວກັບການດຳລົງ​ຊີວິດຢູ່ພາຍ​ໃຕ້​ລະ​ເບີດຝັງ​ດິນ ແລະປະສົບການຊີວິດຂອງສົງຄາມ ມາສະເໜີທ່ານ ​ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.

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